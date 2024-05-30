İçişleri Bakanı: FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-18' operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin "örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiğini" kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiğini ifade etti.