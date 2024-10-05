Kadın Cinayetlerine İsyan: Edirnekapı Surları'nda Protesto - Son Dakika
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Kadın Cinayetlerine İsyan: Edirnekapı Surları'nda Protesto

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Kadın cinayetleri için Edirnekapı Surları'nda toplanan kadın örgütleri, vahşete karşı ses yükseltti.

05.10.2024 21:57
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Haber: Edda SÖNMEZ/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) -Saldırgan Semih Çelik'in, Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'da öldürdükten yarım saat sonra İkbal Uzuner'i katlettiği yer olan tarihi Edirnekapı Surları, kadınların haykırışına sahne oldu. Çok sayıda kadın örgütü surların altında buluşarak, kadınlara yönelik gittikçe artan vahşete isyan etti.

Dün iki genç kadının katledilmesinin ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetlerden birinin işlendiği Edirnekapı Surları önünde protesto düzenledi. CHP, DEM Parti, EHP'li Sosyalist Feministler, CHP İstanbul İl başkan Yardımcı Hülya Özdemir, CHP Çekmeköy İlçe Kadın Kolları, CHP Şişli Gençlik Kolları, CHP Eyüpsultan Kadın Kolları Başkanı Arzu Özen Uzunoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevtap Attepe, Deva Partisi Kadın örgütleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eyleme çok sayıda kadın katıldı.

"AKP seyretme yasayı uygula"

Eylem sırasında "Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız" yazılı pankartlar açıldı, "Bakanlık aç gözünü, kadınlar burada öldürüldü", "Bu ülkenin İkbal'i yok" dövizleri taşındı.  "Şiddet cezasız kalmayacak", "Failler cezasız kalmayacak", "AKP seyretme yasayı uygula", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları atıldı. Eylemde 6284 sayılı kanunun uygulanması çağrısı yapıldı. Yüzlerce yıllık tarihi surların artık kadın cinayetiyle anılacağının da vurgulandığı eylem sırasında, "Kadınlara lazım olan aile değil eşitliktir" denildi.

"Yetkililer duyuyor musunuz?"

Protesto sırasında bir konuşma yapan Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Fadime Akşahin, "Bugün bu surların önüne eylem yapmaya geldik. İşte bu gördüğümüz koskoca Edirnekapı surlarının. Neden? Çünkü İstanbul'un, şehrin tarihi bir yapısını bile kadın cinayetiyle anmak zorunda kaldık. Yetkililer duyuyor musunuz? Kaç yüz yıllık surları, kadın cinayetiyle anıyoruz. Bundan sonra her sur kelimesini duyanın aklına İkbal kardeşimiz gelecek" dedi. Akşahin şöyle konuştu:

"Erkekler kadınları öldürmeden önce video çekiyo, video..."

"Dün gencecik bir kadının yaşamı vahşice yok edildi. Sonradan öğrendik ki aynı gün içerisinde Semih Çelik yine 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i de öldürmüş. Bu şehirde gübegündüz bir erkek iki kadını öldürebiliyor. Semih Çelik bir yıldır İkbal'i rahatsız ediyormuş, kaç kere ısrarlı takip suçu işlemiş. Seni öldürmeye geldim diye İkbal için bir yıl önce video çekmiş. Erkekler siz kendinizi ne sanıyorsunuz? AKP görüyor musun yaptığını? Erkekler kadınları öldürmeden önce video çekiyo, video... İkbal de Ayşenur da özgürce istedikleri hayatı yaşabilirlerdi. Genç kadınlar olarak her gün hayatımızla ilgili aldığımız kararı engellemek isteyenlerle karşılaşıyoruz. ve erkekler; kendilerini çok üstün varlıklar olarak gördükleri için kadınları öldürebilmeyi kendine hak görüyor. Erkekler, vazgeçin artık, erkek egemenliğine sıkı sıkıya sarılmaktan. Eşitlik fikrine direnmekten vazgeçin...

Aslında biz bugün Beyoğlu'nda eylem yapmayı planlıyorduk. Sonra maalesef ki İkbal ve Ayşenur'un öldürülmesi üzerine burda eylem yapma kararı aldık. Herkes Beyoğlu'ndakini izledi değil mi o kamera kayıtlarını? İstanbul'un en işlek ilçesini, sokaklarında 2 erkek bir kadın arkadaşımızı taciz ediyor. Sonra öğrendik ki o video yeni değilmiş, o kişiler zaten serbest bırakılmış… Sosyal medyada gündem olmasının ardından tekrar gözaltına alındılar. ve sonra yine öğrendik ki taciz olmak üzere birkaç suçtan zaten sabıkaları varmış. ve buna rağmen dışardalar. Buna rağmen Beyoğlu sokaklarında bir kadına saldırabiliyorlar.

"Bu nasıl bir sıfır tolerans?"

Aile Bakanı Mahinur Göktaş, İkbal ve Ayşenur üzerine bir açıklama yapmış. Bakanlık olarak kadın cinayetleriyle mücadelemizi sıfır tolarans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Bu nasıl bi sıfır tolerans Mahinur Hanım? Her gün fail erkekler sokaklarda geziyor. 6284 uygulamıyosunuz. Aile, aile, aile deyip duruyorsunuz. Bu nasıl bir sıfır tolerans? Bugünlerde tüm toplum ülkenin geldiği cezasızlık halini konuşuyor. Dünyanın en büyük adalet saraylarıyla övünüyorsunuz ya hani. Bu topluma, kadınlara adalet sarayları değil, kelimenin gerçek anlamıyla adalet gerek... Ama kimse yılarız, sineriz, vazgeçeriz sanmasın. Biz bu erkek egemen düzeni değiştireceğiz. Bu Edirnekapı Surları önünde yaptığımız eylemi de yazsın tarih. And olsun ki kadın cinayetlerini durduracağız."

Protesto sırasında EHP Sözcüsü Özge Akman, CHP Şişli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Esra Ertan, DEVA Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Nalan Ilgın birer konuşma yaptı. Surlara, dünkü vahşetin işlendiği yere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun flaması asıldı. Eyleme katılan çok sayıda kadın katliamın yaşandığı sur önünde bekledi, öfkesini dile getirdi, önlem alınmasını istedi.

Kadın Cinayetlerine İsyan: Edirnekapı Surları\'nda Protesto
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerine İsyan: Edirnekapı Surları'nda Protesto - Son Dakika

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