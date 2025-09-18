Kocaeli\'nde kuru yük gemisi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı

Karadeniz'de seyreden 81 metre uzunluğundaki "RAPİD" isimli Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu.

HAVA MUHALEFETİ ENGEL OLUYOR

İhbar üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

7 KİŞİLİK MÜRETTEBAT MAHSUR KALDI

Sahil Güvenlik ekipleri, gemide mahsur kalan 7 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

NEFES KESEN OPERASYON

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle nefes kesen kurtarma operasyonu başlatıldı. Helikopterle gemideki mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.