İstanbul'da Balık Sezonu Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Balık Sezonu Başladı

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbullu balıkçıları ziyaret ederek yeni balık sezonunun başladığını duyurdu. Çağlar, palamutun bol olduğunu belirterek esnafın kazanacağını ve İstanbulluların daha ucuza balık yiyeceğini söyledi.

01.09.2024 14:27  Güncelleme: 15:42
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(İSTANBUL) Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek yeni balık sezonunu başlattı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar sabaha karşı 03.00'te Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbullu balıkçıları ziyaret etti. Bu sene balığın bol olduğuna işaret eden Can Akın Çağlar " Türkiye'nin en büyük balık halinde bu sene palamutun bol olduğunu gördük. İnşallah bu vesileyle esnafımız kazanacak, İstanbullular da daha ucuza balık yiyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar avlanma sezonunu İstanbullu balıkçılarla karşıladı. Can Akın Çağlar esnaf ziyareti öncesi Gürpınar Su Hali'nde fotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı'nın 'Mavi Çığlık Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yaptı. Balıkçıların avdan güler yüzle döndüğüne işaret eden Can Akın Çağlar, "Yeni balık sezonumuz hayırlı, bereketli olsun. Bol kazançlı ve insanımıza da ucuz balık olsun diye temenni ediyoruz. Balıkçılardan öğrendiğimiz kadarıyla palamut bu sene bolmuş. Palamut balıkçılara göre bolluk bereket anlamına geliyor. Palamut bunun öncü işareti. Tezgahlarda bol miktarda palamut var. İnşallah tüm sezon böyle devam eder, insanlarımıza da ucuz balık yeme imkanı olur" dedi.

"Tüm vatandaşlarımıza ucuz balık yeme imkanı sağlanmış olur"

İBB'nin balıkçılara her türlü malzeme desteği verdiğine işaret eden Genel Sekreter Can Akın Çağlar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası Türkiye'nin en büyük balık hali ve adeta Türkiye'de balık fiyatlarının belirlendiği bir hal. Burası İBB tarafından işletilen bir yer. Soğuk hava deposundan her türlü lojistiğine kadar, İBB tarafından sağlanan bir lokasyon. Tabii ki gönlümüz buranın daha çok balıkla dolmasını, esnafımızın daha çok kazanmasını arzu ediyor. Burası daha çok ticari büyüklüğe ulaşmış bir yer ama onun ötesinde İBB olarak biz çok sayıda balıkçı esnafımıza birçok destek veriyoruz. Onlara ağ desteklerinden kullanacakları birçok malzemeye kadar destek sağlıyoruz. Sadece burada ticari fonksiyonları değil İstanbul'da küçük balıkçı esnafımızı da destekliyoruz. Yeni balık sezonun açıldığı bugün de tüm balıkçılarımıza bol bereketli kazançlı bir sezon diliyoruz. İnşallah bu vesileyle hem İstanbullulara hem te Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza ucuz balık yeme imkanı sağlanmış olur."

"Gelen haberler yüzümüzü güldürüyor"

20 yıldır balıkçılık yapan esnaf Abdullah Çimen de, "Bu gece 00.00 civarında tekneler balık avına çıktı. Gelen haberler yüzümüzü güldürüyor. Oldukça mutluyuz. Balığa çıkan arkadaşların bize verdiği bilgilere göre bu sene palamut bol. En son 2 yıl evvel bu kadar bol olmuştu. İnşallah bu sene de 2 yıl önceki gibi olacak. Palamut, tutanı satanı, yiyeni en mutlu eden balık. Sürümü en çok olan balık türü. Bu nedenle balıkçılar olarak palamutun bol olması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Balık Sezonu Başladı - Son Dakika

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