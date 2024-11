İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "İzmir\'i Sevmeyi Öğreneceksiniz"

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes'in Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin açılışını yaptı. İki gün sürecek festivalin açılışında konuşan Başkan Tugay, "Devlet, bütün Türkiye'deki çiftçilerin hesabına 250 milyon lira para yatırmış. Biz Büyükşehir olarak yılda 250 milyon lira çiftçimize destek oluyoruz. Siz ne zaman bu ülkenin çiftçisinin kıymetini bileceksiniz? Ama bu halkı sevmeyi öğreneceksiniz. İzmir'i sevmeyi öğreneceksiniz. Siz öğrenmezseniz, biz öğreteceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin açılış törenine katıldı. 16-17 Kasım tarihlerini kapsayan festivale Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Menderesli katıldı.

Festival, geleneksel çocuk koşusuyla başladı. Çocuk koşusunun ardından davetliler bando ve mandalina kostümlü animasyon ekibi eşliğinde köy meydanına doğru kortejle harekete geçti. Yürüyüş süresince Menderesliler ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, mandalina üreticileriyle sohbet etti.

"Son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, "Sizlerle birlikte burada olmak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Gümüldür'ü gerçekten çok severim. Çocukluğumun çok güzel anıları var burada. Burası sadece İzmir için değil, Türkiye için, dünya için cennet köşelerden bir tanesi" dedi.

Her şeyin birlik olunca güzel olduğuna değinen Başkan Tugay, "Bu birlikteliklerle biz de mutlu oluyoruz, enerji doluyoruz, daha çok çalışmak istiyoruz. Ben her zaman eşi benzeri olmayan değerlere sahip olduğumuza inandım. Zorluklar içinde yaşadık ama yüzümüzden o gülümseme hiç eksik olmadı. Çünkü bu güzel şehir, güzel insanlar her zaman bize sahip çıktı. Okuduk, büyüdük, meslek sahibi olduk. O yüzden benim memleketime, milletime, ülkeme minnetim hiçbir zaman bitmez. Son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

"Türkiye tarımın desteklenmediği bir ülke oldu"

Gümüldür mandalinası başta olmak üzere tarım ürünlerine sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, "Onun için bu festivaller daha güçlü yapılmalı. Türkiye tarımda kendine yeten bir ülkeydi. Bununla çocukluğumuzda övünürdük. Ama nasıl olduysa başka şeylerin ülkesi olmaya başladı. Tarımın yeterince desteklenmediği bir ülke haline döndü" ifadelerini kullandı.

"Bizimki vatan millet sevdası"

Menderes için gereken ne varsa yapacaklarını belirten Başkan Tugay, "İlkay Başkanımızla beraber çalışacağız. İnşallah bu dönemde bize güvenen insanları mahcup etmeden hizmetlerimizi hem Menderes'e hem de İzmir'in 30 ilçesine yapacağız. Bu bizim için onur olacak. Biz bu görevlere onuru için talip olduk. Koltuk meraklısı değiliz. Konfor peşinde, lüks peşinde asla olmadık, olmayacağız. Bizimki tamamen vatan, millet sevdası; tamamen insanlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıdır" diye konuştu.

"Ne zaman çiftçinin kıymetini bileceksiniz"

Merkezi yönetimin tarım politikalarını eleştiren Başkan Tugay, bir zamanlar bu ülkede Yerli Malı Haftası'nın kutlandığını hatırlattı. Tugay, şimdi ise ithalat yoluna gidildiğini belirterek "Devlet, bütün Türkiye'deki çiftçilerin hesabına 250 milyon lira para yatırmış. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 250 milyon lira çiftçimize destek oluyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne zaman bu ülkenin çiftçisinin, üreticisinin, işçisinin kıymetini bileceksiniz? Okullara temizlik hizmeti vermiyorsunuz. Siz ne zaman çocuklara değer vermeyi öğreneceksiniz? Siz İzmir'i sevmeyi öğreneceksiniz. Siz bu halkı sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlara sahip çıkmayı öğreneceksiniz. Siz öğrenmezseniz biz öğreteceğiz. Sahip çıkarak yapacağız bunu emin olun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek: Menderes'e İzmir'e en iyi hizmeti vermek için beraber çalışacağız

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuşmasından önce belediye hizmetlerinin anlatıldığı bir filmi izlettirerek, "Cemil Başkanım bu videonun mimarı sizlersiniz. Bizler sizin gölgenizde duran askerleriz. Her zaman beraberiz. Menderes'e, İzmir'e en iyi hizmeti vermek için beraber çalışacağız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Göreve geldiğimizde Menderes'in Ege'nin parlayan yıldızı olması için bir vizyon sunduk. Bu sürede yaptıklarımız ortada. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Satsuma mandalinamızı da geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Atatürk'ün narenciye ile dev fotoğrafı hediye edildi

Konuşmaların ardından Başkan Çiçek, Başkan Tugay'a mandalina ürünlerinin olduğu özel bir sepet hediye etti. Festivalin sunucusu Dj Ersin ise Başkanlara Mustafa Kemal Atatürk'ün narenciye ile olan dev fotoğrafını armağan etti. Ardından davetliler festival alanında kurulan gastronomi standı ve üretici stantlarını gezdi.