GÜNDEM / 26 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katılacak.

(Ankara/18.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, "Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar" programına katılacak.

(TBMM/17.30/18.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince düzenlenen iftar programına katılacak.

(Ankara/18.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile "Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar" programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/TBMM/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sivil toplum kuruluşları istişare toplantısında konuşacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Nevşehir/18.37) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, esnaf ziyaretinde bulunacak, şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Bolu/15.30/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aksaray Teşkilat Vefa İftarı'na katılacak, AK Parti Niğde İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Niğde Teşkilat Sahur Programı'na iştirak edecek.

(Aksaray/16.00/18.20/Niğde/22.00/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Teşkilat İftar Programı'na katılacak.

(Eskişehir/17.00/18.53) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Hocalı Soykırımı'nı Anma Programı kapsamında "Ana Harayı Abidesi"ne ziyaret gerçekleştirecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin "Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması"na iştirak edecek.

(Kastamonu/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'da 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na katılacak.

(Telavi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayı ekonomik güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile Ukrayna heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşecek

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran heyetleri, üçüncü tur nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli"ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Nottingham/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

(Samsun/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın BLMA takımına konuk olacak.

(Lattes/22.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasından Spor Toto-Beşiktaş maçı oynanacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

