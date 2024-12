Köpeğini Kaybeden Adamın Duygulandıran Hikayesi

Güncel

ANTALYA - Antalya'da geçimini hurda malzeme toplayarak sağlayan bir kişi 10 yıldır kedi ve köpeklerle iç içe yaşıyor. Yağmurlu bir günde yollarının kesiştiği köpeğinin ölümünden sonra da ayrılmamak için mezarını baraka içerisine yatağının başucuna yaptı.

Antalya'da hayatını hurda ve atık malzeme toplayarak sürdüren Celal Remo 10 yıl önce yolları kesişen ve o günden sonra bir daha ayrılmadığı Kuço isimli köpeğinin ölümünün ardından kendisini sokak hayvanlarına adadı. Köpeğinin son anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden Remo'nun o anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adam, Kuço'nun ölümünden sonrada çok sevdiği köpeğinden ayrılmamak için mezarını da yaşamını sürdürdüğü derme çatma baraka içerisinde ki yatağının başucuna yaptı.

Köpeği Kuço'nun ölümü ile birlikte hayatını kendisi gibi sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara adayan Celal Remo, barakasında kedi ve köpeklerle iç içe yaşıyor. Topladığı hurdaları satarak kedi ve köpeklere yiyecek alan, parası olmadığı zamanda hayvanlar aç kalmasın diye kendisini tanıyan kasaplara borç yazdıran Celal Remo'nun bu hareketi Hayvanlar için barakasının hemen yanına yemekhane olarak kullanmak için bir kulübe dahi yapan Remo, her gün sabah ve akşam hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlarla birlikte yürüyüşe çıkıyor.

Antalya'ya geldikten bir süre sonra yağmurlu bir günde Kuço ile yollarının kesiştiğini belirten Celal Remo, o günden sonra bir daha ayrılmadıklarını belirterek, "Kuço ile Çallı'da karşılaştık. O beni buldu, ben onu değil. Eylül ayında çay ocağında oturuyordum. Gök gürlüyor, yağmur ve fırtınadan göz gözü görmüyor. Bir köpek bize doğru geliyor. Ağacın altına saklanıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor olmuyor. Kalktı geldi bizim bulunduğumuz çay ocağına, geldi oturdu. Güneş açtı bende yoluma devam ediyorum. Bir baktım arkamda bir karaltı, nereye gitsem peşimden geliyor. Bir insanla konuşur gibi ona kendimi anlattım, 'Sana bakabilecek bir insan değilim. Geliyorsan gel' dedim. O günden sonra bir daha ayrılmadık" dedi.

"Varsa dostlarımla paylaşırım"

Çok sevdiği Kuço ile birlikte yaşadığı sürede çok sayıda kedi ve köpeğinde kendilerine katıldığını belirten Celal Remo, "Antalya'ya geleli 11 yıl oldu. 10 yılda da Kuço ve diğer kedi köpeklerle beraber yaşıyoruz. Koca bir aile olduk, her şey Kuço ile başladı. 31 Mart 2024'te seçim günü yaşlıydı, hasta ve rahatsızdı. 10 yıl birlikte yaşadık, 15 yaşında falan öldü. Şimdi kedi-köpekleri ciğer, tavuk, mama ile besliyorum. 7 yıldır alışveriş yaptığım bir tavukçu var. Param yok, ama sağ olsun olduğu zaman ödüyorum. Yaşlılık paramı kestiler, bir süredir ödeyemiyorum ama yine de istediğimde veriyorlar. İlk yıllar benim için sahtekar falan dediler ama sonra baktılar ki olduğu gibi yaşayan bir insanız. Varsa dostlarımla paylaşırım, maneviyatım çok yüksek" ifadelerini kullandı.