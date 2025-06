İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon

Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL, - İSTANBUL Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenledği operasyonda, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ünün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verilirken, 1 şüpheli ise savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Her sokakta her cadde de, her köşe başında biz varız. Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkıyalarına geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda silahlı olaya karışan bir suç örgünün üyelerine yönelik olarak 29 Nisan 2025 ile 16 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul merkezli olarak Muğla, İzmir ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 'Silahlı yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet AK-47 otomatik tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve olaylarda kullanılan çalıntı otomobil ve motosikletler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin evindeki aramada, bir odanın seraya çevrilerek uyuşturucu madde üretmek amacıyla hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

EVİN BİR ODASINI SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, tüm şüphelilerin daha önce yaralama, kurşunlama gibi olaylar sebebiyle suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 3 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verirken, 1 şüphelinin de savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

'ŞEHİR EŞKİYALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek operasyona katılan polis memurlarını tebrik eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 18 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 4 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, bol miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Her sokakta her caddede, her köşe başında biz varız. Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkiyalarına geçit vermeyeceğiz" dedi.