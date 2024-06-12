G7 Zirvesi İtalya'da yapılacak, Ukrayna krizi ve İsrail-Hamas ateşkesi gündemde

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(ANKARA) - G7 Zirvesi, bu sene 13-15 Haziran günleri arasında İtalya'nın Puglia bölgesinin Borgo Egnazia beldesinde gerçekleştirilecek. Dünya liderlerinin katılacağı zirvede, Ukrayna krizi, Rusya'ya uygulanacak ambargolar ve İsrail-Hamas ateşkesine ilişkin konular ele alınacak.

Bu sene 50'incisi düzenlenecek G7 Zirvesi, 13-15 Haziran günleri arasında İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia beldesinde gerçekleştirilecek. Buna göre, Zirve'de yer alan yedi ülke ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Tunus, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri de Zirve'ye katılacak. Zirve'de aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bulunacak.

Ukrayna'nın yeniden inşası ele alınacak

Zirve'de konuşulacak ana başlıklar arasında Ukrayna krizi ve Rusya'ya uygulanması planlanan ambargolar başı çekiyor. Yaklaşık 3 yıla dayanan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski'nin Zirve'ye katılacağı bildirilirken; Ukrayna'ya askeri, mali, siyasi, insani, ekonomik ve kalkınma desteği sağlamaya ilişkin ABD Başkanı Biden, 50 milyon dolarlık bir yardım paketini gündeme getirecek. Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu görüşecek olan liderler, Rus merkez bankası varlıklarının dondurulan 300 milyar euroluk (325 milyar dolar) faizinden elde edilen karın Kiev'e yardım etmek için kullanılması konusunda anlaşmayı umuyor.

İsrail-Hamas ateşkes teklifi de gündemde

Hamas'ın ABD öncülüğündeki ateşkes teklifine "olumlu yaklaştıkları" yanıtını vermesinin ardından gerçekleştirilecek Zirve'nin ana konuları arasında Hamas-İsrail ateşkesi ve tüm rehinelerin bırakılması olacağı söyleniyor. Zirve'de yer alacak diğer konular arasında, Afrika-İklim-Kalkınma, Orta Doğu, Ukrayna, Göç, Hint-Pasifik, ekonomik-güvenlik, yapay zeka ve enerji var.

Papa, G7'ye yapay zeka oturumuna katılacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Zirve'de genişçe yer alması planlanan yapay zerka oturumuna katılacak. İlk kez bir Papa'nın G7 Zirvesi'ne katılacağı toplantıda; Papa Franciscus, yapay zekaya yönelik düzenleyici, etik ve kültürel çerçevenin tanımlanması konusunu ele alacak.

Göç sorunu da konuşulacak

G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Zirve'nin konuları arasında göç sorununun da olacağını belirterek, "Birlikte, özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerle eşit ve karşılıklı faydaya dayalı yeni bir ilişki kurmanın temellerini atacağız. İnsan kaçakçılarıyla mücadele etmek ve göç etmek zorunda kalmamanın güvence altına alınmasının temellerini atmak amacıyla aynı şekilde göç sorununa da odaklanacağız" dedi.

Türkiye, Küresel Barış Zirvesi'ne katılacak mı?

G7 Zirvesi'nin bitişiyle İsviçre'de 15-16 Haziran günleri arasında Küresel Barış Zirvesi gerçekleştirilecek. Toplamda 90 ülkenin katılacağı Zirve'ye Rusya'nın çağrılmadığı bildirildi. Ukrayna'nın ev sahipliğini yaptığı Zirve'de, Ukrayna-Rusya savaşı ana başlık olarak ele alınacak. Buna göre, iki devlet arasında devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları görüşülecek.

Zirve'ye ABD adına, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan katılacak. İsviçreli yetkililer, nihai katılımcı listesinin 14 Haziran cuma gününe kadar belli olacağını belirtirken; Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya gibi gelişmekte olan önemli ülkelerin katılıp katılmayacaklarının belli olmadığını bildirdi.