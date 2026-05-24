Marangozdan 1 Milyon Liralık Hırsızlık İddiası

24.05.2026 13:20
Avcılar'da marangoz, depo çalışanının 1 milyon lira değerinde malzeme çaldığını iddia etti.

AVCILAR'da marangozluk yapan Ahmet Yılmaz, deposunda kalan K.O.'nun yaklaşık 1 milyon lira değerinde malzemeyi çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan K.O.'nun iş yerinden valizlerle bir taksiye binip ayrıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 25 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Yılmaz, arkadaşının iş yerinde çalışan K.O.'nun bir süre depoda kalmasına izin verdi. İşten ayrılan ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen K.O. ise yaklaşık 6 ay boyunca depoda kaldı. Ahmet Yılmaz, K.O.'nun 25 Nisan'da valizlerini alarak taksiyle depodan ayrıldığını, birkaç gün sonra depoya geldiğinde ise çok sayıda malzemenin eksik olduğunu fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

VALİZLERLE AYRILAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli K.O.'nun iş yerinden valizlerle bir taksiye binip ayrıldığı anlar yer aldı.

'HURDA ARABASI İLE HURDA TOPLUYORDU'

K.O.'nun depoda kaldığı sürede zaman zaman günlük olarak çalıştığını ve ücretini ödediğini belirten Ahmet Yılmaz, "Bu arada, hurda arabası ile hurda topluyordu. Dolayısıyla hurdacılarla bağlantıları çok iyiydi. Bizim buradaki malzemelerin birçoğunu hurdacıya sattığını düşünüyoruz. Bir hurdacıyı bulduk fotoğrafını gösterdik 'Bu malzemeleri bana getirdi' diye iddiası da var. Geçen 25 Nisan'da geldiği bir taksiyle valizlerle malzemeleri alıp başka bir yere gitmiş. Valizlerde elbise ve yorgan- yastığı olduğunu iddia ediyor. Ama, yorgan yastık, elbiselerin çoğu da burada" dedi.

'BU TUTAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE'

Yılmaz, "Sadece 15-20 gün kalacağını söyledi. Sonra işten çıkarılınca 'Biraz daha kalabilir miyim' dedi. Sonra yaklaşık 6 ay burada kaldı. Çaldıkları alüminyum kapı hidrolikleri, profiller, kompakt sistem ayaklar, kilit ve menteşeler vardı. Hurdacıların aldığı malzemeleri alıp götürmüş. İki aküm vardı. Onları götürmüş. Bu tutar benim arkadaşımın malzemesi ile birlikte 1 milyonun üzerinde" ifadelerini kullandı.

'KALDIĞI YERDE ARAMA YAPTILAR MALZEMELERİ BULAMADILAR'

Yılmaz, "Sürekli 'Çok borcum var bir türlü ödeyemedim' diye isyan ediyordu. Benden ayrıca sürekli 100, 200, 500 lira gibi ufak rakamlarda para alıyor, 'Ekmek param yok, sigara param yok' diyordu. 25 Nisan'da ayrıldığını söyledi. 1 Mayıs'ta depoya geldiğimde malzemelerimin eksik olduğunu anlayınca polise gittim. Yakaladılar, kaldığı yerde arama yaptılar, malzemeleri bulamadılar. Taksici ile alakalı bir irtibata geçmeye çalışıyoruz. Elektrikçilere de aküleri sormaya çalışıyoruz. Bir nevi dedektiflik yapıyoruz. Malzemelerimi istiyorum. Bizim canımız yandı başkasının yanmamasını istiyoruz" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alınan K.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:33:43. #7.12#
