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İsrail, Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansının son dakika bilgisine göre, İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2023 - 11:24,
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 16 bine yakın Filistinliyi katlederek Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi. Hamas ile 7 gün süren geçici ateşkesin son bulmasıyla Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in bugün Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 Filistinli hayatını kaybetti

SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas ile 7 gün devam eden geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail bu kez de Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 Filistinli hayatını kaybetti

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 Filistinli hayatını kaybetti

16 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 Filistinli hayatını kaybetti

89 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 Filistinli hayatını kaybetti

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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