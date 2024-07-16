İstanbul Valisi: İstikbalimizin hedef alındığı 15 Temmuz gecesi hainlerin yüzünde tokat olduk

Güncel

İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi, Saraçhane Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstikbalimizin hedef alındığı 15 Temmuz gecesi hainlerin yüzünde tokat olduk, patladık. Hep birlikte ellerimizde bayraklar, yüreklerimizde imanımızla tek yürek olduk, meydanlara aktık. İktidarıyla, muhalefetiyle meclisimizde tarihe altın harflerle yazılacak bir duruş sergiledik" dedi.

İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane Parkı'nda program düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda mehter gösterisi gerçekleştirilirken, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

"İSTİKBALİMİZİN HEDEF ALINDIĞI 15 TEMMUZ GECESİ HAİNLERİN YÜZÜNDE TOKAT OLDUK"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Alçak darbe girişiminin 8. yılında Saraçhane Meydanı'nı dolduran her bir kardeşimi tekrardan saygılarımla selamlıyorum. Bunu unutmamanız, bunu hatırlamanız, bu ruhu muhafaza etmeniz her şeyden kıymetli. Vatanımızın selameti, milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. O gece, vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkan, ölümü öldüren hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak çok sınandık, çok badireler atlattık. Öyle zor zamanlardan geçtik ki tüm zorluklara, tüm sıkıntılara kahramanca göğüs gerdik. Adımızı tarihe, şanla ve şerefle yazdık. Gün geldi 'Çanakkale geçilmez' dedik. Gün geldi, 'Sakarya'yı aşılmaz' kıldık. Dumlupınar'da setleri yıktık, geçtik. İstikbalimizin hedef alındığı 15 Temmuz gecesi hainlerin yüzünde tokat olduk, patladık. Hep birlikte ellerimizde bayraklar, yüreklerimizde imanımızla tek yürek olduk, meydanlara aktık. İktidarıyla, muhalefetiyle meclisimizde tarihe altın harflerle yazılacak bir duruş sergiledik" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ DENDİĞİ ZAMAN ÇANAKKALE DENDİĞİ ZAMAN GAZZE DENDİĞİ ZAMAN TİTREMESİNİ BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, " Türkiye'nin 15 Temmuz'daki mücadelesi gerçekten dün gibi taze, 8 yıl geçtiğini insan gerçekten idrak edemediğini düşünüyor. Nitekim şehitlerimizin yakınları bunu her gün yakinen yaşıyorlar ve tabii ki o gün o kalkışmayı yapanlar zelil oldular, rezil oldular kaybettiler. Hala bu mücadeleler devam ediyor. Bakın yanı başımızda kuzeyimizde, güneyde, Ukrayna'da savaş, Gazze'de soykırım devam ediyor. Sanıyor muyuz ki, benden önce başkanım çok güzel söyledi, Srebrenitsa'da olanla Gazze'de olanın burada olandan bağımsız olduğunu, alakasız olduğunu mu sanıyoruz acaba. Onun için çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız, çocuklarımızın 15 Temmuz dendiği zaman, Çanakkale dendiği zaman, Gazze dendiği, zaman titremesini başarmak zorundayız" dedi.

"81 VİLAYETİMİZİN TAMAMINDA BİRBİRİMİZE KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"

15 Temmuz programında Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması büyük ekranda vatandaşlar ile buluşturuldu. Konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şairin şu anlamlı mısraları ile sizleri selamlamak istiyorum. 'Bugün aziz milletimin şahlanıp ırmaklar misali taştığı gündür. Diri olup, iri olup, bir olup, istiklali için coştuğu gündür. Denizlerden engin ferasetiyle ve dağlardan yüce asaletiyle 7'den 70'e her bir ferdi ile çıkıp meydanlara koştuğu gündür'. Evet, bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı, kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8'nci yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8'nci seneyi devriyesinde, bu mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi" ifadelerini kullandı.