GÜNDEM / 9 Nisan 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 9 Nisan 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

09.04.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediyesinin önünde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı isimleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyareti sonrası açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu" programına katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Polonya temsilcisi Asseco Resovia arasında oynanacak rövanş maçını izleyecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor- MKE Ankaragücü ve Geosis Boluspor- Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/20.00/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımına konuk olacak.

(Prag/19.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da başlayacak. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde Beretta Famila Schio (İtalya)-ZVVZ USK Prag (Çekya) ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa) müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı başlayacak. Galatasaray Daikin- Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı)

7- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanacak. PSG-Aston Villa ve Barcelona- Borussia Dortmund müsabakaları oynanacak.

(Paris/Barcelona/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, AK Parti, Politika, Ekonomi, ankara, Finans, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 9 Nisan 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
14:09 i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:02 Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:55 Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
13:48 Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
13:45 ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
13:40 Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
13:39 Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 10:00:50. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 9 Nisan 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement