Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle birlikte oluşturulan komisyon sonucunda ruhsatlandırmada demokratik uygulama sinyali verdi. Gündemde tutulan madde, ikinci birleşim öncesi yeniden görüşülerek soru işaretleri giderilecek.
Konak Belediye Meclisi'nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği nisan ayı ilk birleşimi sona erdi. 2025 Yılı Denetim Komisyon raporunun değerlendirildiği toplantıda, Encümen ve İhtisas Komisyonları da seçildi.
Başkan Mutlu, toplantı açılışında Çağlayan Deniz Kaplan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini açıkladı. İlerleyen süreçte kente ilişkin çalışma yapacak komisyonlar arasında önceki adı "Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu" olan komisyonun, "Artan gençlik sorunları dikkate alınarak ayrıca kültür, sanat faaliyetlerinin Konak merkezinde daha da artırılması amacıyla iki ayrı komisyona dönüştürülmesine; komisyon adlarının 'Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu' - 'Kültür ve Sanat Komisyonu' olarak düzenlenmesine" karar verildi.
Esnafı rahatlatacak ruhsat düzenlemesinin gündemde tutulduğu toplantıda, "Konak Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ilişkin ruhsat ve belge ücretlerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3572 sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş yerlerinin fiziksel büyüklükleri, konumları, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu gözetilerek, daha adil, öngörülebilir ve sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2026 Yılı Ücret Tarifesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu - Esnaf Komisyonu raporu" konuşuldu.
Soru işaretlerinin giderilmesi ve konuyla ilgili açıklık sağlanması için ilgili meclis üyelerinin iki günlük yoğun bir mesaiye girmesi planlandı. Başkan Mutlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Metrekaresine, emlak rayiç bedeline göre değişiyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle kurduğumuz komisyonda tek tek sunum yapıldı. Onların onayı alındıktan sonra buraya getirildi. Bölgeleme usulü belirleme bir ilk değil. Fatih Belediyesi'nde var. Başarılı ve demokratik bulduğumuz bir uygulama olduğu için aldık. Bir düzenleme yapılırken hiçbir yerde artış olmayan bir anlayışımız var. Esnaf çok zor durumda, ülkede dehşet bir ekonomik kriz var. İnsanlar siftah yapmadan kapatıyor. Bunun sorumlusu Konak Belediyesi değil. Orada biraz da iğneyi kendimize batırmak lazım. Ülkedeki hiperenflasyon ortamında alışveriş yapamayan vatandaşı tabii ki hep birlikte koruyacağız. Biz bunun için elimizden geldiğince festival, şenlik düzenleyerek esnafın daha çok kazanması için elimizden geleni yapıyoruz."
Konak Belediye Meclisi'nin gündeminde yer alan maddeler arasında Konak Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal ve eğitsel iş birliklerini geliştirmek; öğrenci ve akademisyenlerin üretimlerini kamu ile buluşturmak ve toplumsal katkı odaklı projelerde iş birliği sağlamak amacıyla hazırlanan iş birliği protokolünün oy birliği ile uygun bulunduğu yer aldı.
Öte yandan, Konak'ta yaşayan gençlerin, belediyenin spor tesislerinden ücretsiz ya da sembolik bir ücret alınarak yararlandırılmasının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Bağımlılıkla Mücadele-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Oylamalar sonucunda Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri, şöyle sıralandı:
Meclis Divan Katibi (Asil)
Tolga Küleş
Tuğçe Gülcüler
Taner Deniz
Meclis Divan Katibi (Yedek)
İlhan Yaman
Nazlı Kayı
İlhan Önen
Meclis 1. Başkan Vekili
Kazım Umdular
Meclis 2. Başkan Vekili
Emine Işık Doğusoy
Belediye Encümeni
Erhan Kahraman
Cemal Küpeli
İlhan Yaman
İhtisas Komisyonları üyeleri ise şöyle sıralandı:
İmar Komisyonu:
Saygın İkiz
Aras Kaynarca
Kazım Umdular
Mert Uslu
Ali Hakan Kerci
Plan ve Bütçe Komisyonu:
Ahmet Yıldız
Birol Özkardeşler
Hamit Mumcu
Nazlı Kayı
İlhan Önen
Hukuk Komisyonu:
Çetin Taylanhan
Hamit Mumcu
Saygın İkiz
Tuğçe Gülcüler
Emrah Erol
Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu:
Emrah Kazımoğlu
Abdullah Siyahkoç
Simge Tokgöz
Behçet Emir
Emrah Erol
Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu:
Abdullah Siyahkoç
Cemal Küpeli
Ahmet Yıldız
Emrah Kazımoğlu
Hasan Uzunkaya
Esnaf Komisyonu:
Abdullah Siyahkoç
Şerafettin Bahtiyar
Erhan Kahraman
Murat Arat
Taner Deniz
İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu:
Ayşın Akyarlı Savatlı
Şerafettin Bahtiyar
Tolga Küleş
Mert Uslu
İlhan Önen
Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu:
Nazlı Kayı
Emine Işık Doğusoy
Ayşın Akyarlı Savatlı
Behçet Emir
Kader İlhan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:
Emine Işık Doğusoy
Simge Tokgöz
Ayşın Akyarlı Savatlı
Melda Erbaykent
Kader İlhan
Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu:
İlhan Yaman
Tolga Küleş
Hamit Mumcu
Mert Uslu
Hasan Uzunkaya
Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu:
Tolga Küleş
Behçet Emir
Cem Eren
Çetin Taylanhan
Faruk Kartal
Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:
Tuğçe Gülcüler
Simge Tokgöz
Murat Arat
İlhan Yaman
Faruk Kartal
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu:
Ayşın Akyarlı Savatlı
Nazlı Kayı
Emine Işık Doğusoy
Birol Özkardeşler
Yusuf Çoban
İnsan Hakları ve Emek Komisyonu:
Cemal Küpeli
Cem Eren
Ahmet Yıldız
Simge Tokgöz
Ali Peynirci
Sosyal Politikalar Komisyonu:
Birol Özkardeşler
Behçet Emir
Melda Erbaykent
Emine Işık Doğusoy
Hakan Yıldız
İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu:
Erhan Kahraman
Emrah Kazımoğlu
Şerafettin Bahtiyar
Cemal Küpeli
İsmail Özen
Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonu:
Çetin Taylanhan
Murat Arat
Cem Eren
Şerafettin Bahtiyar
Taner Deniz
Kültür ve Sanat Komisyonu
Nazlı Kayı
Emrah Kazımoğlu
Birol Özkardeşler
Hamit Mumcu
İsmail Özen
