Kombi Şikayetleri Soğuk Hava ile Artış Gösterdi

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SOĞUK havaların başlamasıyla birlikte kombi şikayetleri de artış gösterdi. Şikayetvar verilerine göre şikayetler, son bir haftada yüzde 134 oranında arttı. Bu dönemde en çok şikayet edilen konular arasında servis hizmetlerinin yetersizliği, garanti kapsamındaki ürünlerde yaşanan sorunlar ve teknik arızalar yer aldı.

Tüm yurdun soğuk hava etkisinde olduğu şu günlerde, kombi şikayetleri de sıklıkla dillendirilen konular arasında yer alıyor. Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre kombi şikayetleri son bir haftada yüzde 134 artış gösterdi. 2023 ilk 11 ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetler yüzde 8 arttı. Bir önceki ayla kıyaslandığıysa Kasım ayında şikayetlerin yüzde 111 arttığı gözlemlendi.

ŞİKAYETLERDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

2024 Şikayetvar verilerine göre kombi şikayetlerinde öne çıkan başlıklar ise şu şekilde açıklandı:

"Servis Hizmetleri: Randevu planlaması, gecikmeler ve servislerin yeterliliği konularında memnuniyetsizlik… Özellikle arızaların tamirinde kalıcı çözümler sunulamaması sıkça dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

Garanti ve İade Sorunları: Garanti kapsamındaki hizmetlerde yaşanan problemler ve ücret iadesi taleplerinde karşılaşılan zorluklar.

Teknik Arızalar: Kombilerin sık sık arıza yapması, su basıncı problemleri, yüksek sesle çalışma gibi teknik sorunlar

Yedek Parça Temini: Yedek parçaların temininde yaşanan gecikmeler

Ücretlendirme: Servis ve yedek parça ücretlerinin yüksek olması."

Platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

ÜRÜN 3 GÜNDE GELDİ, MONTAJ 4 GÜNDÜR SAĞLANMADI

"7 gün önce bir kombi satın aldık. Ürünü 3 günde gönderdiler fakat ürün için gelecek yetkili servis bugün itibarıyla artık 4 gün oldu. Sabır sınırımız kalmadı, ürün kolisiyle birlikte duruyor. Montajı kendimiz yaptıracağız fakat garantisi bozulur diye bir şey yapamıyoruz. Yetkili servisi arıyoruz, yoğunluk nedeniyle 1 hafta içerisinde gelebileceklerini söylüyorlar. Yani ürün 3 günde geldi, montaj 4 gündür sağlanmadı."

1,5 BUÇUK AYLIK KOMBİ, UÇAK GİBİ GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

"Kombimiz uçak gibi gürültülü uğultulu ses çıkartıyor. Komşularımız rahatsız oluyor. Henüz daha 1,5 aydır kullanıyoruz. Sorunun en kısa zamanda çözülmesini, yetkili servisin bir an önce ulaşmasını istiyoruz."

GARANTİNİZ OLSA DA YOK DİYORLAR

"2022'de 7 yıl garantili kombi aldım. 25.11.2024 tarihinde, garantimin olmadığını söylediler. Kendi hatalarından dolayı yine müşteri mağdur oldu. Bu marka kombi aldığım için pişmanım. Sıcak su sorunu yaşıyorum. Sıcak su sürekli kesiliyor; 5 dakika sıcak geliyor, 5 dakika soğuk. Garantiniz olsa da yok diyorlar."

GARANTİLİ ÜRÜNDEN SERVİS PARASI ALDILAR

"Kombimiz hata veriyordu, servisi aradım. Birkaç şey söylediler ve yaptık. 'Bacaya bakın' dediler. Bacada dış kısımdan bir çıkıklık mevcut değildi. İçten bir çıkma olmuş, biz de bunu bir usta olmadığımız için doğal olarak göremedik. Garantisi olan bir üründe nasıl olur da gelindiği için ücret talep edilir? 580 TL ücret ödemesi alındı."

GÜNLÜK SERVİSİ ARAMAKTAN BIKTIM

"Kombim Wi-Fi'ye bağlanmıyor. Servis de sanki çaresiz. Sorunun çözülmesini istiyorum. İnternetten kaynaklı olabilir diyorlar ama aynı internet, aynı duvar. Kombi aynı yerinde 1 sene sorunsuz kullandım. Günlük servisi aramaktan bıktım."

MAĞDUR EDİLDİK

"Kombimiz A01 uyarısı veriyor. Birkaç sefer sıfırladım, kapatıp açtım, hala devam ediyor. Müşteri hizmetlerine ulaşmak başlı başına bir mesele zaten. Temsilciyle konuştuğumda resetleyip açmamı söyledi. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Cihazda seri numarası da yazmıyor. Tam olarak mağdur edildik."