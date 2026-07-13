Koçyiğit'ten AK Parti'ye Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçyiğit'ten AK Parti'ye Eleştiriler

13.07.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, AK Parti'nin yasama faaliyetlerini ve emekli maaşlarını eleştirdi.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti'nin süreçle ilgili hazırladığı çerçeve yasa taslağının bu hafta İmralı Heyeti'ne iletilmesini beklediklerini söyledi. Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin bu hafta AK Parti kurmayları, TBMM Başkanı ve farklı siyasi çevrelerle görüşmeler yapacağını belirterek, taslağın öncelikle yasanın muhataplarıyla paylaşılması ve sürecin tüm siyasi partilerin katkısıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yürütülen sürece ilişkin yasal çerçeve, NATO Zirvesi, Meclis çalışma planı ve TBMM'nin gündeminde olan kanun teklifleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin yasama faaliyetlerini eleştiren Koçyiğit, torba kanun uygulamasının kalıcı hale geldiğini vurgulayarak, "Meclis'in gerçek anlamda demokratik ve katılımcı bir yasama zemini oluşturamamasının olumsuz sonuçlarını bütün ülke olarak yaşıyoruz. Torba yasama faaliyeti rutine binmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi yürütmenin hazırladığı paketleri Meclis'e getirip milletvekillerinin el kaldırıp indirmesiyle yasalaştırmak değildir. Meclis'in en önemli görevlerinden biri halk için yasa yapmak, halkın ihtiyaçları için yasa yapmak ve parlamentonun denetim yetkisini kullanmasıdır. Fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremediğimizi üzülerek ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

"AKP İKTİDARI ÇOK ÖNEMLİ YASALRI YAZ AYLARINA GETİRİYOR"

Koçyiğit, AK Parti iktidarının önemli düzenlemeleri yaz aylarında Meclis gündemine getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Normalde Meclis 1 Temmuz'da yasama çalışmalarına ara veriyor. Fakat uzun süredir AKP iktidarı çok önemli yasaları yaz aylarına getiriyor ve takvimsel bir sıkışıklık yaratarak torba yasaların çok hızlı şekilde çıkmasını sağlıyor. Bunun amacının, insanların dikkatinin Meclis'ten ve yasama faaliyetlerinden uzaklaştığı dönemde toplumu en fazla ilgilendiren yasaları geçirmek olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl da zeytinlik düzenlemesinden hayvanlarla ilgili düzenlemelere kadar birçok toplum karşıtı yasa yaz aylarında çıkarıldı."

Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim Komisyonu'nun önemli kanun tekliflerini görüşeceğini belirten Koçyiğit, Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek teklifin çok sayıda farklı düzenlemeyi aynı metinde topladığına işaret etti. Koçyiğit, "Memur ve emekli maaş artışlarını içeren tek maddelik bir teklif gelmesi gerekirken; sivil havacılıktan işsizlik sigortasına, kültür politikalarından kamu personel rejimine, Siber Güvenlik Başkanlığı'na kadar birbirinden tamamen farklı düzenlemeler aynı torba içerisinde yer alıyor. Bütün bu farklı konuların milletvekilleri ve toplum tarafından sağlıklı şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Zaten iktidarın istediği de budur; yasalar fabrikasyon şekilde çıksın, tartışılmasın, konuşulmasın, toplumun dikkatine sunulmasın" dedi.

"AKP, EMEKLİLERDEN MUCİZE YARATMASINI BEKLİYOR"

Koçyiğit, emekli aylıklarına ilişkin ise "Şu anda 5,1 milyon emekli yalnızca 20 bin lira maaş alıyor. Haziran 2026 itibarıyla açlık sınırı 35 bin 758 lira, yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 lira. Bu iki rakamın yanına emekli maaşını koyduğunuzda üçüncü bir cümle kurmaya ihtiyaç var mı? 5,1 milyon emekli açlık sınırının çok altında bir ücretle yaşamaya mahkum ediliyor" şeklinde konuştu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseleceğini belirten Koçyiğit, bunun da açlık sınırının altında kaldığına işaret etti. Koçyiğit, "Bu ülkede altı emekli maaşını üst üste koyduğunuzda ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyorsunuz. Üç büyükşehirde ortalama kira 28 bin lira. Emekliler ise 23-24 bin lira bandında maaş alıyor. Bu maaşla hem kira ödemeleri hem beslenmeleri hem faturalarını karşılamaları hem de yaşamlarını sürdürmeleri bekleniyor. AKP emeklilerden adeta mucize yaratmasını bekliyor. 'Yaşa, nasıl yaşarsan yaşa' diyor" ifadelerini kullandı.

"NATO ZİRVESİ AFİŞLERİNİN ASILMASI İÇİN 181 MİLYON, TOPLANMASI İÇİN 17 MİLYON HARCANDI"

Ankara'da geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni değerlendiren Koçyiğit, zirve nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini ve yapılan harcamaları eleştirdi.

Ankara'nın zirve sürecinde olağanüstü hal koşullarında yönetildiğini savunan Koçyiğit, "Ankara'yı OHAL'le yönettiler ama sadece Ankara'yı değil, bütün ülkeyi NATO Zirvesi nedeniyle neredeyse açık cezaevine çevirdiler. Zirve boyunca gözaltıları, hak ihlallerini, toplantı ve gösteri hakkının engellenmesini, insanların darbedilmesini, Kurtuluş Parkı'nda insanların bir araya gelmesinin engellenmesini, milletvekillerinin kuşatılmasını ve darbedilmesini gördük" dedi.

Protokol güzergahındaki yol çalışmaları için yaklaşık 4 milyar lira harcandığını ifade eden Koçyiğit, "Yıllardır asfalt bekleyen mahallelerin yolları birdenbire asfaltlandı. NATO heyetlerinin geçeceği güzergahlardaki evlerin dış cepheleri yenilendi. Demek ki mesele yapamamak değil, öncelik meselesiymiş. Ankara'nın dört bir yanına NATO pankartları ve afişleri asıldı. Reklam panoları için 181 milyon lira harcandı. Zirve bittikten sonra bu afişlerin sökülmesi için de 17 milyon liralık ihale yapıldı. Asılması için 181 milyon, toplanması için 17 milyon lira harcanıyor. Bu para hepimizin parası" diye konuştu.

"CEZAEVLERİNDE BULUNAN SİYASİ MAHPUSLARIN DURUMUNA İLİŞKİN GEREKLİ YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, 11 Temmuz'un PKK'nın silah bırakmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "11 Temmuz 2025 yalnızca silahların sembolik olarak imha edildiği bir tarih değil, yeni bir dönemin kapısını aralayan tarihsel önemde bir gündü" dedi."

Silah bırakma sürecinin yalnızca güvenlik eksenli değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Koçyiğit, "11 Temmuz'da yaşananları yalnızca silahların bırakılması olarak ele alırsak eksik yaklaşmış oluruz. On yıllardır ağır bedeller ödenmesine rağmen çatışmalı dönemin geride bırakılabileceğine, Kürt sorununun demokratik siyaset ve hukuk zemininde çözülebileceğine dair güçlü bir irade ortaya konuldu. Bu nedenle 11 Temmuz yalnızca bir tarih değil, barış umudunun somutlaştığı, demokratik çözüm iradesinin görünür hale geldiği tarihsel bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Aradan geçen bir yıla rağmen gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmadığına işaret eden Koçyiğit, TBMM bünyesinde kurulan komisyonun hazırladığı raporu hatırlattı. Koçyiğit, "Komisyonun ortaya koyduğu tespit ve öneriler ortak birikimdir. Bugün yapılması gereken, bu önerilerin hızla yasama faaliyetine dönüştürülmesidir. En acil ihtiyaç, sürecin bütün taraflarını güvence altına alan ve toplumsal barışı hukuki zemine kavuşturan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır" dedi.

Koçyiğit, ceza infaz düzenlemeleri ile sürecin hukuki zemininin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Cezaevlerinde bulunan siyasi mahpusların durumuna ilişkin gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmalı, infaz hukukundaki düzenlemeler hayata geçirilmeli ve demokratik siyasal yaşama katılımın önünü açacak mekanizmalar oluşturulmalıdır" dedi.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÖNCE KAPSAMLI BİR ÇERÇEVE YASA ÇIKARILMALI"

Sürecin aktörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanında Sayın Öcalan'ın yürütülen sürecin asli aktörlerinden biri olduğu gerçeği görmezden gelinemez. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için Sayın Öcalan'ın hukuki statüsünün demokratik çözümün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, iletişim, görüşme ve özgür çalışma koşullarının bu çerçevede güvence altına alınması gerekmektedir. Çünkü barış yalnızca silahların susması değildir. Barış; hukukun güçlenmesi, demokrasinin derinleşmesi ve toplumun tamamının eşit yurttaşlık temelinde geleceğe güvenle bakabilmesidir. Bunun için güvenlikçi anlayışın yerine özgürlükçü ve demokratik bir hukuk düzeninin kurulması gerekmektedir."

TBMM'nin tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirten Koçyiğit, komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Koçyiğit, Meclis'in tatile girmeden önce kapsamlı bir çerçeve yasa çıkarması gerektiğini söyleyerek "Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Böylesi bir düzenleme yalnızca sürecin taraflarına hukuki güvence sağlamayacaktır. Aynı zamanda barışın, demokratik siyasetin ve toplumsal güvenin kalıcı hale gelmesinin de en güçlü teminatı olacaktır" dedi.

"İMRALI HEYETİ BU HAFTA TEMASLARDA BULUNACAK"

Koçyiğit, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı Heyeti'nin bu hafta çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Koçyiğit, görüşme takviminin netleşmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Koçyiğit, "Biliyorsunuz NATO Zirvesi sonrasında görüşmeler yapılacağı ve çerçeve yasanın taslağının da İmralı Heyeti'mize sunulacağını zaten kamuoyuna duyurmuştuk. Bu anlamıyla bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Henüz takvimler netleşmedi. Netleştiğinde kamuoyuna bilgi vereceğiz. Bu hafta içerisinde hem AK Parti kurmaylarıyla hem Meclis Başkanı ile ya da farklı çevrelerle birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim. Ancak takvimler henüz netleşmedi. Netleştiğinde kamuoyuna duyurusu yapılacaktır" diye konuştu.

"ÇERÇEVE YASA TASLAĞI İMRALI HEYETİ'NE SUNULACAK"

Çerçeve yasa taslağı ile ilgili sorular üzerine Koçyiğit, taslağın öncelikle doğrudan muhataplarıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda özellikle muhatap, yani yasanın muhatabı olacak, yasadan etkilenecek kişilerle öncelikle bu yasayı konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla hızlı bir şekilde İmralı Heyeti'mizle yasanın taslağının paylaşılması ve onun Sayın Öcalan'la mutlaka görüşülüp tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sürece tüm siyasi partilerin katkısının önemli olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Elbetteki bütün muhalefet partileriyle, Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan bütün partilerin katılımı, onların destekleri ve mutabakatı çok önemli. Bu konuda iktidar partisi böyle bir tur yaparsa faydalı olacağını düşünüyoruz. Daha önce de çağrı yapmıştık. Meclis komisyonu sürecinde olduğu gibi hızlı bir koordinasyon sağlanabilir ve yasa yapım süreci bu şekilde hızlandırılabilir. Bütün katkılar alınarak daha ortak, daha kolektif ve daha sağlıklı bir süreç işletilebilir" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, "Biz AK Parti'nin taslağı bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak. Genel hatlarıyla karşılıklı görüşmeler ve istişareler yapıldı. Heyetimiz en azından olması gerekenlere dair görüş ve düşüncelerini iletti. Fakat bunun yazılı bir metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor. Beklentimiz o yönde" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, AK Parti, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koçyiğit'ten AK Parti'ye Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
Davinson Sanchez’den Galatasaray taraftarını üzecek karar Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar
ABD yine İran’ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var
Stat krizi yaşayan Vanspor’a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Beşiktaş’ta Trossard’ın transferi tamam İşte ödenecek bonservis bedeli Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı
Savcılık dosyasına girdi Haluk Levent’ten milyonlarca liralık senet oyunu Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı Beşiktaş, Oğuz Aydın için görüşmelere başladı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:59:57. #7.13#
SON DAKİKA: Koçyiğit'ten AK Parti'ye Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.