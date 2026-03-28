GÜNDEM / 28 Mart 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(İstanbul/16.00/16.05/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu-Sen Konfederasyonu 8. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve "Benim Adım Özgürlük; Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması" programına katılacak.

(Çanakkale/13.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra Kaymakamlığını, esnafı, Çumra Belediyesini, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Siyaset Akademisinin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantıları Sunumu'na katılacak, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathonu'nu ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30. haftası 3, Beyaz Grup'un 33. haftası ise 4 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak; derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray GAİN, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Denizli/15.30) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/19.30)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya ekibine konuk olacak.

(Tatabanya/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Spor Toto-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altınpost Giresunspor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Rize Belediyespor-Güneysuspor müsabakası yapılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ABD'deki üçüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Austin/23.00) (Fotoğraflı)

12- Formula 1'de 2026 sezonu üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Suzuka/09.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Etkinlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Akın Gürlek’ten tapuda “30 bin lira“ ifadesine düzeltme Limit meğer çok başkaymış Akın Gürlek'ten tapuda "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Türkiye’yi terk etti Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Aygün Aydın’dan adını veren Hakan Sabancı’ya sert tepki: 7 ceddini... Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
Müslüm Gürses’in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
Kasa dolacak Fenerbahçe 3 futbolcudan çuvalla para bekliyor Kasa dolacak! Fenerbahçe 3 futbolcudan çuvalla para bekliyor
Süper Lig’e koşan Amedspor’a FIFA’dan şok ceza Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker’i etiketliyor Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
Hava 180 derece dönüyor Bu haftaya dikkat Hava 180 derece dönüyor! Bu haftaya dikkat

09:26
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:44
Hava 180 derece dönüyor Bu haftaya dikkat
Hava 180 derece dönüyor! Bu haftaya dikkat
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
08:35
Her gören aynı yorumu yaptı Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında
Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında
08:25
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı İşte sonuç
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
08:14
İşte futbol bu 7 gollü düellonun galibi Almanya
İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya
08:13
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
08:07
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi
İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi
08:03
Raphinha’da korkulan oldu
Raphinha'da korkulan oldu
08:01
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda
4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
07:25
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
00:32
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 09:42:35. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 28 Mart 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.