Konak Belediye Meclisi'nden Ruhsat Ücretlerinde Düzenleme Hamlesi

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle birlikte oluşturulan komisyon sonucunda ruhsatlandırmada demokratik uygulama sinyali verdi. Gündemde tutulan madde, ikinci birleşim öncesi yeniden görüşülerek soru işaretleri giderilecek.

Konak Belediye Meclisi'nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği nisan ayı ilk birleşimi sona erdi. 2025 Yılı Denetim Komisyon raporunun değerlendirildiği toplantıda, Encümen ve İhtisas Komisyonları da seçildi.

Başkan Mutlu, toplantı açılışında Çağlayan Deniz Kaplan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini açıkladı. İlerleyen süreçte kente ilişkin çalışma yapacak komisyonlar arasında önceki adı "Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu" olan komisyonun, "Artan gençlik sorunları dikkate alınarak ayrıca kültür, sanat faaliyetlerinin Konak merkezinde daha da artırılması amacıyla iki ayrı komisyona dönüştürülmesine; komisyon adlarının 'Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu' - 'Kültür ve Sanat Komisyonu' olarak düzenlenmesine" karar verildi.

Ruhsatta düzenleme

Esnafı rahatlatacak ruhsat düzenlemesinin gündemde tutulduğu toplantıda, "Konak Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ilişkin ruhsat ve belge ücretlerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3572 sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş yerlerinin fiziksel büyüklükleri, konumları, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu gözetilerek, daha adil, öngörülebilir ve sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2026 Yılı Ücret Tarifesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu - Esnaf Komisyonu raporu" konuşuldu.

Soru işaretlerinin giderilmesi ve konuyla ilgili açıklık sağlanması için ilgili meclis üyelerinin iki günlük yoğun bir mesaiye girmesi planlandı. Başkan Mutlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Metrekaresine, emlak rayiç bedeline göre değişiyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle kurduğumuz komisyonda tek tek sunum yapıldı. Onların onayı alındıktan sonra buraya getirildi. Bölgeleme usulü belirleme bir ilk değil. Fatih Belediyesi'nde var. Başarılı ve demokratik bulduğumuz bir uygulama olduğu için aldık. Bir düzenleme yapılırken hiçbir yerde artış olmayan bir anlayışımız var. Esnaf çok zor durumda, ülkede dehşet bir ekonomik kriz var. İnsanlar siftah yapmadan kapatıyor. Bunun sorumlusu Konak Belediyesi değil. Orada biraz da iğneyi kendimize batırmak lazım. Ülkedeki hiperenflasyon ortamında alışveriş yapamayan vatandaşı tabii ki hep birlikte koruyacağız. Biz bunun için elimizden geldiğince festival, şenlik düzenleyerek esnafın daha çok kazanması için elimizden geleni yapıyoruz."

Gençlere kültür, sanat ve spor alanlarında kolaylık

Konak Belediye Meclisi'nin gündeminde yer alan maddeler arasında Konak Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal ve eğitsel iş birliklerini geliştirmek; öğrenci ve akademisyenlerin üretimlerini kamu ile buluşturmak ve toplumsal katkı odaklı projelerde iş birliği sağlamak amacıyla hazırlanan iş birliği protokolünün oy birliği ile uygun bulunduğu yer aldı.

Öte yandan, Konak'ta yaşayan gençlerin, belediyenin spor tesislerinden ücretsiz ya da sembolik bir ücret alınarak yararlandırılmasının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Bağımlılıkla Mücadele-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Encümen ve komisyonlar belli oldu

Oylamalar sonucunda Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri, şöyle sıralandı:

Meclis Divan Katibi (Asil)

Tolga Küleş

Tuğçe Gülcüler

Taner Deniz

Meclis Divan Katibi (Yedek)

İlhan Yaman

Nazlı Kayı

İlhan Önen

Meclis 1. Başkan Vekili

Kazım Umdular

Meclis 2. Başkan Vekili

Emine Işık Doğusoy

Belediye Encümeni

Erhan Kahraman

Cemal Küpeli

İlhan Yaman

İhtisas Komisyonları üyeleri ise şöyle sıralandı:

İmar Komisyonu:

Saygın İkiz

Aras Kaynarca

Kazım Umdular

Mert Uslu

Ali Hakan Kerci

Plan ve Bütçe Komisyonu:

Ahmet Yıldız

Birol Özkardeşler

Hamit Mumcu

Nazlı Kayı

İlhan Önen

Hukuk Komisyonu:

Çetin Taylanhan

Hamit Mumcu

Saygın İkiz

Tuğçe Gülcüler

Emrah Erol

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu:

Emrah Kazımoğlu

Abdullah Siyahkoç

Simge Tokgöz

Behçet Emir

Emrah Erol

Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu:

Abdullah Siyahkoç

Cemal Küpeli

Ahmet Yıldız

Emrah Kazımoğlu

Hasan Uzunkaya

Esnaf Komisyonu:

Abdullah Siyahkoç

Şerafettin Bahtiyar

Erhan Kahraman

Murat Arat

Taner Deniz

İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu:

Ayşın Akyarlı Savatlı

Şerafettin Bahtiyar

Tolga Küleş

Mert Uslu

İlhan Önen

Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu:

Nazlı Kayı

Emine Işık Doğusoy

Ayşın Akyarlı Savatlı

Behçet Emir

Kader İlhan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:

Emine Işık Doğusoy

Simge Tokgöz

Ayşın Akyarlı Savatlı

Melda Erbaykent

Kader İlhan

Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu:

İlhan Yaman

Tolga Küleş

Hamit Mumcu

Mert Uslu

Hasan Uzunkaya

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu:

Tolga Küleş

Behçet Emir

Cem Eren

Çetin Taylanhan

Faruk Kartal

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:

Tuğçe Gülcüler

Simge Tokgöz

Murat Arat

İlhan Yaman

Faruk Kartal

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu:

Ayşın Akyarlı Savatlı

Nazlı Kayı

Emine Işık Doğusoy

Birol Özkardeşler

Yusuf Çoban

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu:

Cemal Küpeli

Cem Eren

Ahmet Yıldız

Simge Tokgöz

Ali Peynirci

Sosyal Politikalar Komisyonu:

Birol Özkardeşler

Behçet Emir

Melda Erbaykent

Emine Işık Doğusoy

Hakan Yıldız

İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu:

Erhan Kahraman

Emrah Kazımoğlu

Şerafettin Bahtiyar

Cemal Küpeli

İsmail Özen

Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonu:

Çetin Taylanhan

Murat Arat

Cem Eren

Şerafettin Bahtiyar

Taner Deniz

Kültür ve Sanat Komisyonu

Nazlı Kayı

Emrah Kazımoğlu

Birol Özkardeşler

Hamit Mumcu

İsmail Özen