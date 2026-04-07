Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi - Son Dakika
Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi

07.04.2026 11:14  Güncelleme: 11:50
Konak Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’yle birlikte oluşturulan komisyon sonucunda ruhsatlandırmada demokratik uygulama sinyali verdi. Gündemde tutulan madde, ikinci birleşim öncesi yeniden görüşülerek soru işaretleri giderilecek.

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle birlikte oluşturulan komisyon sonucunda ruhsatlandırmada demokratik uygulama sinyali verdi. Gündemde tutulan madde, ikinci birleşim öncesi yeniden görüşülerek soru işaretleri giderilecek.

Konak Belediye Meclisi'nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği nisan ayı ilk birleşimi sona erdi. 2025 Yılı Denetim Komisyon raporunun değerlendirildiği toplantıda, Encümen ve İhtisas Komisyonları da seçildi.

Başkan Mutlu, toplantı açılışında Çağlayan Deniz Kaplan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini açıkladı. İlerleyen süreçte kente ilişkin çalışma yapacak komisyonlar arasında önceki adı "Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu" olan komisyonun, "Artan gençlik sorunları dikkate alınarak ayrıca kültür, sanat faaliyetlerinin Konak merkezinde daha da artırılması amacıyla iki ayrı komisyona dönüştürülmesine; komisyon adlarının 'Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu' - 'Kültür ve Sanat Komisyonu' olarak düzenlenmesine" karar verildi.

Ruhsatta düzenleme

Esnafı rahatlatacak ruhsat düzenlemesinin gündemde tutulduğu toplantıda, "Konak Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ilişkin ruhsat ve belge ücretlerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3572 sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş yerlerinin fiziksel büyüklükleri, konumları, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu gözetilerek, daha adil, öngörülebilir ve sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2026 Yılı Ücret Tarifesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu - Esnaf Komisyonu raporu" konuşuldu.

Soru işaretlerinin giderilmesi ve konuyla ilgili açıklık sağlanması için ilgili meclis üyelerinin iki günlük yoğun bir mesaiye girmesi planlandı. Başkan Mutlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Metrekaresine, emlak rayiç bedeline göre değişiyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle kurduğumuz komisyonda tek tek sunum yapıldı. Onların onayı alındıktan sonra buraya getirildi. Bölgeleme usulü belirleme bir ilk değil. Fatih Belediyesi'nde var. Başarılı ve demokratik bulduğumuz bir uygulama olduğu için aldık. Bir düzenleme yapılırken hiçbir yerde artış olmayan bir anlayışımız var. Esnaf çok zor durumda, ülkede dehşet bir ekonomik kriz var. İnsanlar siftah yapmadan kapatıyor. Bunun sorumlusu Konak Belediyesi değil. Orada biraz da iğneyi kendimize batırmak lazım. Ülkedeki hiperenflasyon ortamında alışveriş yapamayan vatandaşı tabii ki hep birlikte koruyacağız. Biz bunun için elimizden geldiğince festival, şenlik düzenleyerek esnafın daha çok kazanması için elimizden geleni yapıyoruz."

Gençlere kültür, sanat ve spor alanlarında kolaylık

Konak Belediye Meclisi'nin gündeminde yer alan maddeler arasında Konak Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal ve eğitsel iş birliklerini geliştirmek; öğrenci ve akademisyenlerin üretimlerini kamu ile buluşturmak ve toplumsal katkı odaklı projelerde iş birliği sağlamak amacıyla hazırlanan iş birliği protokolünün oy birliği ile uygun bulunduğu yer aldı.

Öte yandan, Konak'ta yaşayan gençlerin, belediyenin spor tesislerinden ücretsiz ya da sembolik bir ücret alınarak yararlandırılmasının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Bağımlılıkla Mücadele-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Encümen ve komisyonlar belli oldu

Oylamalar sonucunda Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri, şöyle sıralandı:

Meclis Divan Katibi (Asil)

Tolga Küleş

Tuğçe Gülcüler

Taner Deniz

Meclis Divan Katibi (Yedek)

İlhan Yaman

Nazlı Kayı

İlhan Önen

Meclis 1. Başkan Vekili

Kazım Umdular

Meclis 2. Başkan Vekili

Emine Işık Doğusoy

Belediye Encümeni

Erhan Kahraman

Cemal Küpeli

İlhan Yaman

İhtisas Komisyonları üyeleri ise şöyle sıralandı:

İmar Komisyonu:

Saygın İkiz

Aras Kaynarca

Kazım Umdular

Mert Uslu

Ali Hakan Kerci

Plan ve Bütçe Komisyonu:

Ahmet Yıldız

Birol Özkardeşler

Hamit Mumcu

Nazlı Kayı

İlhan Önen

Hukuk Komisyonu:

Çetin Taylanhan

Hamit Mumcu

Saygın İkiz

Tuğçe Gülcüler

Emrah Erol

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu:

Emrah Kazımoğlu

Abdullah Siyahkoç

Simge Tokgöz

Behçet Emir

Emrah Erol

Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu:

Abdullah Siyahkoç

Cemal Küpeli

Ahmet Yıldız

Emrah Kazımoğlu

Hasan Uzunkaya

Esnaf Komisyonu:

Abdullah Siyahkoç

Şerafettin Bahtiyar

Erhan Kahraman

Murat Arat

Taner Deniz

İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu:

Ayşın Akyarlı Savatlı

Şerafettin Bahtiyar

Tolga Küleş

Mert Uslu

İlhan Önen

Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu:

Nazlı Kayı

Emine Işık Doğusoy

Ayşın Akyarlı Savatlı

Behçet Emir

Kader İlhan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:

Emine Işık Doğusoy

Simge Tokgöz

Ayşın Akyarlı Savatlı

Melda Erbaykent

Kader İlhan

Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu:

İlhan Yaman

Tolga Küleş

Hamit Mumcu

Mert Uslu

Hasan Uzunkaya

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu:

Tolga Küleş

Behçet Emir

Cem Eren

Çetin Taylanhan

Faruk Kartal

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:

Tuğçe Gülcüler

Simge Tokgöz

Murat Arat

İlhan Yaman

Faruk Kartal

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu:

Ayşın Akyarlı Savatlı

Nazlı Kayı

Emine Işık Doğusoy

Birol Özkardeşler

Yusuf Çoban

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu:

Cemal Küpeli

Cem Eren

Ahmet Yıldız

Simge Tokgöz

Ali Peynirci

Sosyal Politikalar Komisyonu:

Birol Özkardeşler

Behçet Emir

Melda Erbaykent

Emine Işık Doğusoy

Hakan Yıldız

İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu:

Erhan Kahraman

Emrah Kazımoğlu

Şerafettin Bahtiyar

Cemal Küpeli

İsmail Özen

Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonu:

Çetin Taylanhan

Murat Arat

Cem Eren

Şerafettin Bahtiyar

Taner Deniz

Kültür ve Sanat Komisyonu

Nazlı Kayı

Emrah Kazımoğlu

Birol Özkardeşler

Hamit Mumcu

İsmail Özen

Son Dakika Güncel Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi - Son Dakika

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Yalçın Küçük hayatını kaybetti Yalçın Küçük hayatını kaybetti
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı
Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
Daha imzası bile kurumamıştı Youssef En-Nesyri ile veda kararı Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
Set aşkı büyüyor Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan romantik poz Set aşkı büyüyor! Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan romantik poz
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
İtalya, Hakan Çalhanoğlu’nun nefis golünü konuşuyor İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:53
Torreira’dan olay hareket Herkesin aklında aynı soru var
Torreira'dan olay hareket! Herkesin aklında aynı soru var
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:35
Okan Buruk biletini kesti Galatasaray’da ayrılık
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
03:33
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı
Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:54
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
SON DAKİKA: Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi - Son Dakika
