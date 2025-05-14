GÜNDEM / 14 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr'ı kabul edecek.

(TBMM/12.00/Ankara/14.00/16.00/16.15/16.45/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'da düzenlenecek Türk İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na, Ataşehir'de Kırmızı Bayrak Projesi tanıtım etkinliğine ve Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Manisa/10.00/İstanbul/14.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin, Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı'nda düzenlenecek Meclis Grup Toplantısı'na katılacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'na ve Ankara SanTek Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Danimarkalı denizcilik şirketi DFDS'nin 10 bininci sefer uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İstatistiklerle Aile" bültenini, mart ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'ne iştirak edecek, daha sonra Katar'a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

(Riyad/Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni'ne katılacak, Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini takip edecek.

(Rize/10.00/Gaziantep/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamında, açık deniz yarışının startı Anadolu Feneri'nden verilecek. Organizasyon 19 Mayıs'ta Samsun'da tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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