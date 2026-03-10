İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı “yolsuzluk” davasının ikinci celsesi başladı. 106 sanığın tutuklu bulunduğu davada İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmaların yaklaşık 45 gün aralıksız sürmesi bekleniyor.

SANDALYE GERİLİMİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gergin geçen ilk duruşmanın ardından ikinci celsede de İmamoğlu ile hakim arasındaki restleşme devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde mahkeme salonunda yaşanan “sandalye” tartışması gerginliğe yol açtı. Mahkeme heyetinin koridor kenarında oturan Ekrem İmamoğlu’nun önüne jandarma tarafından ekstra bir sandalye konulmak istenmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

"AĞZIMI BANTLA MI KAPATACAKSINIZ?"

İmamoğlu getirildikten sonra jandarma, kürsüye gitmesini engellemek amacıyla önüne sandalye koydu. İmamoğlu ise, “Ağzımı bantla mı kapatacaksınız, kimin önünü kesiyorsunuz? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım, oturmuyorum. Böyle bir düzen yok. Hakim bey bunu yapmanız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı” dedi.

MAHKEME BAŞKANI İLE İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA

Mahkeme Başkanı: O sizin takdiriniz

İmamoğlu: Kimden talimat aldınız?

Mahkeme Başkanı: Biz kimseden talimat almadık.

İmamoğlu: Hakimlik yapacaksanız, yüce Türk yargısını temsil edecekseniz bizim de hakkımızı savunmak zorundasınız. Ben sizi de korumaya geldim.

Mahkeme Başkanı: Gereksiz polemiklere girmeyelim Ekrem Bey, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok.

İmamoğlu: Neden korkuyorsunuz, ben belki avukatıma sesleneceğim, niye almıyorsunuz?

Mahkeme Başkanı: Burası sizin avukatınıza sesleneceğiniz bir alan değil. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılama yapamıyoruz.

Bunun üzerine avukatlar slogan atmaya başladı.

Mahkeme Başkanı: Neden bağırıyorsunuz? Bu kadar bağırınca bir şey değişmiyor, ben sizi duyabiliyorum zaten. Oradaki uygulamanın amacı önceliği vekaleti olan avukatlara tanımaktı. Dün bize vekaleti olan avukatlardan şikayet aldık. Baro başkanıyla görüşüp bu kararımızdan döndük.

Duruşma, tartışmanın ardından saat 11.05 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Kimlik tespitinin bitmesinin ardından iddianame özeti okunmaya başlandı. Duruşmada ilk savunmayı, Aykut Erdoğdu yapacak.

İLK GÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı.

Gergin geçen ilk günde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istemiş, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu seyircilerin dışarı çıkmaması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştükten sonra mahkeme heyeti bu kararından vazgeçmişti.

CHP lideri Özel'in duruşma sonunda mahkeme heyetini eleştirmesinin ardından Özel hakkında soruşturma açıldı.

Heyetteki üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olmasını eleştiren Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor" demişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NİSAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmalar nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmada, sanıkların savunmalarına devam edilecek.