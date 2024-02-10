İHH Uluslararası Özgürlük Filosu Hazırlıklarını Sürdürüyor

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki ablukanın kalkması, ateşkesin sağlanması ve şehre insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlıklarını sürdürdüğü Uluslararası Özgürlük Filosu ile ilgili basın açıklaması düzenledi. 10 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hedefimiz Mart'ın sonunda yola çıkmak. Bu arada yine Libya'dan ve başka yerlerden gemiler, Refah kapısını açmak için yola çıkacaklar. Güney Afrika'nın başvurmuş olduğu adalet divanında çıkan karar gereği bütün dünya bu gemileri korumakla sorumludur dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu ve aktivist tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu, İsrail tarafından Gazze'ye uygulanan insani yardım ambargosunun sona ermesi amacıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Fatih'te bulunan genel merkezinde, 10 ülkeden gelen aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında filo ile ilgili detaylı bilgilendirilmelerde bulunuldu.

HEDEFİMİZ MART AYININ SONUNDA YOLA ÇIKMAK

Gazze'ye kapatılan bütün kapıları açmak için yola çıkacaklarını ifade eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Bu kapılar sadece İsrail tarafından örülmedi. Refah kapısı da bu kapılardan birisi, denizden karadan ve havadan bu ambargoyu inşallah deleceğiz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biden bir taraftan diyor ki 'Bu savaş dursun, kapıları da refah kapısını da Sisi açmıyor' diyor. Sisi de, 'bu kapıyı İsrail açmıyor' diyor. Çocuklar da diyor ki bize ekmek verin, ilaç verin. Koskoca adamlar yalan söylüyor, tiyatro yapıyor. Tiyatro yapanlar dünyayı yönetiyor. Bunlarda asla bir merhamet yok. İslam dünyası da ne yazık ki bir araya gelip birleşerek bir karar veremediler, bir sonuç üretemediler. İnşallah bu gemiler yola çıkacak. Hedefimiz Mart'ın sonunda yola çıkarmak. Bu arada yine Libya'dan ve başka yerlerden gemiler, Refah kapısını açmak için yola çıkacaklar. Gazze ambargosunu sadece İsrail yapmıyor ki, Sisi de yapıyor. Ne demek yani ben kapımı açacağım da İsrail engel olacak. Sen bağımsız devlet değil misin Buradaki hedef bütün kapıların açılmasıdır. Gazze'ye giden bütün kapıların açılmasıdır. Gazze Limanı'nın, Refah kapısının açılması, her taraf gazellere açılmalıdır dedi.

DÜNYA BU GEMİLERİ KORUMAKLA SORUMLU

Güney Afrika'nın başvurmuş olduğu adalet divanında çıkan karar gereği bütün dünyanın çıkacak olan gemileri korumakla sorumlu olduğuna da vurgu yapan Yıldırım, Akdeniz gemilerle tekrar tanışacak. Gazze limanı da, refah kapısı da açılana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu arada sadece gemilerle olmayacağız. Londra sokaklarında olacağız, Paris'te olacağız. Washington sokaklarında olacağız. İstanbul'da olacağız, Ankara'da olacağız. Bütün her tarafta var olacağız. Kapıyı kim açmadıysa ona yönelik eylemler olacak. Gemiler satın alınmaya başlandı. Bu gemiler Avrupa'dan da yola çıkacak. Buradan da yola çıkacak. Başka ülkelerden de yola çıkacak. Ömürlerini Filistin için harcayan bu insanlara bakın İslam dünyasına örnek olsun, İslam dünyası buna baksın ve utanç duysun ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİ GAZZE ABLUKASINI KIRMAK İÇİN DAYANIŞMA HAREKETİNE DAHİL OLDU

Basın bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi; Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) olarak İsrail'in hukuksuz ve ölümcül Gazze kuşatmasını sonlandırmak amacıyla denize açılmayı planlıyoruz. Yakın zamanda, binlerce ton acil insani yardımı taşıyan bir filoyu doğrudan Gazze'deki Filistinlilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır hükümetinden Gazze'ye insani yardımın tesliminin kolaylaştırılmasını istemektedir. Özgürlük Filosu Koalisyonu Hanzala Gemisiyle 'Gazze'nin Çocukları İçin' kampanyası için Kuzey Avrupa'dan birçok limana yeniden hareket edecektir. Bu kampanya kapsamında koalisyonun üyeleri olan aramızda Kanada'dan, Amerika'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Norveç'ten, Malezya'dan, İsveç'ten, Güney Afrika'dan, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden sivil toplum kuruluşlarıyla Gazze ablukasını kırmak için uluslararası dayanışma hareketine dahil olmuşlardır. şeklinde konuştu.