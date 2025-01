Filistin için yürüyüş: Umut ve direniş mesajları

Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tıpkı Karabağ'ın azatlığını, tıpkı Şam'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi Allah'ın izniyle Filistin'in, Gazze'nin de özgürlüğünü göreceğiz." dedi.

Milli İrade Platformunca "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü konuşmalarla sürüyor.

Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemde Filistin'e Destek Platformu adına konuşan Yalçın, soykırıma karşı vicdanın gür sesini duyurmak ve "Nehirden denize özgür Filistin" demek için burada buluşulduğunu söyledi.

Yalçın, Filistin'de onurlu direnişin olduğuna işaret ederek, "İnsanlık olarak üzülüyoruz, Müslüman olarak kahroluyoruz ama asla umutsuzluğa kapılmıyoruz ve kapılmayacağız. Çünkü Rabb'imiz zalimlere diyor ki, 'Yenilecek ve topluca cehenneme sürüleceksiniz.' Evet yenilecekler. O yüzden tıpkı Karabağ'ın azatlığını, tıpkı Şam'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi Allah'ın izniyle Filistin'in, Gazze'nin de özgürlüğünü göreceğiz." diye konuştu.

Filistin'de işgal, soykırım ve çocukların katledilmesinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Yalçın, şehirlerin, camilerin, hastanelerin ve ibadethanelerin yıkıldığını kaydetti.

Yalçın, Gazze'de canını, ırzını, vatanını, özgürlüğünü korumak için direnen kahramanlar olduğunu belirterek, Gazze'nin gür sesi olmak, mazlumlara ve masumlara sahip çıkmak ve tarihin doğru yerinde durmak için burada olduklarının altını çizdi.

"Gazze susturulamayacak"

Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Enes Yalman ise bugün Gazze'deki soykırımın hala devam ettiğini söyledi.

Bu sabah yeni yıl başlarken kutlama yapmak için değil, soykırıma, bombalara ve Gazzelilerin katledilmesine karşı haykırmak için toplandıklarını dile getiren Yalman, "453 gündür bombalar düşüyor, canlar alınıyor ve Gazze halkı akla hayale gelmeyecek şeylere katlanıyor. Çocuklar, anneler, babalar, doktorlar ve gazeteciler hedef alınıyor ve öldürülüyor. Gazze halkı sadece evlerinin, şehirlerinin yıkımıyla değil, aynı zamanda geleceklerinin de yıkımıyla karşı karşıya kaldı. Hastaneleri yok oldu, okulları artık yok ve aileleri parçalandı. Bu 453 günün her saniyesi acı dolu, kayıp dolu, hayal edilemez ıstırap dolu geçti." dedi.

Yalman, her şeye rağmen Gazze halkının boyun eğmeyi reddettiğini vurguladı.

Dirençlerinin onların en büyük silahı olduğuna dikkati çeken Yalman, "Gazze yaşıyor, Gazze susturulamayacak. Bugün burada sadece bu soykırımın günlerini saymak için değil, ona karşı haykırmak için bulunuyoruz. Gazze'ye seslenmek için buradayız. Yalnız değilsiniz. Sizin acınız bizim acımızdır. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Her nefeste, her duada ve her adalet çağrısında yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Yalman, Gazze'de bu suçları işleyen Siyonistlerin ve onların destekçilerinin binaları yıkabileceklerini fakat Filistinlilerin inançlarını asla yok edemeyeceklerini sözlerine ekledi.

"Siyonist yapıyı koruyamayacağınız günler gelecek"

Yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen de Siyonistlerin çiğnenmedik hiçbir ilke, değer ve ahlak kaidesi bırakmadığını dile getirdi.

İsrail'e 15 aydır silah ve para desteği veren dünyanın, ABD'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin işlenen her suça ortak olduğunu vurgulayan Gökçimen, "İsrail'in akıttığı her damla kandan, yıktığı her binadan, her enkazdan sorumlusunuz. Er ya da geç topraklarımıza hançer gibi sapladığınız Siyonist yapıyı koruyamayacağınız günler gelecek. Koruyamadığınız gibi İsrail terörizmini kurumsallaştıran bir yapıyı desteklemenin hesabını vermek zorunda kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının canını, malını, evladını ve her şeyini bu mücadele için feda ettiğini aktaran Gökçimen, direnişten ümit kesilmeden Gazze'ye destek olunması gerektiğini kaydetti.