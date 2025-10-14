Konya'da Kız Öğrencilerden Bıçaklı Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Kız Öğrencilerden Bıçaklı Tehdit

Konya\'da Kız Öğrencilerden Bıçaklı Tehdit
14.10.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 kız öğrenci, tartıştıkları Z.D.K.'nin evine bıçakla giderek tehditte bulundu. Soruşturma sürüyor.

Akran zorbalığı yeni bir boyuta taşındı. Konya'nın Meram ilçesinde, ortaokul öğrencisi bir kız çocuğu, okulda makyajlarını eleştirdiği arkadaşlarının bıçakla kapısına dayanmasıyla büyük korku yaşadı. Evde yalnız olduğu sırada 5 kız öğrenci tarafından tehdit edilen 12 yaşındaki Z.D.K., yaşadığı anları unutamıyor.

ELLERİNDE BIÇAKLA AKRANLARINI KAPISINA DAYANDILAR

Olay, 2 Ekim günü Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde meydana geldi. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K., okul çıkışında, bir arkadaşıyla eve geldi. Bu sırada okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci, kapıya gelerek Z.D.K.'den dışarı çıkmasını istedi. Birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K., kapıyı açmadı. 5 kız, küfredip, hareketlerde bulunduktan sonra apartmandan ayrıldı. Z.D.K. de o anları da cep telefonu kamerasıyla, kapı dürbününden de görüntülemeye çalıştı. 5 kızın apartmana girdiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

BAKKALIN ÇIRAĞINI DA SIKIŞTIRMIŞLAR

Öte yandan kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da yine güvenlik kameralarına yansıdı.

"BİRİNİN ELİNDE BIÇAK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Mesut Kızılok, "5 kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi. Bu istenmeyen bir durum. O çocuklar adına da çok üzülüyorum. O çocuklar da bizim geleceğimiz ve yaşları çok küçük. Maalesef nereden böyle bir özentiye kapılıyorlar bilmiyorum ama kızım kapıyı açmış olsaydı bunun sonuçları vahim olabilirdi" dedi.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Mesut Kızılok, "Polise şikayetçi olduk ve bir dosya oluşturduk. Ülkemizin gündemlerinden biri de maalesef akran zorbalığı. Bunun cinayetle sonuçlananları var, yaralanan çocuklar var. Hiçbirimizin çocuğunun böyle olmasını istemiyorum. Bunun nedenleri araştırılıp, gerekli merciler tarafından önlemi alınmalı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum" diye konuştu.

Diğer yandan ailenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kız Öğrencilerden Bıçaklı Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportajı terk etti Süper Lig devinin yıldızını çileden çıkaran sorular Röportajı terk etti! Süper Lig devinin yıldızını çileden çıkaran sorular
İsrail Meclisi’nde konuşan ABD Başkanı Trump’a protesto İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi
Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular
İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau öpüşürken görüntülendi Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau öpüşürken görüntülendi

11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:04
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Milli takım kampına damga vuran görüntü
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
10:44
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
10:35
Ne diyecekleri büyük merak konusuydu İrfan Can ve Cenk Tosun’dan ses var
Ne diyecekleri büyük merak konusuydu! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan ses var
10:31
Evli Dilara’nın evlilik oyunu Son işinde baltayı taşa vurdu
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
09:22
Ev alacaklara müjde İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı
Ev alacaklara müjde! İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 11:38:42. #.0.6#
SON DAKİKA: Konya'da Kız Öğrencilerden Bıçaklı Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.