Hamza Dağ: Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik - Son Dakika
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Hamza Dağ: Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik

Hamza Dağ: Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 8. Olağan Buca İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik. Bununla gurur duyduk. Bugün eser ve hizmet dediğinizde akla gelen tek parti AK Parti'dir" dedi.

24.11.2024 22:17  Güncelleme: 22:26
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 8. Olağan Buca İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik. Bununla gurur duyduk. Bugün eser ve hizmet dediğinizde akla gelen tek parti AK Parti'dir" dedi.

AK Parti'nin 8. Olağan Buca İlçe Kongresi, Işılay Saygın Kongre Salonu'nda yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı İbrahim Şengöz kongrede tekrar aday olmadı. Cihangir Sağır'ın tek aday olduğu kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001 yılında, hepimizin talebesi olduğu okul kurdu. Bu okulun adı 'medeniyet okulu'. Bu okulun baş öğretmeni de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber rahmet bilinciyle bir arada olmalıyız" dedi.

'ESER VE HİZMET DEDİĞİNİZDE AKLA GELEN TEK PARTİ AK PARTİ'DİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında "Geçenlerde bir yazar Almanya'da bu sürede 3 başbakan değiştiğini, Çin'de 3 başkan değiştiğini ABD'de 5 başkan değiştiğini ama şükürler olsun ki milletimizin teveccühü ile 22 yıl iktidarda geçen bir dönemi geride bıraktık. Bakıyorum bu 22 yılı '5y' ile özetliyorum ben. Yorulmadık, yılmadık 22 yıldır meydanlarda olduk. Hiçbir şeye rağmen bizi yıldıramadılar. Birçok darbe planıyla, parti kapatma davalarıyla, 17-25 Aralık'la yıldırmaya yormaya çalıştılar. Aslında 15 Temmuz'la sadece AK Parti'yi değil Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalıştılar. Ama hamdolsun yıkamadılar. Dördüncü 'y'miz yürüdük. Hep arkamıza bakmadan önümüze bakarak sağımızda solumuzda kadınımızla erkeğimizle 86 milyonun tamamıyla yürümesini bildik. Sadece 86 milyonla değil kalbi Türkiye'yle atan kalbi Recep Tayyip Erdoğan'la atan Balkanlar'la yürüdük, Orta Doğu'yla yürüdük, Afrika'yla yürüdük, mazlumlarla Gazze'yle yürüdük, gönül coğrafyasıyla yürüdük. Bir 'y' daha var, oda yatırım yaptık. Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik. Bununla gurur duyduk. Bugün eser ve hizmet dediğinizde akla gelen tek parti AK Parti'dir" dedi.

'ŞEHRİN GÖBEĞİNDE 40 KATLI BİNAYA MÜSAADE VERMEYİZ'

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığımda ısrarla hem liman arkasını hem de Yüksek Teknoloji Enstitüsünün olduğu alanı birbirine entegre ederek bilişim endüstri bölgeleri yapacağımızı açık açık söyledik ve arkasındayız" diyen Hamza Dağ, şöyle devam etti: "Bugünlerde liman arkasıyla ilgili bir tartışma var. 40 katlı bina yaptırmak istemesiyle ilgili CHP'li Büyükşehir ve Konak belediye başkanları bazı söylemlerde bulundu. Özelleştirme idaresi görüş sormuş olması böyle yapacağı anlamına gelmez. Biz o bölgeyi liman arkasından başlayıp bilişim üst merkezi yapıp, yürüyen bir İzmir yapma hayalindeyiz. Şehrin göbeğinde 40 katlı binaya biz zaten müsaade vermeyiz. Bugün o yüksek binalara imar verip de şehrin göbeğine hançer sokan kimlerdir? Asıl İzmirlilere bunu şikayet etmemiz lazım. Yıllarca bize rantçısınız diyenler, ranta açanlar kendileri oldu."

Gençlere de seslenen Dağ, milletle gönülle bağ kurmalarını isteyip, "Gönül dilini her seferinde canlı tutmaya devam edin" dedi.

Yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracaklarını belirten Dağ, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daha 4 yıl var cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'Cumhurbaşkanı kim olacak?' diye bu tartışmanın içindeler. İlleri bıraktılar birbirlerine ayak oyunlarıyla kendi cumhurbaşkanı adaylığının önünü açmaya çalışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye başkanının konserle ilgili yapmış olduğu bize yükleniyorlardaki kasıt çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'dur."(DHA

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamza Dağ: Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik - Son Dakika

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