İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: İzmir Enerjide Türkiye'nin Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

(İZMİR)- WENERGY Expo - 3. Uluslararası Temiz WENERGY Expo - 3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, Fuar İzmir 'de kapılarını açtı. 24 Mayıs'a kadar enerji sektörünü İzmir'de buluşturacak fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay , "İzmir yenilenebilir enerjide artan potansiyeli ile Türkiye 'nin başkenti olma yolunda ilerliyor" dedi.

"İzmir'in potansiyeli her geçen gün artıyor"

İzmir'in fuarlar şehri olduğunu, Fuar İzmir'de birçok fuar düzenlendiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Temiz enerji ve yenilenebilir enerji konusu çok önemli. Herkes şunu bilmeli ki; dünyanın içinde bulunduğu iklim krizi, genel gidişat, çevre sorunları çok yakın tarihlerde dünyayı su, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya getirecek. Bu sorunlarla ilgili dirençliliği artırma sorumluluğu aslında tüm dünyaya yüklemiş bir sorumluluk. Ama lokal olarak da şehirler, bölgeler, ülkeler dayanışma içinde bilgi paylaşımıyla ve hep beraber bu sorunu çözme anlayışıyla çalışmaya devam etmeliler. Enerji konusu, dünyanın en önemli konularından birisi. İzmir ve Türkiye için de çok önemli bir konu. İzmir'in de kendi kalkınma dinamiklerinden, öngörülerinden, yatırımcılarının güçlü insanlar olmasından dolayı yenilenebilir enerjide, rüzgar ve güneş enerjisinde artan potansiyeliyle, Türkiye'nin başkenti olma yolunda ilerliyor" dedi.

"Enerji konusundaki sorunları yakından takip ediyoruz"

Fuarın İzmir'de düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Tugay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı desteğinin önemine vurgu yaparak kentteki odalara da teşekkür etti. Başkan Dr. Cemil Tugay, "Biz şehir olarak enerji konusundaki sorunları yakından takip ediyoruz. Sadece fuar düzenlemek değil, aynı zamanda şehir adına politika belirlemek için de çaba içindeyiz. Enerji konusunda altyapı yatırımına ihtiyaç var. TEİAŞ'ın bu yatırımı yapması gerekiyor, çok acil bir ihtiyaç bu. Tabii ki yapılacak çok şey var. Bunların bir kısmı belediyelerin faaliyeti kapsamında. Bu konuda daha da hızlanacağız. İzmir'in sahip olduğu, hala değerlendirmeye açık rüzgar enerjisi potansiyeli var. Çok sayıda küçük adamız var denizin içinde, bolca rüzgar alıyor. Bunlar yatırım alanı olarak düşünülebilir. Diğer taraftan dünyada bu konuda yeterli gelişmişlik düzeyine gelen ülkelerde olduğu gibi, binaların çatıları uygun hale gelmeli ve güneş enerjisi yatırımlarını bu şekilde yaygınlaştırmalıyız. Çok önemli bir başka kaynak da jeotermal. Jeotermalle ilgili önyargılı bakış olduğunu, biraz daha dikkatlice incelenmesi gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Dünyada jeotermal kaynaklar açısından beşinci zengin kaynağa sahip ülke Türkiye. Bölgemiz de çok yoğun jeotermal kaynaklara sahip. Bunları doğru değerlendirmemiz lazım. Pek çok ülkenin arayıp da bulamayacağı değerde kaynaklar. Bunları değerlendirmek için de politikalar gerçekleştirmeliyiz. Enerji konusundaki yeni teknolojileri de takip eden, gelişimleri şehrine bölgesine taşıyan bir şehir olmak zorundayız" dedi. Başkan Tugay, fuarın gelişmesi ve büyümesi için tüm paydaşlardan destek talep etti.

Özpoyraz: Henüz üçüncü yılında uluslararası olarak düzenleniyor

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz iki yıl önce büyük emeklerle açılan fuarın üçüncü yılında uluslararası katılımla düzenlendiğine dikkat çekerek, "Temiz enerji gibi sadece bugünün değil, yarının da dünyasını şekillendirecek alanda İzmir'de fuar gerçekleşiyor olması, şehrimizin çevreye, iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığının da açık bir ifadesi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ürün: İzmir yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, "Dünyanın genelinde ülkeler yenilenebilir enerjide kapasite artışına hızla devam etmektedir. Enerji hedefimize ulaşmak için yatırımların artması çok önemli. İzmir'deki özellikle rüzgar enerjisindeki kümelenmeyi destekliyoruz. Deniz üstü offshore rüzgar santrali kurulumlarıyla, yüzer GES'lerle İzmir yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Eskinazi: İzmir yenilenebilir enerjinin başkenti olarak konumlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İzmir yenilenebilir enerji yatırımlarında rüzgarın lideri, güneş ve jeotermalde yükselen yıldızıdır. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, İzmir yenilenebilir enerjinin başkenti olarak konumlanmış durumdadır. Burada kurulan iş birlikleri yalnızca bu kenti değil, tüm ülkemizi ileriye taşıyacak güce sahiptir" diye konuştu.

Fuar teşekkürü

EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "İzmir ve ülkemiz için enerji konusunda çok önemli bir fuar, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise, "Böyle bir fuarın bu kadar kısa sürede uluslararası noktaya gelmesi sürecinde fuarımıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcıları ziyaret etti

Açılışın ardından Başkan Tugay ve beraberindeki heyet fuar katılımcılarını ziyaret etti. İlk olarak ESHOT standını ziyaret eden Tugay, ESHOT Genel Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen'den bilgi aldı. Özgen, Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi ve diğer çalışmaları anlattı. Tugay sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi standını gezdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA AŞ iş birliğiyle 6 ilçedeki 8 mahallede başarıyla yürütülen ambalaj atıklarının evlerde ayrılıştırılması ve geri dönüştürülmesi projesi hakkında bilgi veren Tugay, odalarla iş birlikleri yaparak projeyi büyütebileceklerini söyledi. İZSU, İZENERJİ ve diğer stantları da ziyaret eden Tugay katılımcılara verimli bir fuar diledi. Türk-Fransız Ticaret Derneği ve sonrasında Ukrayna 'nın standını ziyaret eden Başkan Cemil Tugay'a Ukrayna standında Bukovyna Business Club Başkan Yardımcısı Volodymyr Havresh tarafından hediye takdim edildi. Tugay, son olarak Türk otonom yazılımı, yerli motor sürücü kartı, özgün araç tasarımı ve yenilenebilir enerji konusunda çalışan gençlerle sohbet etti.

Enerjide son teknoloji WENERGY'de

24 Mayıs'a kadar enerji sektörünün paydaşlarını bir araya getirecek WENERGY Expo'da; başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları, kojenerasyon, üretim, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında son teknolojiler, en yeni ürün ve hizmetler sergilenecek.

16 panel düzenlenecek