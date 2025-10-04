Gürcistan'da Seçim Protesto Edildi - Son Dakika
Gürcistan'da Seçim Protesto Edildi

04.10.2025 21:00
Muhalefet partileri, seçimleri tanımadıklarını belirterek Tiflis'te protesto düzenledi.

Gürcistan'da muhalefetin bugün gerçekleştirilen yerel seçimleri protesto etme çağrısı üzerine Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'na akın etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA DOĞRU YÜRÜYÜŞ

Çok sayıda polis gücünün sevk edildiği Özgürlük Meydanı'nda göstericilerin barikatlar oluşturduğu ve bunları ateşe verdiği görüldü. Özgürlük Meydanı'nda miting organizatörlerinden Birleşik Ulusal Hareket (UNM) üyesi Murtaz Zodeleva'nın, halkın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı geri alacağını açıklamasının üzerine göstericilerden oluşan bir kalabalık yürüyüşe geçti.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

POLİS TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Çevik kuvvet polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Atoneli Sokağı'nda göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Polis güçleri, yerel seçimlerde sandıkların kapanmasına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine zorla girmeye çalışan protestoculara da müdahale etti. Polis, buradaki göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

BAŞBAKAN KOBAKHİDZE: YABANCI AJANLARIN HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLECEKTİR

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze de protestolara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü isyanların ardından Gürcistan'daki yabancı ajanların hepsi etkisiz hale getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmaya çalıştığı tespit edilen protestocular suç işlemişlerdir" dedi.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

İKTİDAR PARTİSİ ZAFERİNİ İLAN ETTİ

8 partinin boykot ilan ettiği yerel seçimlerde Gürcü Rüyası Partisi, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla zaferini ilan ederken, protestocuların bir kısmı iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın merkezine yürüdü. Gürcü Rüyası'ndan Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Atoneli Sokağı'ndaki olayları "doğrudan bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Kaladze, ayıca sorumluların gerekli cevabı alacağı açıklamasında bulundu.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

MOLDOVA'DAN PROTESTOCULARA DESTEK

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise olaylara ilişkin sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajda Batı yanlısı protestoculara desteğini açıklayarak, "Düşüncelerimiz, özgürlükleri ve Avrupa içindeki gelecekleri için ayağa kalkan Gürcistan halkı ile birlikte. Demokrasi susturulamaz. Moldova yanınızda" diye yazdı.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

İKTİDAR 1 YILDIR PROTESTOLARIN HEDEFİNDE

Rusya yanlısı olmakla suçlanan iktidar partisi Gürcü Rüyası, geçtiğimiz yıl Ekim ayındaki parlamento seçimlerini kazanmasından bu yana Batı yanlısı protesto gösterilerinin hedefi olmuştu. Protesto gösterileri, özellikle Gürcü Rüyası'nın yaklaşık 10 ay önce ülkenin AB'ye entegrasyon sürecini durduracağını ilan etmesinden sonra şiddetlenmişti.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlerin hileli olduğunu savunan muhalifler, Gürcü Rüyası hükümetini aylardır devam eden protestoları bastırmak için sivil toplumu sınırlandıran yasalar kabul etmek ve çok sayıda aktivist ile siyasi rakiplerini hapsetmekle suçluyor.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

Brüksel'in Gürcistan vatandaşlarının 2017 yılından bu yana faydalandıkları vizesiz seyahat uygulamasını sona erdirme kararı alabileceğine ilişkin beklenti de ülkede iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğin artmasına neden oldu.

Gürcistan'da yer yerinden oynuyor! Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

ESKİ CUMHURBAŞKANI SAAKAŞVİLİ MUHALİFLERİ PROTESTOYA ÇAĞIRMIŞTI

Hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yerel seçim günü 4 Ekim'in ülkeyi kurtarmak için "son şans" olduğunu savunarak Gürcü muhalifleri protestoya çağırmıştı. Geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Saakaşvili, "Bazı anlar vardır ki, hemen harekete geçmek gerekir. Özgürlük için ya şimdi ya da bir daha asla" demişti.

Kaynak: AA

