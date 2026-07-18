1) MALATYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.20'de oldu. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ekipler, saha taraması başlattı.

AFAD: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sanal medya hesabında, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI'

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır" dedi.

2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilçenin Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Depremle birlikte binada oturanlar sokağa çıktı. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

AĞIR HASARLI BİNANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yine Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı. AFAD ekipleri binada kontrollerini sürdürüyor.

-Görüntüler geçildi

MALATYA/ DHA

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2) HABUR ÇAYI'NDA KAYBOLUP 9'UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN ERKAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın, arama çalışmalarının 9'uncu gününde kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafede cesedi bulundu. Sak'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyüne getirilerek defnedildi. Vali Birol ekici de Sak'ın ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Görünü Dökümü

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- Cenazenin bulunduğu bölgeden dron

- Hastane önünden detaylar

- Cenazenin araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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3) İZMİR'DE ASMA İSKELE DEVRİLDİ: 3 İŞÇİ YARALANDI

İZMİR'in Balçova ilçesinde dış cephe iskelesinin yıkılması sonucu tadilat yapan kardeş 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 3 işçi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.