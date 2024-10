Lübnan\'dan Tahliye Başladı

Güncel

İsrail- Lübnan arasında 2006 yılında 34 gün süren savaşta da gemiyle tahliye edilen Mardinli Şemsi Hasan, yine saldırıların sürdüğü ülkeden 18 yıl sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyle yurda götürülüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, dün Lübnan'a AFAD işbirliğinde toplanan 300 ton insani yardım malzemesini ulaştıran TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan gemideki siviller arasında, 2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı sırasında tahliye edilen 37 yaşındaki Şemsi Hasan da bulunuyor.

Ailesi ve akrabalarının bulunduğu 25 kişiyle TCG Sancaktar adlı gemiye binenler arasında yer alan Şemsi Hasan, AA muhabirine, Mardinli olduğunu, Türkiye'ye dönünce Mersin ve İzmir'deki akrabalarında kalacağını söyledi.

Günlerdir çok zorluk çektiklerini, saldırılar nedeniyle korkuyla yaşadıklarını anlatan Hasan, "Her gün bomba sesleriyle uyuyup uyanıyorduk. En çok çocuklar için endişelendik. O yüzden Türkiye'den, devletimizden yardım istedik, çok şükür geldi." dedi.

Hasan, İsrail-Lübnan Savaşı'nda 2006'da da Lübnan'dan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "2006'da da İsrail buraya geldi, savaş açtı, yaşadım ikisini de. O zaman da Mersin'e gittik. O zaman bir gemi vardı, şimdi iki gemi." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarında ağabeyi ve ablasının evlerinin zarar gördüğünü dile getiren Hasan, "Çok şükür sağlığımız yerinde, başka bir şey önemli değil." diye konuştu.

"Çocuklarım normal uçak geçince bile korkuyor"

Gemiye alınanlardan 40 yaşındaki Arif Çelik, Mardinli olduğunu, eşi, 4 çocuğu ve babasıyla Türkiye'ye döneceğini ifade etti.

Lübnan'da tesisatçılık yaptığını belirten Çelik, yıllardır güzel bir şekilde yaşadığı ülkenin kötü durumda olduğunu anlattı.

Evlerini kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çelik, "Arabaları, her şeyi, rızkımızı bıraktık. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz, Allah razı olsun. 4 çocuğumla Türkiye'ye gideceğim. Burada çalışıyorduk, işimiz güzeldi. Burada her şeyimiz bitmiş. Bizim bulunduğumuz yerde her gün çocuklar bombaların seslerini duyuyordu. Biz de Türkiye'ye gitmek için bekliyorduk. Çocuklarım normal uçak geçince bile korkuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hiçbir şeyinin olmadığını ifade eden Çelik, her şeyi geride bıraktıklarını ve çocukları için Lübnan'dan ayrıldığını belirtti.

Eşini geride bırakarak Lübnan'dan ayrıldı

Nesrin Efetürk, 3 çocuğuyla Lübnan'dan ayrıldığını, eşinin ise ülkede kaldığını dile getirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle çok kötü günler yaşadıklarını anlatan 29 yaşındaki Efetürk, "Çok şey yaşadık, korku, stres. Seslerden yemek yemiyorduk. Çocuklar, uçak, bomba seslerinden çok korkuyordu. Yani hayatımız çok zordu." dedi.

Efetürk, kendilerine gemi göndererek tahliyelerini sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Buradan Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Bizi tahliye ettiği için Allah razı olsun ondan. Burada duranların daha zor zamanları var. Eşim taksici, sağlık sorunları var, onun için gelemedi. Ben ve çocuklarım Türkiye'deki ailemin yanına gideceğim. Mardin'e gideceğim çünkü evimiz bombalardan hasar gördü. Üzgünüz, her şeyimiz, malımız, mülkümüz, işimiz, hayatımız burada. Çok şey öğrendik burada ama insanın ülkesi başka."

Gemiler 300 ton insani yardım ulaştırmıştı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesiyle Mersin Limanı'ndan ayrılıp dün Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

Limana yanaşan gemiler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin, Lübnan Yüksek Yardım Kuruluşu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr ve diğer ilgililer tarafından törenle karşılanmıştı.

İnsani yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemilere Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da arasında bulunduğu siviller alınmaya başlanmıştı.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.