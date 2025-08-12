Gazze\'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yürüttüğü saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki engelli Muhammed Zekeriya Hıdır, ağır derecede yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları, mart ayından bu yana süren İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Hıdır'ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Çocuğun ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır'ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla yaşanan insani felaketi gözler önüne serdi.

Baba Hıdır, oğlunun, süt ve gıda maddelerine ulaşamaması nedeniyle hızla kilo kaybettiğini anlattı.

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine rağmen açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını bildiriyor.

İsrail, son iki haftada 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulan bölgeye yalnızca 1210 tırın girişine izin verdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk, 222'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.