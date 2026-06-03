Karabağlar Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve spor yatırımı vurgusu - Son Dakika
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Karabağlar Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve spor yatırımı vurgusu

03.06.2026 10:12  Güncelleme: 11:17
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Karabağlar Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında kentsel dönüşüm, spor alanları, kurban alanı ve sosyal projeler ele alındı. Başkan Kınay, şeffaf ve yasal süreç vurgusu yaparken, çocuk parkına isim verilmesi ve kardeş kent ilişkisi gibi kararlar da alındı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında kentsel dönüşümden spor yatırımlarına, kurban alanı uygulamalarından sosyal projelere kadar birçok önemli konu ele alındı. Başkan Helil Kınay, dönüşüm sürecinin şeffaf ve yasal zeminde yürütüldüğünü vurgularken, ilçenin öncelikli sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, çeşitli konularda verilen önergeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE GURUR DUYUYORUZ

Toplantıda Osman Aksüner Mahallesi'nde başlatılan 1'inci Etap Kentsel Dönüşüm çalışmaları da gündeme gelirken, Başkan Kınay süreçle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.  Muhalefet meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Başkan Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü dönüşüm sürecinin şeffaf, katılımcı ve yasal zeminde ilerlediğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının arkasında durduklarını belirten Kınay, "Bu çalışma gurur duyduğumuz bir çalışmadır. Kendi ilçemizde, kendi yetki alanımızda yürüttüğümüz, her aşamasını vatandaşlarımızla paylaştığımız bir süreçtir" dedi.

Sürece ilişkin mahalle toplantıları düzenlediklerini, proje lansmanları yaptıklarını ve Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşları sürekli bilgilendirdiklerini ifade eden Kınay, tüm bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

YETKİ BELGESİ, TARİH VE KARAR SAYISIYLA İNTERNET SİTESİNDE

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yetki tartışmalarına da açıklık getiren Başkan Kınay "Karabağlar Belediyesi'ne verilen yetkilendirmeye ilişkin resmi yazının tarih ve karar numarasıyla birlikte belediyenin internet sitesinde yayınlandığını belirtti. Mecliste söz konusu belgeyi cep telefonundan da gösteren Başkan Kınay, tüm bilgi ve belgelerin kamuoyuna açık olduğunu ifade etti.

"BİLGİ DE VAR, BELGE DE"

Eleştirilere yanıt veren Başkan Kınay, "Bazı konuşmalar geçti, 'Belgesiz, bilgisiz konuştun mu?' diye. Evet, belgesiz, bilgisiz konuşuluyor. Ben ne anlatsam, ne söylesem duyulmuyor, görülmüyor. Tekrar tekrar anlatıyoruz. Her mevzuatı, her şeyi bilen arkadaşlar bir türlü bizim konuştuklarımızı duymak istemiyor. Anlattık olmadı, sunum yaptık olmadı. Bilgi ve belgeleri paylaştık olmadı. Buna rağmen Karabağlar için çalışmaya devam ediyoruz. Eğer eksik gördüğünüz bir konu varsa özel oturum yapalım, saatlerce tartışalım. Ancak lütfen gerçekleri konuşalım" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin ilgili mevzuat ve bakanlık yetkileri çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Kınay, eleştirilerde bulunan meclis üyelerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumlara da başvurarak bilgi almaları çağrısında bulundu.

"GERÇEK SORUNLARI KONUŞALIM"

Karabağlar'ın çok sayıda öncelikli sorunu bulunduğunu ifade eden Başkan Kınay, meclisin kişisel tartışmaların değil, çözüm üretmenin adresi olması gerektiğini söyledi.

"Memleketin de Karabağlar'ın da çok sorunu var" diyen Kınay, "Gerçek sorunlarla gelsinler, çözümlerle gelsinler. Okuyalım, anlayalım, tartışalım ama gerçek ihtiyaçlarımızı konuşalım. Burası kişisel şovların yapılacağı yer değil. 1600 çalışanımız ve yüz binlerce vatandaşımız için sorumluluk taşıyoruz" ifadelerini kullandı."

KURBAN ALANI İÇİN TEŞEKKÜR

Kurban Bayramı'nı da değerlendiren Başkan Kınay, Karabağlar'da uzun yıllardır sorun olarak görülen kurban satış ve kesim alanı konusunda ikinci kez başarılı bir uygulamaya imza attıklarını belirtti.

Kaymakamlık, Müftülük, Tarım İl Müdürlüğü, Kasaplar Odası ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür eden Kınay, "Sorunları birlikte konuştuğumuzda çözümleri de birlikte üretebiliyoruz. Geçen yıldan daha iyiydik, gelecek yıl daha da iyi olacağız" dedi.

SPOTÇULAR VE EKMEK BÜFELERİ

Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere spotçularla ilgili şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Kınay, işgaller ve ruhsata aykırı kullanımlarla ilgili denetimlerin sürdüğünü söyledi. Bu tür düzenlemelerin yalnızca ilçe belediyesinin değil, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıkların da yetki alanına girdiğini hatırlattı.

Ekmek büfeleri konusunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen protokol çalışmalarına değinen Kınay, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni büfelerin açılması için sürecin devam ettiğini ifade etti.

Mecliste gündeme gelen geçici ruhsat tartışmalarına da açıklık getiren Kınay, uygulamanın tamamen ilgili bakanlık mevzuatına dayandığını belirtti.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN SPOR ALANLARI GENİŞLİYOR

Karabağlar'da spor alanlarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Helil Kınay, mevcut tesislerin daha verimli kullanılması ve çocukların günün daha uzun bölümünde spor yapabilmesi için yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekonomik koşullara rağmen daha fazla spor alanı, daha fazla tesis ve çocuklara yönelik eğitim ile sportif faaliyetler için imkan yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan Kınay, ilçeye kazandırılan 6 mini futbol sahasıyla çocukların ve gençlerin araç trafiğinin yoğun olduğu mahalle aralarında değil, güvenli ve nitelikli spor alanlarında vakit geçirebileceğini ifade etti. Kınay, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için spor yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

IŞIL KESKİ'NİN ADI ŞEHİTLER MAHALLESİ'NDEKİ PARKTA YAŞATILACAK

Mecliste oy birliğiyle alınan kararla, oyun oynarken servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Işıl Keski'nin adı Şehitler Mahallesi'ndeki bir parkta yaşatılacak.

Kararın ardından konuşan Başkan Kınay, yaşanan acı olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, Işıl Keski'yi rahmetle andı. Ailenin ve mahalle sakinlerinin talebini önemsediklerini ifade eden Kınay, bu kararın hem Işıl'ın adını yaşatacağını hem de benzer acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini hatırlatacağını söyledi.

ŞENKAYA İLE KARDEŞ KENT İLİŞKİSİ KURULDU

Mecliste Karabağlar Belediyesi ile Erzurum Şenkaya Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin önerge de kabul edildi.

ÖNERGELER KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Mecliste ayrıca kadınların gece güvenliğinin artırılması, ileri yaştaki bireylere yönelik çalışmaların geliştirilmesi, sahipsiz hayvanlar için yaşam alanları oluşturulması, kuşaklar arası deneyim paylaşımının desteklenmesi, yaş dostu kent uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çocuklara yönelik sosyal desteklerin artırılmasına ilişkin önergeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantının sonunda Başkan Kınay, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de rahmetle anarak ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Kurban, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve spor yatırımı vurgusu - Son Dakika

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