Gaziantep ve Çevresinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri

Gaziantep ve çevre illerde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı şehitliklerinde gerçekleştirilen ve anıtlara çelenk sunulan programlara Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Anma programları, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan programla devam etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Yavuz, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şıldak ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Törene, milletvekilleri, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyh Adil Şehitliği'ndeki programda, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin çelenkleri şehitlik anıtına sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mükerrem Ünlüer'in Şeref Defteri'ni imzaladığı törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Malatya

Malatya Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehit, gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gurur, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programa, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile diğer ilgililer katıldı.

Kilis

Kilis Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tarafından dua edildi.

Daha sonra Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti. Vali Kalaylı, bir süre şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenlere, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile askeri yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.