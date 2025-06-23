İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu - Son Dakika
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İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

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İsrail, İran\'ın Fordo Nükleer Tesisi\'ni vurdu
23.06.2025 12:23
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İsrail, İran\'ın Fordo Nükleer Tesisi\'ni vurdu
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İsrail-İran savaşında 11. güne girildi. İki ülkenin karşılıklı saldırıları sürüyor. ABD'nin de İran'da nükleer tesisleri bombalamasının ardından İsrail de İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu. Ayrıca İsrail ordusu Tahran'a da saldırılar düzenledi. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken bu saldırılar ''İsrail'in en büyük saldırıları'' olarak tanımlandı.

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin dahil olduğu İsrail-İran savaşı 11'inci gününde daha da şiddetlendi.

"TAHRAN'IN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'ın güvenliğinden sorumlu Devrim Muhafızları Komutanı Tharallah'ın öldürüldüğü öne sürüldü. Katar'daki ABD Büyükelçiliği ise ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına ikinci bir emre kadar bulundukları yerden çıkmamaları uyarısında bulundu.

İSRAİL FORDO NÜKLEER TESİSİNİ HEDEF ALDI

İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi. Bilgiyi İran'ın Tesnim haber ajansı aktardı. Bölge yetkilileri şu an itibarıyla bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.

İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

CEZAEVİ DE VURULDU

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Tahran'daki Evin Hapishanesi'ni de bombaladığını duyurdu. İran öğrenci haber ajansı ISNA da Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nin vurulduğunu aktardı.

İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ: GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik bugünkü saldırılarda taktik değiştirdiklerini açıkladı. Saldırının, Tel Aviv ve Hayfa dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyinden güneyine kadar bölgeleri hedef aldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki askeri hedeflere saldırı başlattıklarını açıkladı. Kentte patlama sesleri duyuldu. Tesnim haber ajansı, Tahran'ın kuzeyindeki Evin bölgesinde yer alan elektrik şebekesinin vurulduğunu ancak geniş çaplı bir kesinti olmadığını aktardı. Ilna haber ajansı, İran devlet televizyonunun teknik binasının İsrail saldırısında vurulduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı, "İsrail ordusu şu anda Tahran'ın merkezindeki hedeflere görülmemiş yoğunlukta saldırıyor" açıklamasını yaptı.

SAVAŞIN BALINDAN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail'in peş peşe düzenlediği "en büyük saldırılar" olarak adlandırılan saldırıları sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar "İran'ı defalarca uyardık, sivilleri hedef almayın! Bu sabah da dahil olmak üzere devam etti. Bizim cevabımız: Yaşasın özgürlük, yaşasın güzellik!" açıklaması yaptı.

İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

İSRAİL 6 HAVALİMANINA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, yaptığı son açıklamada, İran'ın doğusu, batısı ve merkezinde altı havalimanını vurduklarını bildirdi. Ordu ayrıca Kirmanşah'ta vurulan askeri bölgenin görüntülerini yayınladı.

İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

FORDO'NUN ÖNEMİ

Fordo Nükleer Tesisi, İran'ın nükleer programında kritik bir yere sahip olan, hem teknik kapasitesi hem de konumu nedeniyle uluslararası alanda dikkatle izlenen bir tesis.

Fordo Nükleer Tesisi, İran'ın kutsal şehirlerinden biri olan Kum yakınlarında, yerin yaklaşık 80-90 metre altına inşa edilmiştir. Bu derin ve sağlam yapısıyla, hava saldırılarına karşı oldukça korunaklıdır, bu da onu diğer nükleer tesislerden ayıran temel özelliklerden biridir.

Tesisin asıl amacı, uranyum zenginleştirme faaliyetleridir. Özellikle %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle, İran'ın nükleer programında hassas bir eşik olan yüksek seviyeli uranyum üretiminde rol oynamıştır. Bu oran, nükleer silah üretiminde ihtiyaç duyulan zenginleştirme seviyesine daha yakın olması nedeniyle uluslararası endişe kaynağıdır.

İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

Fordo Tesisi, İran ile Batı ülkeleri arasında imzalanan 2015 Nükleer Anlaşması (JCPOA) kapsamına dahil edilmişti. Anlaşma gereği Fordo'da zenginleştirme faaliyetleri sınırlanmış, hatta bir dönem durdurulmuştu. Ancak ABD'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesi sonrası, İran bu tesiste yeniden zenginleştirme faaliyetlerine başladı.

Tesisin yer altına yapılmış olması, başlangıçta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) geç bildirilmesi ve silaha uygun zenginleştirme kapasitesi nedeniyle, bazı batılı ülkeler tarafından potansiyel askeri amaçlarla ilişkili olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Fordo, nükleer müzakerelerde kilit başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Uluslararası toplum, İran'ın bu tesisteki faaliyetlerini şeffaf şekilde denetime açmasını ve sınırlamasını talep ediyor. İran ise, nükleer programının barışçıl olduğunu savunarak Fordo'daki haklarını koruma çabasında.

Fordo Nükleer Tesisi, İran'ın nükleer kapasitesini koruma isteği ile uluslararası toplumun kaygıları arasındaki çatışmanın sembollerinden biridir. Hem jeopolitik hem de teknik açıdan İran nükleer dosyasının en kritik parçalarından biri olarak değerlendirilmektedir.

İsrail, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ayhan murat Acet:
    bir chp li olarak sesleniyorum. kamal Atatürk’ün emaneti bize İsrail ve yahudiler kardeşlerimize sahip çıkalım 18 203 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    eeeee artık abd de 32tl bizde 51tl olan benzinin litresi 70tl olur :) 26 10 Yanıtla
  • Halis demir:
    hani abd vurmuşdu yerle bir olmuşdu yalanınız batsın adiler iran hepinizi mağlup edecek. 18 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ABD de 32 tl bizde 51 tl olan benzinin litresi 70 tl olur bu haberle :) 10 5 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bir İdareden Memnun Olanıda vardır Olmayanıda Herkesin Bakışı, Görüşü, Talebi, Dini, Siyasi Tercihi Farklıdır Olgun, Kaliteli İnsanlar Bunu Bilip Saygı Duyar, Cahil Kültürsüz Varlıklarda Sadece Fitnelik, Arabozuculukla Tatmin olurlar. Adamlık Zordur Başarabilene. 9 1 Yanıtla
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