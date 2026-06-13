LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci ter döküyor - Son Dakika
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LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci ter döküyor

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci ter döküyor
13.06.2026 09:41
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavı, 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla başladı. İki oturum halinde yapılacak sınavda bu yıl ilkler yaşanacak. Bu yıl sınav güvenliği için yapay zeka destekli kamera sistemleri devreye alınırken, öğrencilere iki oturum arasında beslenme paketi dağıtılacak ve özel gereksinimli adaylara ek süre verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İKİ OTURUM OLACAK

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştiriliyor.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ KATILIYOR

Hazırlıklar bu yıl sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Özel durumları dolayısıyla evde veya hastanede sınava alınacak öğrenciler ile görme engelli ve az gören öğrencilere yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrencilere "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik ediyor.

OTURUMLAR ARASINDA ÖĞRENCİLER İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLECEK

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

ÇOĞU ÖĞRENCİYE BESLENME PAKETİ DAĞITILDI

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Velilerinin talepleri doğrultusunda, sınava girecek öğrencilerin yüzde 91'i bu beslenme paketlerinden faydalanacak. Velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise yalnızca su dağıtılacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bütün binaların girişlerinde sınav görevlilerinin üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera, bazı binalarda da sınavın gerçekleştirileceği salonlarda kamera sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

VELİLER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan, Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.

Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

SINAVA DAKİKALAR KALA GERGİNLİK ÇIKTI

Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala gerginlik çıktı. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi. Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci ter döküyor - Son Dakika

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