Meral Akşener: "Madem \'Katil Sisi\', \'Kardeşim Sisi\' Oluverecekti, O Zaman Doğu Akdeniz\'de Elimiz Neden Zayıflatıldı?"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında;"Madem 'katil Sisi', 'kardeşim Sisi' oluverecekti; o zaman Doğu Akdeniz'de elimiz neden zayıflatıldı?..Ükemiz tüm bu zararı Erdoğan'ın şahsi tercihleri, dostluk ilişkileri yani aslında paşa gönlü öyle istediği için yaşadı. İktidar şakşakçılarının aksine atılan bu adımın usta bir satranç hamlesi veya stratejik bir planın parçası değil, reel şartların iktidara dayattığı bir zorunluluk olduğunu açıkça görüyoruz" dedi. Akşener, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili de "Bu büyük ihmalkarlığın sorumluları hala utanmadan sorumluluktan kaçıyorlar. 'ÇED raporuyla ne alakası var' diyerek hala utanmadan kendilerini savunuyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, şunları söyledi:

"ERDOĞAN'IN, 'EMEKLİLERİN YILI' İLAN ETTİĞİ, 2024'TE EMEKLİLERİMİZE YİNE ÇİLE REVA GÖRÜLDÜ"

"21 yıl boyunca milletimizin alın terini, ganimet görüp hak yediler, ama doymadılar. 21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler ama doymadılar. Şimdi de çıkmış 'Millet, üç kuruş maaşla geçinsin' diyorlar. 'Asgari ücretli yoksulluk sınırının, altında sürünsün', 'Emekli açlık sınırın altında boğulsun, 3 bin liralık bayram ikramiyesiyle doysun' diyorlar. Üstelik zor zahmet verecekleri 3 bin lirayı da öyle bir sunuyorlar ki sanırsınız lütfediyorlar. Sanırsınız sadaka veriyorlar, ulufe dağıtıyorlar. 3 bin lira gerçekten bir artış mı yoksa kayıp mı birlikte bakalım. Mesela 2018 yılında bir emeklinin, bayram ikramiyesi 217 dolara denk geliyordu. Bugün ise artırılmış haliyle bile 97 dolar ediyor. Yani yarısından bile az, o da bayrama kadar dolar yerinde durursa. Mesela 2018 yılında emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesiyle 25 kilo kıyma alabiliyordu. Bugün ise 7 buçuk kilo alabiliyor. Yani üçte birinden bile az. Emeklinin bayram ikramiyesi gerçekten artmış mı? Açıkça görüyoruz ki artmamış, tam tersi azalmış, kuşa dönmüş. Yani Erdoğan'ın, 'emeklilerin yılı' ilan ettiği, 2024'te emeklilerimize yine çile reva görülmüş, yokluk layık görülmüş. Emeklilerimiz yine açlığa mahkum edilmiş. Biz İYİ Parti olarak, milyonlarca emeklimizin emeğine çöken bu vicdansızlığa asla sessiz kalmayacağız. Göstermelik zamlar, ikramiyeler, vaatler yetmez. Emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin ve gerçek bir adım atın. Kök maaş işinden de derhal vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden ve yüksek günle prim ödeyenleri daha fazla cezalandırmayın. Bu önerimizi yaptınız yaptınız. Yapmazsanız sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz.

"OLMAYAN İLÇELERE DOĞAL GAZI DA BELEDİYECİLİĞİN ALASINI DA ORDU'YA BİZ GETİRECEĞİZ"

Olmayan ilçelere doğal gazı da belediyeciliğin alasını da Ordu'ya biz getireceğiz. Alıştığınız fevkalade konforlu ceket siyaseti artık bitti. Çünkü artık hür ve müstakil İYİ Parti var. O yüzden sana boş tehditlerini bir kenara bırakmanı tavsiye ediyorum. Onun yerine bir zahmet Ordu'daki adayını çalıştır da nasıl rekabet ediyorsunuz görelim bakalım. Buyur hodri meydan.

"FETÖ'NÜN DEVLET KURUMLARINA SIZMASINA YARDIM VE YATAKLIK ETMENİN CEZASI 1 YIL 15 GÜN EDİYORMUŞ"

2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM'nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir 'FETÖ üyeliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklanmıştı. Bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını, hükmün açıklanmasının da 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız? Bir neslin yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi? 'Burada asıl yapılmak istenen ne biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi ucu kendilerine dokunan bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında Ali Demir'i aklamak değil, suçun cinsini değiştirip olayın üzerini örtmek. Biz de bu kepazelik vesileyle öğrenmiş olduk ki ülkemizde gençlerin 5 yılını çalmanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. FETÖ'nün devlet kurumlarına sızmasına yardım ve yataklık etmenin cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş.

"MADEM 'KATİL SİSİ', 'KARDEŞİM SİSİ' OLUVERECEKTİ; O ZAMAN DOĞU AKDENİZ'DE ELİMİZ NEDEN ZAYIFLATILDI"

Madem 'katil Sisi', 'kardeşim Sisi' oluverecekti; o zaman Doğu Akdeniz'de elimiz neden zayıflatıldı? Mısır'la Yunanistan'ın anlaşmasına neden alan açıldı? Madem İhvancılar bir kenara itilecekti, rabia da böylesine kolay unutulacaktı; o zaman Mavi Vatan'daki çıkarlarımız neden tehlikeye atıldı? Aslında bu soruların cevapları herkesin malumu. Ülkemiz tüm bu zararı Erdoğan'ın şahsi tercihleri, dostluk ilişkileri yani aslında paşa gönlü öyle istediği için yaşadı. Biz İYİ Parti olarak iktidar şakşakçılarının aksine atılan bu adımın usta bir satranç hamlesi veya stratejik bir planın parçası değil, reel şartların iktidara dayattığı bir zorunluluk olduğunu açıkça görüyoruz. O nedenle de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.

"ÇED RAPORUYLA NE ALAKASI VAR DİYEREK HALA UTANMADAN KENDİLERİNİ SAVUNUYORLAR"

Türkiye'de hala doların yeşilini doğanın yeşiline tercih eden rantçı bir zihniyet var. Bu zihniyetin son ihaneti de Erzincan İliç'te Fırat Nehri'nin kıyısında siyanürle altın aranmasına göz yummaları oldu. Aradan tam 8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz hala kayıp, bulunamıyor. 9 canımız hala toprağın altından çıkarılamıyor. 9 ailemiz hala bir umuda tutunup bekliyor. Üstelik arama kurtarma çalışmaları da yeniden heyelan olması riski nedeniyle bu hafta başında maalesef durduruldu. Bu büyük ihmalkarlığın sorumluları ise hala utanmadan sorumluluktan kaçıyorlar. 'ÇED raporuyla ne alakası var' diyerek hala utanmadan kendilerini savunuyorlar. Hala utanmadan milletimize doğaya ve çevreye dair vaatleri, doğal felaketlere karşı alacakları sözde önlemleri anlatıyorlar. Kimse merak etmesin, doğamıza yapılan tüm ihanetlerin hesabını soracağız.

"İYİ PARTİ'NİN YÖNETTİĞİ BELEDİYELER İNSANINA İNSANCA YAŞAYACAĞI BİR ŞEHİR SUNAN, VATANIN TOPRAĞINA, HAVASINA, SUYUNA SAHİP ÇIKAN BELEDİYELER OLACAK"

1 Nisan gününden başlayarak bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için ilk adımı yerel yönetimlerde atacağız. Bu çerçevede yetkiyi aldığımız tüm belediyelerimizde insanımıza ve doğamıza zarar veren tüm kişi ve çıkar gruplarıyla milletimizle el ele vererek yasal zeminde mücadele edeceğiz. 'İYİ Belediyecilik' vizyonumuz çerçevesinde insan ve çevre odaklı, sürdürülebilir kentleşme anlayışımızla milletimize yakışır yaşayan ve yaşatan şehirler inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak yönettiğimiz tüm şehirleri çağın fırsatlarını yakalayan, çağın tehlikelerine karşı önlem alan ve çağın ruhuna uyan yenilikçi bir anlayışla yöneteceğiz. İYİ Parti'nin yönettiği belediyeler, üreten ve ürettikçe kalkınan belediyeler olacak. İYİ Parti'nin yönettiği belediyeler her şeyden önce kendi insanı için çalışan, kendi insanına yatırım yapan, kendi insanıyla el ele yükselen belediyeler olacak. İYİ Parti'nin yönettiği belediyeler insanına insanca yaşayacağı bir şehir sunan, vatanın toprağına, havasına, suyuna sahip çıkan belediyeler olacak.

"ARTIK BU KONFORLU 'EDİ BÜDÜ SİYASETİNE' DUR DİYEN, SİYASETE YENİDEN REKABETİ GETİREN İYİ PARTİ VAR"

Sırf oy almak için birinin Atatürk'ümüze beddua eden soysuzlara, diğerinin de Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm gören terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyunun tam ortasındayız. Bu muhteremler şimdiye kadar birbirlerine düşman gözüküp milletimizi birbirinin karşısına dikerek kolay oy almaya çok alıştılar. Şimdiye kadar korkutup, değerlerini istismar edip, kendilerine mecbur bırakarak seçmeni sandıktaki keklik görmeye çok alıştılar. Ama artık bu konforlu 'edi büdü siyasetine' dur diyen, siyasete yeniden rekabeti getiren İYİ Parti var. Artık dayatılan ezberleri bozan, aday diye pusulaya asılan ceketleri indiren hür ve müstakil İYİ Parti var. Artık kazanan kim olursa olsun her seferinde milletimizin kaybettiği bu kayıkçı düzenine çomak sokan, kendince millete istikamet çizmeye kalkanlara da feleğini şaşırtan milletin sesi İYİ Parti var.

"1 NİSAN SABAHIYLA BİRLİKTE YETKİYİ ALDIĞIMIZ TÜM ŞEHİRLERİ KADROLARIN EN İYİSİYLE SELAMLAYACAĞIZ"

Biz sadece milletimizin hanemize ne yazacağıyla, milletimizin sandıkta ne söyleyeceğiyle, milletimizin teveccühünü nasıl kazanacağımızla ilgileniyoruz. Şunun şurasında sadece 39 gün kaldı. 31 Mart'ta sonuçları hep birlikte göreceğiz. Edileri de büdüleri de gizliden açıktan ortaklık yaptıkları 'kırpıkları' da sandığa gömeceğiz. İstedikleri kadar para harcasınlar, istediklerini satın alsınlar. Sandıkları satın alamadıklarını, millet iradesine paralarının geçmediğini 31 Mart'ta hepsine göstereceğiz. 1 Nisan sabahıyla birlikte de aziz milletimizin teveccühüyle yetkiyi aldığımız tüm şehirleri kadroların en iyisiyle selamlayacağız. Projelerin en iyisiyle tanıştıracağız, çözümlerin en iyisiyle buluşturacağız."

Akşener, grup toplantısında bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. Adaylar şöyle:

Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ, Batman Belediye Başkanı Adayı Abdullah Polat, Elazığ Belediye Başkanı Adayın Burak Özgül, Edirne Meriç Belediye Başkanı Adayı Volkan Güzelergene, Edirne Havsa Belediye Başkanı Adayı Ömer Sacit Sakarya, Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkanı Adayı Hülya Özdemir, Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Ufuk Cengiz, Kırşehir Boztepe Belediye Başkanı Adayı Emrullah Çiçek, Kırşehir Kaman Belediye Başkanı Adayı Şuayip Ata, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Abdullah Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Şeyhmus Göçmez, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Helvacı, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Adayı Emircan Eren, Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Adayı Hasan İliş, Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Adayı Melda Pektaş Akgül, Malatya Kuluncak Belediye Başkanı Adayı Mustafa Emrah Görgün, Malatya Arguvan Belediye Başkanı Adayı Sefa Karakütük, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Adayı Ali Topçu, Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanı Adayı Gürkan Mandalı, Tekirdağ Malkara Belediye Başkanı Adayı Meral Semiz Kabaağaç, Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Güntan, Uşak Banaz Belediye Başkanı Adayı Emel Taşkın, Uşak Sivaslı Belediye Başkanı Adayı Recep Özkan, Uşak Ulubey Belediye Başkanı Adayını Ahmet Ergül, Uşak Yeleğen Belediye Başkanı Adayı Hamza Sarı, Uşak Tatar Belediye Başkanı Adayı Talip Kaya, Uşak Selçikler Belediye Başkanı Adayı İbrahim Köse, Uşak Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Adayı İrfan Tuncay.