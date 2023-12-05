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Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a getirildi. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

05.12.2023 - 04:40,
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GAZZE'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, Türkiye'ye geldi. Gazze'den gelen Zeynel Abidin, "Bize yardım ettiler. Redah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtim. Bu facia bitti. İnşallah Filistin'e döneceğiz." dedi.

130 KİŞİLİK KAFİLE İSTANBUL'A GELDİ

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, 21.20'de Kahire'den havalanan K695 sayılı Kahire - İstanbul uçağıyla 02.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi

AFAD EKİPLERİ KARŞILADI

Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi

"İKİ AY SONRA EŞİMLE KAVUŞTUK"

Gazze'den gelen eşini karşılayan Faysal Said, "Eşim Gazze'deydi. İki ay sonunda eşimle kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi

"İNŞALLAH FİLİSTİN'E DÖNECEĞİZ"

Gazze'den gelen Zeynel Abidin, "Bize yardım ettiler. Redah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtim. Sonra uçak biletini verdiler. Her şey iyiydi. Bu facia bitti. İnşallah biz Filistin'e döneceğiz." diye konuştu.

Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi
Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi
Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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