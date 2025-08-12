Gazze'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

Gazze\'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti
12.08.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Hıdır, yetersiz beslenmeden öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yürüttüğü saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki engelli Muhammed Zekeriya Hıdır, ağır derecede yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları, mart ayından bu yana süren İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Hıdır'ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Çocuğun ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır'ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla yaşanan insani felaketi gözler önüne serdi.

Baba Hıdır, oğlunun, süt ve gıda maddelerine ulaşamaması nedeniyle hızla kilo kaybettiğini anlattı.

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine rağmen açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını bildiriyor.

İsrail, son iki haftada 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulan bölgeye yalnızca 1210 tırın girişine izin verdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk, 222'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

22:48
Ciğerlerimiz alev alev 4 şehrimizde orman yangını
Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
09:30
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
09:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
08:48
Özcan Deniz’in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 00:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Nedeniyle Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.