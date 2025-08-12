GÜNDEM/ 12 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, Kavelashvili ile ikili görüşme ve ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda "Türkiye Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma programına katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle görüşecek.

???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden faydalanan Fatmanur Satuk-Yasin Özdal çiftinin nikah törenine katılacak.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Alacaatlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemeler gerçekleştirecek, basına açıklamalarda bulunacak.

EKONOMİ FİNANS

1???????- ???????Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sanayicilerle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret, ticaret satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çanakkale ile bazı illerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş'ta düzenlenecek "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temalı "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 754. Yıl Dönümü Anma Etkinliği"ne katılacak.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek.

2- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Viking takımını konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Lacivert-turunculu ekip son idmanına burada çıkacak.

3- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Norveç temsilcisi Viking'in teknik direktörü Morten Jensen ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son çalışmasını burada yapacak.

4- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

5- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

