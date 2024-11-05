Gençlik Bakanlığı Bütçesi Tartışılıyor

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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada "Bakanlığın 2025 bütçe teklifinde kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2025-2027 için 6,3 milyar lira ayrılıyor. Bu kar amacı gütmeyen vakıflar kim? Geleceğimizi karartan, ne olduğu belirsiz cemaat ve tarikatlara bütçeden milyarlar aktarılıyor. Bu parayla 3 milyon 150 bin tane de burs verebilirdi. Toplamda 7 milyon üniversite öğrencisinin yarısı bu parayla geçinir ama AKP'nin önceliği her zamanki gibi bu oy deposu tarikatlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler devam ediyor.

"Gençlik Spor Bakanı, sanki başka bir evrenden sesleniyor"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Bakan'ın konuşmasına bakınca insan kendine 'Acaba aynı ülkede mi yaşıyoruz' diye sormadan edemiyor. Türkiye'nin de hayatın da gerçeklerinden tamamen kopmuş, adeta başka bir evrenden sesleniyor. 'Gençlerin sorunları nedir' diye sokaktan geçen birine sorsanız en başta işsizlik, yoksulluk, torpil diye en az 10 madde sayar ama Sayın Bakan konuşmasında sadece 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı, Gençlik Merkezleri…' gibi hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor.

"Gençlik merkezinde oturup çay mı içsin bunca insan"

Gençlik ve Spor Bakanı ne iş yapar, kanunda yazıyor: 'Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak…' Kanunu size soruyorum: Mesela genç işsizlikle ilgili ne yaptınız, ne yapacaksınız Sayın Bakan? TÜİK açıkladı. 3 milyon 55 bin işsiz var. TÜİK rakamlarında dahi durum karanlık. Ne eğitimde ne istihdamda Türkiye Avrupa birincisi. Sayenizde 'ev genci' diye bir kavram literatüre girdi. Ev gençleriyle ilgili ne projeniz var? Gençlik merkezinde oturup çay mı içecek bu kadar insan? Peki genç kadın işsizliğini nasıl çözeriz diye tek bir projeniz var mı? O koltuklardan 'Cumhurbaşkanımız, gençlerimiz' demekle olmuyor.

"Geleceğimizi karartan tarikatlara bütçeden milyarlar aktarılıyor"

Türkiye Yüzyılı herkese olduğu gibi gençlere de felaketin yüzyılını yaşatıyor. Bağımlılık, sanal bahis, kumar korkutucu seviyelere ulaşmış durumda. Bakanlığın derdi adı sanı bilinmeyen projeler, ne olduğu belirsiz merkezler… Bakanlığın 2025 bütçe teklifinde kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2025-2027 için 6,3 milyar lira ayrılıyor. Bu kar amacı gütmeyen vakıflar kim? Geleceğimizi karartan, ne olduğu belirsiz cemaat ve tarikatlara bütçeden milyarlar aktarılıyor. Bu parayla 3 milyon 150 bin tane de burs verebilirdi. Toplamda 7 milyon üniversite öğrencisinin yarısı bu parayla geçinir ama AKP'nin önceliği her zamanki gibi bu oy deposu tarikatlar.

"'Gençlik Spor Bakanlığı torpil' diye aratın onlarca sayfa sonuç çıkıyor"

Gençler yurt dışına göç etmek istiyor. Türkiye'den sistematik olarak soğutuluyor. İnternette 'Gençlik Spor Bakanlığı torpil' diye aratın, onlarca sayfa haber çıkıyor. Sözüm ona gençlerin gelişiminden sorumlu bir Bakanlık, torpil yapıyor, sonra da buraya gelip gençlerin değerlerinden atıp tutuyor. Bu siyasi iki yüzlülüktür.

Aile ve gençlik fonu yılan hikayesine döndü

Geçtiğimiz yıl bir Kanun Teklifi geldi. Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Güya buraya başvuran ve yeni evlenen gençlere 150 bin lira kredi vereceklerdi. Fona başvurmak için 50 tane kriter koydular. Web sitesini bile daha yeni açtılar. Fon'a güya petrol, doğalgaz bulduk ya, oradan para aktaracaklardı. Şu an Fonun akıbeti ise hala belli değil. Hanehalkında toplam iki asgari ücreti aşmayan gelire sahip olanlara 150 bin kredi vereceklerdi, tam yılan hikayesine döndü. İki asgari ücret ve 150 bin lira krediyle evlenmek. İşte gençlere vaat edilen bu.

"1 milyon öğrenci üniversiteyi bıraktı, kaydını donduran kaç kişi var"

Şu an Bakanlığın resmi rakamına göre 862 yurt var. Bu rakam sizi aldatmasın, bunların bir kısmı alelacele kiralanmış, altyapısı yeterli olmayan yurtlar. Bartın'da dahi 2 yıldır su sorunu yaşayan, kanalizasyonu olmayan, suları çamur akan yurt var. Gençler x platformunda 'KYK'da kaldığımız süre askerlikten sayılsın' diye tweet atıyorlar. Şaka değil. Bu gençler niye üniversite okusunlar, Gençlik Bakanlığı'nda olduğu gibi torpili yoksa zaten işsiz kalacaklar. Veriler ortada, 2023 yılında da 200 bin 534 öğrenci üniversitelerden ayrıldı. Son beş yılda büyükşehirlerde üniversitelerden ayrılan öğrenci sayısı neredeyse 1 milyona ulaşmış. Yurt sorunu herhalde böyle çözülecek, öğrencilere okulu bıraktırarak. Mesela Bakan yanıt versin, bu yıl kaç öğrenci okul dondurdu, cevap verin.

"Gençlere reva görülen bu mu? AKP düzeninde bu"

Plansızlık yüzünden bir apartman üniversitesinden mezun olmak için hapishane koğuşları gibi yatakların istiflendiği ve bakım onarımı yapılmamış bir yurtta kalacaksın, sonra mezun olunca iş arayacaksın, şansın yaver gider iş bulursan asgari ücretle açlığa mahkum, sıfır hayalle, kara para aklayanların lüks yaşamlarını görüp hayatta kalmaya çalışacaksın. Bakanlar uygun görürse sana 150 bin lira verip hadi evlen diyecek ve sen o paraya kiralık ev bulup içine 2-3 eşya bile alamayacaksın. Sonra gençlerin gelişiminden sorumlu bir Bakan gelecek ve Meclis'te bir genç olarak senin ne kadar mutlu olduğunu anlatacak, "istikbal gençliktedir" mavalları okuyacak. Gençlere reva görülen bu mu? AKP düzeninde budur."