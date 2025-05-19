Girne Koleji Trabzon Kampüsü Açıldı - Son Dakika
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Girne Koleji Trabzon Kampüsü Açıldı

Girne Koleji Trabzon Kampüsü Açıldı

Girne Koleji, Trabzon'da yeni kampüsünü açarak yabancı dil eğitimine odaklanacağını duyurdu.

19.05.2025 12:39
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GİRNE Amerikan Üniversitesi (GAÜ) çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Trabzon Kampüsünü açtı. Tüm Özel Öğretim Kurumları (TÖDER) Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, "Her özel okulun bir iddiası olduğu gibi, bizim de bir iddiamız var. Biz diyoruz ki; 'Yabancı dili konuşturacağız', 'Yabancı dili anlıyorum ama konuşamıyorum' diyen bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. 'Dünyanın kapıları sana açık' derken güzel bir vizyon ortaya koyuyorsak, Türkiye vatandaşı yetiştirdiğimizin, örf ve adetlerine sahip nesiller yetiştirmemiz gerektiğinin de bilincine sahibiz" dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi'nin çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Trabzon Kampüsünü açtı. Girne Koleji, başarı odaklı ve yenilikçi eğitim modeliyle, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerle buluşacak. Bugün 3 kıtada yer alan kampüsleri, 135 farklı ülkeden gelen 20 bini aşkın öğrencisi ve 147 dünya üniversitesiyle yürüttüğü akademik iş birlikleriyle GAÜ, uluslararası akreditasyonlara sahip programlarıyla global ölçekte güçlü bir aktör konumunda yer alıyor. Tüm bu öz birikimleriyle öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunan Girne Koleji, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kampüsüyle yeni bir yolculuğa başlıyor. Girne Koleji, anaokulundan lise mezuniyetine kadar çoklu dil becerileri, bilimsel düşünme yapısı ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. 'Dünyanın kapıları sana açık' sloganıyla yola çıkan Girne Koleji, sadece Türkiye'de değil; orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da, uzun vadede ise küresel ölçekte eğitim yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor.

AÇILIŞ TÖRENİ, YENİ KAMPÜSTE YAPILDI

Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılış törenine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, TÖDER Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Açılış töreni, kolejin bahçesinde düzenlenen müzik dinletisiyle başladı. Ardından katılımcılara Girne Koleji'nin vizyonunu ve eğitim anlayışını tanıtan özel bir video sunumu izletildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

'YABANCI DİLİ KONUŞTURACAĞIZ'

Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, öğrencilere yabancı dili öğretme konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, "Trabzon'a bir eğitim yuvası daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Biz her ne kadar özel okul olsak da özel okullar Türkiye'de devletin yükünü alan ve bu noktada 18 milyon öğrencimizin 1,5 milyonuna kapılarını açan, öğrencilerin yaklaşık yüzde 8-9'una da ev sahipliği yapan kurumlarız. Trabzon'da da ilave olarak açılacak olan diğer özel kurumlar rekabeti artırır. Rekabetten de kazanacak olan yine çocuklardır. Devlet okulları ile aramızda da tatlı bir rekabet vardır. Her özel okulun bir iddiası olduğu gibi, bizim de bir iddiamız var. Biz diyoruz ki, 'Yabancı dili konuşturacağız'. 'Yabancı dili anlıyorum ama konuşamıyorum' diyen bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. 'Dünyanın kapıları sana açık' derken güzel bir vizyon ortaya koyuyorsak, Türkiye vatandaşı yetiştirdiğimizin, örf ve adetlerine sahip nesiller yetiştirmemiz gerektiğinin de bilincine sahibiz. Sadece öğrencilerimize doğru eğitimi vermek değil, öğretmenlerimizi de doğru hizmet için eğitmek, bizim de vazifemizdir. Girne Amerikan Üniversitesi'nin bir kuruluşu olmanın da ayrıcalığını tüm eğitim içeriklerimiz ile yaşıyoruz" dedi.

'GİRNE KOLEJİ DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRECEK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Koleji'nin eğitimdeki önemine değinerek, "Ne demiş, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş 'Girne'den yol bağladık Anadolu'ya'. Öyle de oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra tekrar burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Girne Koleji açılışında buradayız. Öğrencilerimiz; milli değerlerimiz, vatan, bayrak, Türkiye sevgisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi ile burada eğitim alacaklar. Bu bize güç verecek. Bu çocuklar elbette gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri olacaklardır. Trabzon ruhu burada daha da pekişince eminim ki Girne Koleji çok değerli evlatlar yetiştirecek. Bu evlatlar Trabzon'un ve milletimizin geleceği için değerlidir. Biz milletimize bayrağımıza vatanımıza çok önem veren insanlarız. Aramızdaki bağ bugün bir kez daha güçlendi" şeklinde konuştu.

'BUGÜN BURADA BİR ÇINAR DAHA DİKTİK'

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kolejin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade ederek, "Benim için burada olmak bir okulun açılışa katılıyor olmak değil, hayatımın en anlamlı halkalarından birine de tamamlamış olmaktır. Yaklaşık 1,5 yıl önce atalarım, Trabzon'dan Kıbrıs'a uzanan bir göç gerçekleştirmiştir. Girne Koleji'nin Trabzon'da eğitime başlıyor olması enim için anlatılamaz bir gurur ve heyecan anıdır. Girne Koleji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ana vatan Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulan güçlü bir gönül bağının yeni sembolüdür. Bu kolej, evrensel vizyon ile donanmış, çağın gereklerini bilen bireyler yetiştirecektir. Bu çatı altında büyüyecek her bir çocuk hem bilim hem de vicdanla yoğrulacaktır. Bugün burada yalnızca bir bina açmadık. Bugün burada bir çınar daha diktik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Taka maketi ve Trabzonspor forması hediye edildi. Halk oyunları gösterisi sonrasında kurdele kesimi ile tören sona erdi. Ayrıca programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Ümit Kalko tarafından Teyyare Bıçağı'da hediye edildi. Programın ardından öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sınıf ortamında öğrencilerle sohbet ederek derslere katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Girne Koleji Trabzon Kampüsü Açıldı - Son Dakika

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