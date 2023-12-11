İsrail\'in Lübnan\'da kullandığı beyaz fosfor mermilerinin ABD yapımı olduğu kanıtlandı

Ukrayna kan donduran suikastın görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere uyarıdır

Türkiye\'de 2023 yılının en zengin ailesi belli oldu

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Dahayra beldesine düzenlediği saldırılarda kullandığı beyaz fosforlu mermilerin ABD yapımı olduğu belirlendi.

BEYAZ FOSFORLU MERMİLERİN KALINTILARI BULUNDU

Washington Post, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını buldu.

İsrail'in Lübnan'da kullandığı beyaz fosfor mermilerin kalıntılarına ulaşıldı.

MERMİLER, ABD YAPIMI ÇIKTI

Haberde, beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD tarafından üretilen mühimmatları sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyle örtüştüğü, söz konusu mühimmatın 1989 ve 1992'de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildiğinin ortaya çıktığı da kaydedildi. Silah uzmanları, kalıntılarına erişilen top mermilerinin açık yeşil rengi ve üzerlerine işlenmiş "WP" simgelerinin beyaz fosforlu top mermileriyle örtüştüğünü belirtiyor.

Mermilerin ABD yapımı olduğu ortaya çıktı.

DAHAYRA'DA "KARA GECE"

İsrail güçleri, 16 Ekim'de 2 bin nüfuslu Dahayra beldesini gece boyunca beyaz fosforlu mühimmatla bombalamış ve bölge sakinleri kaçmaya imkan bulamamıştı. Dahayra'da yaşayanlar İsrail bombardımanını "kara gece" olarak tanımlıyor. İsrail'in Dahayra'ya saldırısında yaralanan 9 kişiden 3'ü, hastaneye kaldırılmıştı.

Dahayra'da İsrail'in beyaz fosfor mermileriyle düzenlediği saldırıları, bölge halkı "kara gece" olarak tanımlıyor.

ULUSLARASI AF ÖRGÜTÜ İSRAİL'İN VAHŞETİNİ KANITLAMIŞTI

Uluslararası Af Örgütünden 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 16 Ekim'de "sivil ayrımı gözetmeksizin" Lübnan'ın sınır hattındaki Dahayra beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği bildirilmişti. Af Örgütüne bağlı araştırmacıların, 10-16 Ekim'de Dahayra ile sınır beldeleri Al-Mari ve Aita al-Chaab'a yönelik saldırılarda da beyaz fosfor kullanıldığını gösteren ikna edici kanıtlar topladığı, bu saldırıların video ve fotoğraflarını doğruladığı kaydedilmişti. Uluslararası Af Örgütü de Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu.

Beyaz fosfor bombası, insan vücudunda çok ciddi yanıklara, ömür boyu sürecek acılara ve hasarlara neden oluyor.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin, beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu. Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer almıştı.

Fosfor bombasının kullanımı, 1980 Konvansiyonel Silahlar Anlaşması'na göre suç.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu. HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

433 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.