Karadeniz\'de Mayın Karşı Tedbirleri Aktivasyonu

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KARADENİZ'de 'mayın karşı tedbirleri' konusunda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya deniz kuvvetlerinin katılımıyla yapılan 'MCM Black Sea' faaliyeti brifing töreninde konuşan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, "Mayın tehdidi olduğunda ticaret yollarının işletilmesi çok mümkün olmuyor, çok büyük riskler taşıyor. Bunun emniyetli yapılabilmesi için sürüklenen mayınların bütün imkanlarla tespit, teşhis ve imhası gerekiyor. Şu anda bu görev grubu da, bu faaliyetleri destekleyecek önemli bir unsur olacaktır" dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla 'Üçlü Girişim' kapsamında Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla 11 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanan uluslararası anlaşma ile kuruldu. Bu kapsamda görev grubunun Karadeniz'de düzenlediği faaliyetlere ilişkin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait askeri limanda brifing etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bulgaristan ve Romanya deniz kuvvetleri temsilcilerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve MCM Görev Grubu Komutanı olarak İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ile askeri erkan katıldı. Etkinlik, 3 ülkenin milli marşının askeri bando tarafından çalınması ile başladı. Görev Grubu'nun faaliyetleri hakkında brifing veren MCM Karadeniz Görev Birliği Komutanı Deniz Albay Yusuf Karagülle, görev grubunun amacının mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme ile gerektiği durumlarda imhasının sağlanması ve eğitim olarak ifade etti. Karagülle, 20- 29 Eylül tarihlerinde yapılan tatbikatlarda, manevra, muharebe ile akıntıya göre belirlenen sahalarda sürüklenen mayınlara yönelik keşif, gözetleme, mayınların imha edilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ile fiili silah eğitimleri yaptıklarını, daha sonra da devam eden Nusret- 2024 tatbikatına iştirak edileceğini söyledi. Karagülle, Türkiye'nin ilk 6 aylık periyotta, görev gücüne komuta edeceğini daha sonra 6 aylık dönemlerde komutanın devredileceğini belirtti.

'BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KORUNMASINDA KARARLIYIZ'

MCM Görev Grubu Komutanı İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ise mutabakat doğrultusunda hızla çalışmalara başlandığını belirterek, "Görev grubumuz 20 Eylül 2024'te ikinci aktivasyon faaliyetlerine yüksek bir motivasyonla başlamıştır. Personelin profesyonelliği, deneyimi ve birlikte çalışabilirliği sayesinde 2'nci aktivasyonun da başarıyla icra edildiğini yakinen müşahede etmekteyiz. Yapılan planlamalar, hazırlıklar, icrasına devam edilen eğitim ve faaliyetler, deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetinin sağlanması ile Karadeniz'de barış ve güvenliğin korunması konusunda kararlılığımızı ve motivasyonumuzu ortaya koymaktadır" dedi.

'KARADENİZ DÜNYANIN REFAHI VE BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ'

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya da "Bugün burada bulunmamız, Karadeniz bölgesinin güvenliğini ve istikrarını sağlama konusundaki ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması Karadeniz'de deniz güvenliği ve ekonomik istikrarın devamı için önemli bir tehdit oluşturmuştur. Bu tehdidin aciliyetini anlayarak 3 ülke olarak deniz alanlarımızı koruma konusundaki ortak kararlılığımızı temsil eden bu özel görev grubunu kurmak için bir araya gelmiş ve bu görevi 2'nci kez aktive etmiş bulunmaktayız. Karadeniz yalnızca uluslararası ticaret için önemli bir koridor değil, aynı zamanda muazzam stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu suların güvenliği uluslarımızın ve hatta tüm dünyanın refah ve barışı için çok önemlidir. Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerinin oluşturduğu tehditleri azaltmak için kararlı adımlara yüksek motivasyonla devam etmekteyiz" diye konuştu.

'FAALİYET HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koramiral Kaya, "Karadeniz'de, Mayın Karşı Tedbirleri görev grubu çok önemli bir görev ifa ediyor. Yalnız Türkiye için değil NATO üyesi kıyıdaşlar ve NATO için de çok önemli bir aktivasyon. Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının, sürüklenen mayın tehdidinin baş gösterdiği Karadeniz'de bu dönemde yapılan bu faaliyet hepimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

'20 CİVARINDA MAYIN TESPİT VE İMHA EDİLDİ'

Karadeniz'de 20 civarında mayın imhası yaptıklarını ifade eden Koramiral Kaya, "Karadeniz'de yaklaşık 400'ün üzerinde mayın döküldüğünü, bir kısmının zincirlerinden koparak sürüklenmekte olduğunu biliyoruz. 20 civarında mayının tespit ve imhasını kıyıdaşlarımızla birlikte yaptık. Burada Türk Deniz Kuvvetleri gerçekten sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle çok önemli bir destek ve katkı sundu. 'MCM Black Sea' aktivasyonuyla şimdi Bulgaristan ve Romanya deniz kuvvetlerinin katkılarıyla bu çabalarımıza ve gayretlerimize NATO şemsiyesi altında devam edeceğiz" diye konuştu.

'NATO'NUN KARADENİZ'DEKİ FAALİYETLERİNİ DESTEKLİYOR'

Faaliyete Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyelerinin katıldığını belirten Kaya, "Bu faaliyete NATO üyesi olan kıyıdaşlar iştirak ediyorlar. Doğal olarak NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini destekleyen çok önemli bir faaliyet. Özellikle sürüklenen mayınların tespiti ve imhası konusunda kıyıdaşların yaptığı Türkiye'nin içinde bulunduğu çok önemli bir aktivasyon" ifadelerini kullandı.

'MAYIN, TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Deniz ticareti ve deniz üzerindeki seyrüsefer faaliyetleri için mayının çok önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Koramiral Kaya, şöyle konuştu:

"Mayın tehdidi olduğunda ticaret yollarının işletilmesi çok mümkün olmuyor, çok büyük riskler taşıyor. Bunun emniyetli yapılabilmesi için sürüklenen mayınların bütün imkanlarla tespit, teşhis ve imhası gerekiyor. Şu anda bu görev grubu da bu faaliyetleri destekleyecek önemli bir unsur olacaktır. Türkiye, NATO'da önemli bir aktör, sahip olduğu unsurlarla başat güçleri arasında yer alan bir ülke. Dolayısıyla biz bu yeteneklerimizi, çevre denizlerimizde olduğu gibi Karadeniz'e de yansıtıyoruz. MCM Black Sea faaliyetleri içerisinde de bu yeteneğimizi, bütün unsurlarımızla ortaya koyuyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz."