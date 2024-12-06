Köpeğini Kaybeden Adamın Duygulandıran Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köpeğini Kaybeden Adamın Duygulandıran Hikayesi

Geniş Video İzle

Antalya'da Celal Remo, köpeği Kuço'nun ölümünden sonra sokak hayvanlarına adandı.

06.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölürken gözyaşlarına boğulduğu köpeğinini yaşadığı barakaya gömdü

Son günlerini an be an cep telefonuyla kaydetti, ölünce gözyaşlarına boğuldu

Topladığı hurdaları satarak kedi ve köpeklere yiyecek alıyor

Kedi ve köpeklerle 10 yıldır iç içe bir hayat sürüyor

ANTALYA - Antalya'da geçimini hurda malzeme toplayarak sağlayan bir kişi 10 yıldır kedi ve köpeklerle iç içe yaşıyor. Yağmurlu bir günde yollarının kesiştiği köpeğinin ölümünden sonra da ayrılmamak için mezarını baraka içerisine yatağının başucuna yaptı.

Antalya'da hayatını hurda ve atık malzeme toplayarak sürdüren Celal Remo 10 yıl önce yolları kesişen ve o günden sonra bir daha ayrılmadığı Kuço isimli köpeğinin ölümünün ardından kendisini sokak hayvanlarına adadı. Köpeğinin son anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden Remo'nun o anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adam, Kuço'nun ölümünden sonrada çok sevdiği köpeğinden ayrılmamak için mezarını da yaşamını sürdürdüğü derme çatma baraka içerisinde ki yatağının başucuna yaptı.

Kedi ve köpeklerle iç içe yaşıyor

Köpeği Kuço'nun ölümü ile birlikte hayatını kendisi gibi sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara adayan Celal Remo, barakasında kedi ve köpeklerle iç içe yaşıyor. Topladığı hurdaları satarak kedi ve köpeklere yiyecek alan, parası olmadığı zamanda hayvanlar aç kalmasın diye kendisini tanıyan kasaplara borç yazdıran Celal Remo'nun bu hareketi Hayvanlar için barakasının hemen yanına yemekhane olarak kullanmak için bir kulübe dahi yapan Remo, her gün sabah ve akşam hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlarla birlikte yürüyüşe çıkıyor.

10 yıl köpeğinden hiç ayrılmadı

Antalya'ya geldikten bir süre sonra yağmurlu bir günde Kuço ile yollarının kesiştiğini belirten Celal Remo, o günden sonra bir daha ayrılmadıklarını belirterek, "Kuço ile Çallı'da karşılaştık. O beni buldu, ben onu değil. Eylül ayında çay ocağında oturuyordum. Gök gürlüyor, yağmur ve fırtınadan göz gözü görmüyor. Bir köpek bize doğru geliyor. Ağacın altına saklanıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor olmuyor. Kalktı geldi bizim bulunduğumuz çay ocağına, geldi oturdu. Güneş açtı bende yoluma devam ediyorum. Bir baktım arkamda bir karaltı, nereye gitsem peşimden geliyor. Bir insanla konuşur gibi ona kendimi anlattım, 'Sana bakabilecek bir insan değilim. Geliyorsan gel' dedim. O günden sonra bir daha ayrılmadık" dedi.

"Varsa dostlarımla paylaşırım"

Çok sevdiği Kuço ile birlikte yaşadığı sürede çok sayıda kedi ve köpeğinde kendilerine katıldığını belirten Celal Remo, "Antalya'ya geleli 11 yıl oldu. 10 yılda da Kuço ve diğer kedi köpeklerle beraber yaşıyoruz. Koca bir aile olduk, her şey Kuço ile başladı. 31 Mart 2024'te seçim günü yaşlıydı, hasta ve rahatsızdı. 10 yıl birlikte yaşadık, 15 yaşında falan öldü. Şimdi kedi-köpekleri ciğer, tavuk, mama ile besliyorum. 7 yıldır alışveriş yaptığım bir tavukçu var. Param yok, ama sağ olsun olduğu zaman ödüyorum. Yaşlılık paramı kestiler, bir süredir ödeyemiyorum ama yine de istediğimde veriyorlar. İlk yıllar benim için sahtekar falan dediler ama sonra baktılar ki olduğu gibi yaşayan bir insanız. Varsa dostlarımla paylaşırım, maneviyatım çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğini Kaybeden Adamın Duygulandıran Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Köpeğini Kaybeden Adamın Duygulandıran Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.