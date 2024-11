İstihdam İçin Engel Yok Sempozyumu Eskişehir\'de Tamamlandı

Güncel

Eğitim firması Wise Academy İsveç koordinatörlüğünde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen "İstihdam İçin Engel yok" isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi sempozyumunun kapanışı, Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

İsveç merkezli Türk firması Wise Academy öncülüğünde İtalya'dan Europole, Portekiz'den Lusofona Üniversitesi ile Türkiye'den Yoncalar Derneği tarafından hazırlanan projenin sempozyum kapanışına çok sayıda temsilci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda tanıtım sunumları yapıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Paça, özel eğitimde herkesin önemli misyonları bulunduğunu belirtti.

Kamu ve sivil toplum olmak üzere herkese farklı sorumluluklar düştüğünü anlatan Paça, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, çünkü bu iş sadece bir bakanlığın bir genel müdürlüğün uhdesinde olabilecek bir iş değil. Eğer Türkiye Cumhuriyeti konuşuyorsak, toplumu konuşuyorsak bizim inandığımız kelime şu: misyonlamak.

Bu hizmet, bu sorumluluk tüm toplumun meselesi haline geldiği zaman çözeceğiz. İnkişafı, gelişmeyi, sorunları azaltıp, gelişimin seyrini değiştireceğimiz alan bu. Herkese ciddi manada sorumluluk düşüyor. Kamusu, sivil toplumu paydaşı hiç fark etmez. Emanet edilen, hissettiğiniz durum gerçekten sadece bu kurum değil, kurumlar değil hayat nerede yaşanıyorsa, oradaki normal diye adlandırdığınız herkesin bireyin, kamunun, sivil toplum örgütünün herkesin sorumluluğu var, bunu unutmamak lazım. " dedi.

Özel eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı strateji planına yeni kavramlar eklendiğini kaydeden Paça, şunları söyledi:

"Kaynaşma bütünleşme eğitimine devam eden çocuklarımızın birçoğu yine mesleki eğitim veren kurumlarımızla ve burada da mesleki eğitim alabiliyorlar. Ama bunları daha nitelikli hale getirebilmek, daha destekleyici olabilmek için bakanlık olarak şu an mevzuat hazırlıklarımız devam ediyor. Bir yandan bunları da yerini bulabilmesi için, hayata geçebilmesinde tüm mevzuat metinlerini yedirmeye çalışıyoruz. Bunlar önemli, bir şeyin niteliğini değiştirmeyi, bugün ve yarın arasında fark oluşturmak istiyorsak, farklı işler yapmak zorundayız."

Uzun zamandır özel gereksinimli bireylere yönelik projeler üzerine çalışıldığını belirten Proje Koordinatörü Emre Hüseyin Yiğit ise şunları kaydetti:

"Amacımız her alandan, her sektörden, sivil toplum sektöründen, aynı zamanda üniversiteden ve aynı zamanda sektörel olarak özel gereksinimli bireylere destek sağlayan her kesime ulaşmaya çalıştık. Birçok proje yapıyoruz ama biz bu projeyle biraz daha fazla kesime erişmeye çalışıp bu projenin sonucunda çıkarttığımız iyi örnekleri sizlere sunmak istedik."

Programda, Lusofana Ünversitesinden Prof. Carla Sousa'nın sunumunun ardından Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir İşkur İl Müdürü Fatih Acar ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da konuşma yaptı.