KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı tamamlandı - Son Dakika
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KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı tamamlandı

KKTC\'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı tamamlandı
26.06.2025 11:39
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl 21'incisi düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasının da gerçekleştirilmesinin ardından tamamlandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl 21'incisi düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasının da gerçekleştirilmesinin ardından tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, "Bu tatbikatla sorumluluk sahamızda, her türlü deniz ve hava koşulunda, 24 saat süre ile gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve KKTC tarafından karşılıklı iş birliği içerisinde, başarıyla icra edilebileceği, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatının 21'incisi düzenlendi. 2 safhadan oluşan tatbikata Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi katıldı. Tatbikatın kara aşaması Girne'de yapıldı. Dün düzenlenen deniz aşaması ise sabah saatlerinde başladı. 2 senaryo halinde 'TCSG Yaşam' korvetinde gerçekleştirilen deniz tatbikatını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'in de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı davetliler takip etti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Tatbikatın deniz safhasının ilk senaryosu Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında gerçekleştirildi. Senaryoya göre; Türk arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisiyle, düzensiz göçmen taşıyan ticari yat çarpıştı. Kıbrıs Türk Radyosu'ndan alınan yardım çağrısı ve arama kurtarma merkezine ulaşan tehlike sinyali üzerine, ekipler harekete geçti. Deniz üzerinde can yeleğiyle yardım bekleyen kazazedelerin arama kurtarma uçağı ile tespit edilmesi ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, 'quick strop' yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost gemisine sevk edildi. Ardından kazazedeler, Sahil Güvenlik'e ait korvete ulaştırılıp ilk müdahaleleri yapıldı. Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve TCSG Dost'a nakledildi.

5 BİN FİT YÜKSEKLİKTEN PARAŞÜTLE ATLADILAR

İkinci aşamada ise arama kurtarma timi, belirlenen hedefe 5 bin fit yükseklikten paraşütle atladı. Tim, kazazedeleri olay yerine gelen sahil güvenlik botuna teslim etti. Denizdeki diğer kazazedeler de TCSG Dost, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma personeli tarafından kurtarılıp hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi. Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botlarından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı. Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi. Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Dost gemisinden yapılan müdahale ile söndürüldü.

'KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, tatbikatın ardından açıklama yaptı. Sağlam, tatbikatın arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyumla iş birliğini artırmak ve arama kurtarma faaliyetlerindeki reaksiyon sürelerini minimuma indirmek bakımından önemli olduğunu belirtti. Sağlam, dünyanın en stratejik deniz yollarından biri haline gelen Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti ve arama kurtarma teşkilatının gücünü bir kez daha göstermesi açısından da tatbikatın önemine dikkat çekerek, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın unsur ve personelini yürekten tebrik ediyorum. Arama kurtarma teşkilatlarımızın sahip oldukları gücü, potansiyeli ve kabiliyeti sergiledikleri Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın başarı ile icra edilmesine katkıda bulunan tüm personelimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Arama kurtarma teşkilatlarımızın ihtiyaç duyulan her an, her olayda hayat kurtarmak adına hazır olduklarını gururla belirtmek istiyorum. Tatbikata katılan yabancı ülke temsilcileri, başta Azerbaycan, Cibuti olmak üzere katılımlarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı aynı zamanda bir kolluk birimi. Mavi Vatan'daki güvenlikle ilgili, asayişle ilgili de son derece önemli görevler icra etmektedir. Bugün sadece arama kurtarma boyutunu tatbikat olarak sizlere gösterme fırsatını bulduk. Amaç, göç ve göçmen kaçakçılığından tutun da asayişe mugayir (aykırı) tüm olaylarda artık denizlerde, Mavi Vatan'da sahil güvenliğin gücünü bütün dünya görmektedir ve bundan sonra da görmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'KOMUTA KONTROL VE MUHABERE USULLERİ DENENMİŞTİR'

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ise tatbikatın, Doğu Akdeniz, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda yapıldığı belirterek, "Tatbikat, denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerinde müdahale etme süresini minimuma indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesiyle birlikte karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilmiştir. Tatbikatın 24 ve 25 Haziran'da icra edilen fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi iştirak etmiştir. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 arama kurtarma tatbikatında, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonu pekiştirilerek askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının birlikte çalışabilirliği ile arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir" diye konuştu.

'ARAMA KURTARMA PERFORMANSINI GELİŞTİRMEKTEDİR'

Koramiral Kendir, "Bu tatbikat ile sorumluluk sahamızda, her türlü deniz ve hava koşulunda, 24 saat süre ile gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından karşılıklı iş birliği içerisinde başarıyla icra edilebileceği, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Denizde ve karada, zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon göstererek onlara ulaşmak hayati bir zorunluluktur. Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde 'önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar neticesinde arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev icra eden arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği bu tatbikat, çevre denizlerimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında üstlendiğimiz sorumluluğun ve etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir. İnsan hayatını riske edebilecek olası tehlike durumlarında, hazırlıklı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebilmesi maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya var gücüyle devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı tamamlandı - Son Dakika

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