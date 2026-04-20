Finans Ideathon İstanbul\'da Yapıldı

MEDENİYET Teknopark tarafından düzenlenen Finans Ideathon etkinliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Finans alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan organizasyon, girişimci adaylarını bir araya getirdi. Finans Ideathon ile genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesi ve girişimcilik ekosistemine güçlü bir adım atması hedeflenirken, etkinlikte ortaya çıkan projelerin finans alanında yeni iş modellerine ilham vermesi bekleniyor.

Etkinlik öncesinde katılımcılar, başvuru sürecinin ardından 6-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen online eğitim programına katıldı. İki gün süren eğitimlerde girişimciliğin temelleri, iş modeli geliştirme, problem analizi ve etkili sunum teknikleri ele alındı. Katılımcılar bu süreçte fikirlerini sürdürülebilir ve analiz edilebilir iş modellerine dönüştürme konusunda hazırlık yaptı. Mentörler eşliğinde yürütülen eğitimlerde öğrenciler; problemi doğru tanımlama, çözüm geliştirme ve fikirlerini etkili şekilde sunma başlıklarında yoğun bir çalışma sürecinden geçti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kütüphane Binası'nda gerçekleştirilen ideathon programı, kayıt ve açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından düzenlenen 'ice breaking' ve takım oluşturma oturumlarıyla katılımcılar ekiplerini oluşturdu. Gün boyunca takımlar; mentörler eşliğinde fikir geliştirme, prototip oluşturma ve sunum hazırlığı aşamalarında çalışmalarını sürdürdü.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda ekipler, geliştirdikleri projeleri jüri karşısında paylaştı. Değerlendirme sürecinin ardından düzenlenen ödül töreniyle etkinlik sona erdi. Yarışma kapsamında dereceye giren takımlara toplam 100 bin TL ödül verildi. Birinci takıma 50 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL ve üçüncü takıma ise 20 bin TL ödül takdim edildi.

Yarışmayı kazanan takımlar ise şöyle:

1. Olan takım PlayKop

2. Olan takım EcoPilot

3. Olan takım AHI

'GENÇ FİKİRLERİN SEKTÖRLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAK BİR ORTAM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Etkinlikte konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Medeniyet Teknopark bünyesinde bir finansal fikir yarışması düzenledik. Bu yarışma kapsamında yaklaşık yüz başvuru arasından seçilen on takım, finansal sorunlara çözüm geliştirmek için bir araya geldi. Dünyada yükselen yeni trendleri, Türkiye'deki teknoloji odaklı kalkınma hamlesiyle birleştiren gençlerimiz, gün boyunca finansal çözümler üzerine fikirler geliştirecek. Akşam saatlerinde ise bu fikirleri, finans sektöründen uzman isimlere sunarak projelerini sektöre açacaklar. Biz bu organizasyonla, genç fikirlerin sektörle buluşmasını ve fikirlerin ürüne dönüşmesini sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin arkasındaki en önemli güçlerden biri teknolojidir. Bugün burada, finansal teknoloji alanındaki çalışmaların filizlendiği önemli bir gün yaşıyoruz. Değerli genç girişimciler, gün boyunca fikirlerini geliştirip olgunlaştıracak ve akşam saatlerinde sektör temsilcileriyle buluşturacak" dedi.

'GÖREN GÖZLERE VE ÇÖZÜM ARAYAN ZİHİNLERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Tak, "Bu süreçte ortaya çıkan projelerin her biri, birer girişime dönüşerek önce Türkiye'ye, ardından dünyaya açılabilecek birer marka potansiyeli taşıyor. Bu etkinlik, aslında daha büyük bir projenin küçük bir parçası. Ödüller ve sektörle buluşmanın ötesinde, gençlerin fikirlerini girişime dönüştürebilecekleri bir zemin sunuyoruz. Aynı zamanda katılımcılar, fikirlerini sektöre taşıma, iş birlikleri kurma, staj ve istihdam fırsatlarına erişme imkanı da elde edecek. Böylece öğrencilerimiz, henüz eğitim hayatları devam ederken ya da yeni mezun olmuşken, sektörün gerçek sorunlarına çözüm geliştirme deneyimi kazanacak. Gençlere vermek istediğimiz temel mesaj şu: Biz, gören gözlere ve çözüm arayan zihinlere ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye ve dünya, önemli fırsatlar barındıran bir dönemden geçiyor. Küçük dokunuşlar ve güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla büyük sorunlara etkili çözümler üretmek mümkün Biz de gençlere bu sorunları çözebilecekleri bir ortam ve girişime dönüşebilecek bir zemin sunuyoruz. Bu nedenle tüm gençlerimize girişimcilik alanında açılan bu fırsatları değerlendirmelerini ve bu ekosistemin bir parçası olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yarışmanın bir kaybedeni yok. Katılım sağlayan tüm ekiplerin projeleri bizim için son derece kıymetliydi. Bu doğrultuda Medeniyet Teknopark ekosistemine dahil olan tüm takımları ön kuluçka programımıza kabul ettik. Katılımcılar, program kapsamındaki tüm eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aynı zamanda projelerini geliştirmek ve bir sonraki aşamaya taşımak adına TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine başvuru süreçlerinde danışmanlık desteği de alabilecekler" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ALANINA ODAKLANARAK PROJE GELİŞTİRDİK'

Medeniyet Teknopark Finans Ideathon yarışmasına katılan Melike Temel (20), "Yarışmada ana konumuz finans üzerineydi. Daha sonra bunu sürdürülebilir finans alanına odaklayarak proje geliştirmeye başladık ve şu anda da çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Daha ayakları yere basan, uygulanabilir bir proje üretmek istediğimiz için bu alanda ilerlemeye devam ediyoruz. Yarışmaya yaklaşık bir buçuk haftadır hazırlanıyoruz. Takımlarımız beş kişiden oluşuyor ve süreç boyunca sürekli iletişim halindeydik. Birkaç kez bir araya geldik. Öncesinde bireysel olarak fikirlerimizi ortaya koyduk, ardından toplantılarda bu fikirler üzerinde değerlendirmeler yaparak hangi yönde ilerleyeceğimize karar verdik. Ödül kazanmak elbette güzel olur; ancak benim bu yarışmaya katılma amacım sadece ödül değil. Daha çok farklı insanlarla tanışmak, iyi bir fikir ortaya koymak ve bu fikrin hayata geçmesine katkı sağlamak istiyorum. Bu nedenle ödül, sürecin içinde motive edici bir unsur olarak yer alıyor. Bundan sonra da farklı yarışmalarda, farklı fikirlerle yer almaya devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'BU YARIŞMALAR HEM BİREYSEL GELİŞİM HEM DE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Yarışmaya katılanlardan Yavuz Selim Erbay (23) ise, "Finans yarışmalarına ilgi duyuyorum ve daha önce de bu tür yarışmalara katıldım. Medeniyet Teknopark tarafından düzenlenen bu yarışmayı Instagram üzerinden görerek başvurdum. Kabul edildiğimiz için de mutluyuz. Bu organizasyonu düzenledikleri için Medeniyet Teknopark'a teşekkür ederiz. Projemiz oyunlaştırma ile ilgili. Aynı zamanda oyun geliştirme alanına da ilgi duyuyorum ve finans alanında oyunlaştırmanın eksik olduğunu gözlemliyorum. Mevcut kampanya düzenlemelerinin ve oyunlaştırma uygulamalarının günümüz ihtiyaçlarının gerisinde kaldığını düşünüyorum. Bu nedenle, oyunlaştırma ve ödeme sistemlerini birleştiren bir proje geliştirmeyi planlıyoruz. Dört kişilik bir ekibiz. Bugün fikrimizi daha da olgunlaştırmayı ve mümkün olursa bir prototip geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar birçok yarışmaya katıldım. Gençlerin de bu tür yarışmaları fark etmesini ve katılmasını isterim. Bu yarışmalar hem bireysel gelişim hem de Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Yeni fikirler ve yeni buluşlar büyük değer taşıyor" dedi.

'YAPAY ZEKA TABANLI BİR PROJE GELİŞTİRME FİKRİMİZ VAR'

Yarışmaya katılanlardan Enes Çağrı Bayraktutan (24), "Zaten Medeniyet Teknopark'ın teknoloji etkinliklerine katılıyorum. Burada bir ideathon düzenleneceğini öğrenince ben de katılmak istedim. Açıkçası çok kapsamlı bir hazırlık yapmadık; sürecin gün içinde biraz daha spontane ilerlemesini tercih ediyorum. İdeathon sürecinde arkadaşlarımla birlikte projeler üzerine konuşacağız. Finans alanında özellikle hangi eksiklikler var, KOBİ'lere nasıl yardımcı olabiliriz gibi konuları değerlendireceğiz. Öncelikle mevcut problemleri analiz etmeye çalışacağız ve ardından bu problemlere çözüm üretmeye odaklanacağız. Daha önce küçük bir araştırma yaptık. KOBİ'lerin özellikle risk analizi ve kredi finansmanı süreçlerinde bazı sorunlar yaşadığını gözlemledim. Bu sorunlar üzerine, yapay zeka tabanlı bir proje geliştirme fikrimiz var" ifadelerini kullandı.