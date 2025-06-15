İsrail\'den yeni saldırı dalgası! Tahran\'ın merkezinde 2 büyük patlama

Orta Doğu'daki gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor. İsrail ve İran arasındaki savaş üçüncü günde devam ederken, her iki ülke karşılıklı olarak misilleme gerçekleştiriyor. İsrail güçleri tarafından İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatıldı.

ART ARDA PATLAMALAR

Tahran'da patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı.İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

CAMİLER VE METROLAR SIĞINAK OLACAK

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Camiler halkın kullanımına açık barınaklar arasında yer alıyor, okullar ve metro istasyonları bu gece kullanıma açılmaya hazır olacak" diye konuştu.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 128'E YÜKSELDİ

İran medyası, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e çıktığını bildirdi. İsrail'de ise İran'ın misillemesi nedeniyle 742 İsraillinin evsiz kaldığını duyurdu.

NETANYAHU: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Bat Yam kentinde ağır hasar alan bir binaların olduğu bölgeye gitti. Netanyahu burada İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

İSRAİL ENERJİ BAKANINDAN İRAN'A TEHDİT

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Bat Yam kentinde vurulan bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına karışık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı. Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.