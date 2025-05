Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Belediyeler Maaş Ödemekte Zorlanıyor

(İZMİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birliğin mayıs ayı olağan meclis toplantısında, "Yatırım yapmayı ya da yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi bırakın, maaşları ödemek için belediyelerimiz çok zorlanıyor." dedi. Aras, yaşanan ekonomik sıkıntıyı "Bugün Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler de zor durumda, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler de, HDP'li belediyeler de, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de, İYİ Partili belediyeler de, Yeniden Refah Partili belediyeler de zor durumda..." sözleriyle vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Birlik Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde; 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması, 2024 mali yılı kesin hesabının kabulü, birliğe yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının belirlenmesi yer aldı. Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Mahalli İdareler, Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonları yeniden yapılandırılarak üyeleri güncellendi. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen mevzuat bilgilendirme eğitimi de katılımcılara sunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Aras, "Her geçen gün yeni üyelerle daha da güçleniyor, daha da büyüyoruz. Bugün alacağımız kararlarla da ülkemizin her köşesinden ya da üç bölgemizden üye belediyelerimiz var. Her köşeden belediyelerimizi aramızda görüyoruz. Bu konuda çok mutluyuz" dedi.

"Doğayla barışık kentler yaratan yapılar olmak zorundayız"

"Gerçekten bu birliği daha da büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün alacağımız kararlar, birliğin güçlenmesine inşallah yol açacak. Yeni bir aşamaya geçeceğimizi ümit ediyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Aras, şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak kendi kentimizde yaptığımız çalıştaylarda Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ni ana paydaş olarak değerlendirdim ve tüm üye belediyelerimizin delegelerini, meclis üyelerini davet ettim. Afet yönetimi, iklim krizi, turizm, mevsimsel nüfus artışı ve çevre koruma konularında birçok çalıştayda bir araya geldik ve işbirliği kararları aldık. Kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir turizm paneli düzenledik. Kadın ve gençlik meclisleri kurulmasıyla ilgili kararlar aldık. Kent diplomasisi ve uluslararası işbirliği kapsamında üye belediyelerimizle ortak çalışma kararları aldık. Akıllı kentler, dijital belediyecilik ve açık veri uygulamaları üzerine çalıştaylar düzenledik ve kentlerimizin dijital dönüşümüne katkı sunduk.

Bunlardan biri deprem ve afet dirençli kentler çalışmasıydı. Bölgelerimizdeki belediyelerimizin katılımıyla depreme dayanıklı kentler ve yerel afet yönetim planları üzerine ortak çalışmalar yürüttük. Afet riski taşıyan alanların haritalanması, eylem planlarının oluşturulması ve ortak eğitim programları düzenlenmesi konusunda önemli adımlar attık. Son dönemde özellikle iklim krizinin etkilerinden ve bölgemizi de tehdit eden kuraklıktan dolayı susuz peyzaj düzenlemeleri çalışması Muğla'da gerçekleştirildi. Su kaynaklarımız azaldığı ve kuraklık tehdidi büyüdüğü bu dönemde yeşil alanlarımızı, az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle iklim dostu şekilde yeniden tasarlamak için uzmanlarla bir araya geldik.

Pilot uygulamalarımızı tamamladık ve üye belediyelerimizle bu uygulamaları yaygınlaştırmak için hazırlık yapıyoruz. Bu çalışmaların üzerine gelecekte de bir vizyon ortaya koymak zorundayız; bunu hepiniz takip ediyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında çok büyük değişimler yaşanıyor. İklim krizi, göçler, kentleşme baskıları ve toplumsal eşitsizlikler gün geçtikçe artıyor. Bu yeni dönemde belediyeler olarak sadece hizmet sunan değil; aynı zamanda kentliliğe dokunan, ortak akıl yürüten, yaşam kalitesini yükselten ve doğayla barışık kentler yaratan yapılar olmak zorundayız."

"Sosyal ve eşit belediyeciliği esas alan bir anlayışı büyüteceğiz"

Sosyal ve eşit belediyeciliği esas alan bir anlayışı büyüteceklerini ifade eden Aras şunları kaydetti:

"Biz de Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak bu yeni anlayış ve belediyecilik vizyonuyla yeni bir aşamaya geçmek durumundayız. Dirençli kentler; afetlere dayanıklı, altyapısı güçlü, iklim değişikliğine hazırlıklı kentler inşa etmek zorundayız. Akıllı kentler; dijital dönüşüm, açık veri ve teknolojiyi insan odaklı kullanan, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen kentler yaratmalıyız. Sosyal dayanışma ve eşitlik; hiçbir yurttaşımızı yalnız bırakmayacağız. Sosyal ve eşit belediyeciliği esas alan bir anlayışı büyüteceğiz. Kapsayıcı ve katılımcı yönetim; kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayan kentler oluşturacağız. Çevre dostu belediyecilik yapacağız; kıyılarımızı, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı koruyacak, susuz peyzaj düzenlemeleriyle iklim dostu kentler tasarlayacağız. Yerel demokrasi ve kent diplomasisini önemseyerek uluslararası işbirliklerini artıracağız. Halkın doğrudan katılımını cesaretlendireceğiz ve bu konuda sesi olacağız. Tabii, bu güzel ve umutlu hedefleri açıklarken yaşadığımız sıkıntılara da değinmek istiyorum. En önemli sorun belediye gelirlerindeki azalma ve ekonomik sıkıntılar. Bir diğer mesele de belediyelerimizin ağırlaşan ekonomik yükü ve gelir adaletsizliği."

"Turizm bölgelerimizde yaz ve kış nüfusu arasındaki farklar katlanarak artıyor, ama gelir payları resmi nüfusa göre sabit tutuluyor"

Belediyelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Ahmet Aras şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye genelinde artan maliyetler, ekonomik daralma ve yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Merkezi yönetimden gelen paylar gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzak. Özellikle turizm bölgelerimizde yaz ve kış nüfusu arasındaki farklar katlanarak artıyor, ama gelir payları resmi nüfusa göre sabit tutuluyor. Bu kabul edilemez bir uygulama. Her söylemimizde, her çalışmamızda bu konuda çağrılar yapıyoruz, yeniliyoruz ve karar vericilere teklif ve öneriler götürüyoruz. Yasa çıkarmak acilen gerekiyor çünkü mevcut Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde yasaların değiştirilmesi çok kolay. Saraydan gelmesi yeterli. Bu yüzden belediyelerimizin gelirlerini artırıcı kararlar almak zor olmamalı. Bir an önce bu kararları alıp belediyeleri rahatlatmak gerekiyor.

Burada önemli olan siyasi bakış açısı değil. Hangi belediye olursa olsun, bugün Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler de zor durumda, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler de, HDP'li belediyeler de, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de, İYİ Partili belediyeler de, Yeniden Refah Partili belediyeler de zor durumda. Sadece siyasi bakış açısıyla söylemiyoruz. Her belediyenin, özellikle merkezi bütçeden aldıkları payların artırılması gerekiyor. Uluslararası platformlarda da birçok çalışma yapıyoruz. Aynı nüfusa sahip İtalya'daki bir belediyeyle Türkiye'deki belediyelerimizin gelirleri arasında uçurum var. Yatırım yapmayı ya da yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi bırakın, maaşları ödemek için belediyelerimiz çok zorlanıyor. Bu, belediyelerimizin savruk olduğu anlamına gelmez. Belediyelerimiz savruk olamaz çünkü Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından sürekli denetleniyoruz. Eğer varsa suistimal, bunlar hemen tespit edilir. Belediyelerimiz bu kadar denetlenirken, şeffaf ve hesap verebilir yönetilirken özellikle gelirlerin artırılması gerekir. Belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, encümenimizin ve çalışanlarımızın ekonomik zorluklarla boğuşmak yerine hizmete odaklanması için bu kararların acilen alınması şarttır."

"Daha güçlü, daha dirençli ve daha sürdürülebilir kentler için çalışacağız"

Sürdürülebilir kentler için çalışacaklarını vurgulayan Ahmet Aras, "Geçtiğimiz dönemde Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak büyük bir dayanışma içinde olduk. Kentlerimizi, kentlilik bilincini, demokratik yönetimi güçlendirmek için birçok çalışma yaptık. Ama daha da fazlasını yapmak zorundayız. Bugün yeni dönemin başlangıcıdır. Hep birlikte el ele, omuz omuza vererek daha yaşanabilir, daha güçlü, daha dirençli ve daha sürdürülebilir kentler için çalışacağız. Bize bu onuru veren genel kurulumuza katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, hizmetimiz bol olsun" dedi.

"Ege'nin bereketli kıyılarında yeşil alanlarımız yangınlarla yok edildi. Gökyüzü hüzünle kapandı, denizlerimiz de kirlendi"

Faaliyet raporunu görüşmeye açmadan önce konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu topraklar tam bir yıl önce, hepimizin bildiği gibi, yangınlarla başladı; kuraklıkla devam etti. Adaletsizlikle daha da yükseldi. Gençlerimizin tutuklanmasına, seçilmişlerimizin görevlerinden alınmasına ve hatta özgürlüklerinin yok edilmesine rağmen, hala dimdik ayakta duran insanların topraklarıdır. Tam bir yıl önce, Ege'nin bereketli kıyılarında yeşil alanlarımız yangınlarla yok edildi. Gökyüzü hüzünle kapandı, denizlerimiz de kirlendi. Ardından kuraklık geldi; üreticiler toprağa küstü, hepimizin bildiği bir gerçek belirdi: Gençler de umutla vedalaştı. ve ne yazık ki bu sadece doğanın değil, aynı zamanda demokrasimizin, hukuk sistemimizin, insan onurunun da yangın yerlerine dönüştüğü bir dönem oldu. Türkiye Belediyeler Birliği encümen azası olarak aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, görevden alınan belediye başkanlarımız, susturulan gençlerimiz sadece birer haber başlığı değil, hepimizin ruhuna işleyen olaylardır. Bunu tereddütsüz ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Bizler umudu yitirenlerin coğrafyasında değiliz; umudu yeşertenlerin coğrafyasındayız"

Sengel, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Burası Kıyı Ege ve burada zeytin ağacı kolay kolay kökünden sökülmez. Burada emin olun ki bir fidan ölürse, ertesi sabah binlerce ev, yeni ormanlar kurar. Bizler umudu yitirenlerin coğrafyasında değiliz; umudu yeşertenlerin coğrafyasındayız. ve bu topraklar, Nazım Hikmet'in dediği gibi, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dizesini yüreğinde taşıyan insanların ve siz çok kıymetli temsilcilerin topraklarıdır.

Yerel demokrasiyi korumak adına, yerel demokrasiyi yüceltmek adına ve gerçekten halkın en yakın hissettiği kamu kurumu olan belediyelerin ayakta durması adına çok büyük mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelenin birer parçası da kuşkusuz birliklerdir. O anlamda kıymetli Ahmet Başkanımı, çok değerli encümenimizi, çok değerli komisyon üyelerini ve çok değerli bürokratları Kıyı Ege Belediyeler Birliği noktasında bir yıldan beri her birimize gösterdiği müthiş destek için şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, meclis gündeminin görüşülmesiyle son buldu.