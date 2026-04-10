Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Emek Örgütleriyle Bir Araya Geldi

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kente Sözümüz Var" sloganıyla düzenlenen Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında emek örgütleriyle bir araya geldi. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ulaşım projeleri oldu. Seçer, metro için gerekli borçlanma izninin alınamadığını belirterek, tramvay projelerinde sürecin ilerlediğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında emek örgütleriyle bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıda söz alan emek örgütlerinin başkan ve temsilcileri, kente ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Toplantı, buluşmaların 8. serisinin ikinci oturumu oldu.

Açılış konuşmasının ardından, toplantıya katılan ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, yapımına başlanılacak projeler hakkında bilgi verdi. Kısa süre içinde Hal Katlı Kavşağı'nın açılışının gerçekleştirileceğini belirten Seçer, 2028 yılı sonuna kadar kent genelinde 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit yapılacağını belirtti. Büyükşehir hizmetlerinin ve güncel gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Seçer, "Artık sosyal medya diye çok güçlü bir iletişim mecrası var ve çok iyi kullanılması gerekiyor. Biz bugün Lojistik Merkezimizi açtık. Yanına da çocuk kampüsü açtık. Orada sosyal yapıyı bir araya getirip kaynaştırmayı da amaçladık. Örneğin yaşlı ve hasta bakım hizmetleri için teşekkürler alıyoruz. Hizmetleri bilmeyen biri faydalanamayabilir. Yurttaşlar bunu takip etmeli çünkü bu hizmetler onlar için" diye konuştu. Sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamındaki önemine değinen Seçer, STK yöneticilerinin kente karşı sorumlulukları gereği yaşadıkları şehirde yapılan ve yapılmayanlara ilişkin bilgi sahibi olması gerektiğini kaydetti.

"Parti ayrımı yapmadan ilçe belediyelerine destek oluyoruz"

İlçe belediyelerinin hizmetlerinin durumuna ilişkin soruya yanıt veren Seçer, Büyükşehir olarak iş birliğini sürdürdüklerini ifade etti. İlçe belediyelerinde parti farkı gözetmediklerinin altını çizen Seçer, "Meclis toplantılarını izlerken görmüşsünüzdür. Başkanlar söz alıyor ve desteklere teşekkür ediyorlar. MHP'li ya da İYİ Partili olarak burada dile getiriyorlar. Büyükşehir olarak görev alanımızda olmayan birçok konuda her yıl milyonlarca liralık katkı sunuyoruz" dedi.

Kreş konusunda gelen sorulara yanıt veren Seçer, kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu ve belediyelerin hizmet alanına girmediğini belirtti. Kreşlere alternatif olarak birçok ilçede açtıkları ve açmaya devam edecekleri 'Çocuk Kampüsü'nden bahseden Seçer, şöyle konuştu:

"Bugün günde 500 çocuğun faydalanabildiği çocuk kampüsünü Huzurkent'te açtık. Orada 17 bin nüfuslu 6 mahalleye hitap ediyor. Karacailyas ve Adanalıoğlu'ndan da servisle çocukları taşıyacağız. Çocuk Kampüsü içinde atölyeler var. Doğa, teknoloji, drama, müzik atölyesi gibi birçok atölye var. Bu atölyelerde çocuklar hem pozitif bilimleri hem de hayatı görerek, dinleyerek ve uygulayarak öğreniyor. Misal en son Mutfak Sanatları Atölyesi'ndeydik; çocuklar kek ve birçok güzel tatlılar yapmışlar. Bir çocuk 'annemizden beklemeden biz de artık kendimize göre bir şeyler yapıyoruz' dedi. Ben de ona 'bak ne güzel, her konuda yetenekli birey olarak yetişiyorsunuz' dedim."

"Bakanlık tramvay için izin verdi"

Metroya ilişkin gelen soruya yanıt veren Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan metro için borçlanma izni alamadıklarını ama tramvaya yönelik anlaşmaların tamamlandığını belirtti. Yeraltı metrosu için gereken yaklaşık 800 milyon euroluk bir yatırıma bakanlığın izin vermediğini aktaran Seçer, "Biz 7 yıldır boş durmadık ve 3 tane de tramvay projesi yaptık; Tarsus, Yenişehir ve Tren İstasyonu ile Şehir Hastanesi arasında. Tren İstasyonu'ndan başlayacak, Şehir Hastanesi'ne ve oradan da MEŞOT'a kadar gidecek. Diş hastanesi, Toroslar Belediyesi, Toroslar Kaymakamlığı, jandarma ve bizim bazı birimlerimiz de bu güzergahta yer alıyor" diyerek, ihtiyaç duyulan bölgeleri tespit ettiklerini ve tramvay için kısa sürede harekete geçeceklerini söyledi. Tramvay için gereken borçlanmayı almak adına önlerinde bir engel olmadığının altını çizen Seçer, "Tramvay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alınacak. 3-4 ay içerisinde ihalesini tamamlayıp tramvay yapımına başlamak istiyoruz. ve yurt dışı kredi konusunda da hem Hazine ve Maliye Bakanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın desteğini alıyorum. Yani onlar da makul görüyor" diye konuştu.

"Sosyal politikalar alanındaki her proje benim tercihim"

Emekliler için ulaşımın ücretsiz olması ile ilgili gelen öneriye de yanıt veren Seçer, bu tür kararların kanunlarla belirlendiğini ve yerel yönetimlerin ulaşımın ücretsiz olması noktasında herhangi bir düzenleme yapamadığının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi'nden siviller için ulaşım ücretleri noktasında da destek istenmesi üzerine Seçer, "Şu anda son akaryakıt fiyatlarındaki artışla ve mevcut güncel rakamla her 100 TL giderimizin 80 TL'sini ben sübvanse ediyorum. 20 TL yolcudan geliyor, 80 TL'yi biz ödüyoruz. Bu yılda 1,5 milyar lira demektir. Biz bu dengeyi kurmak zorundayız. Keşke bunun 5-10 katı bütçem olsa bedava yapsam. Ama emin olabilirsiniz ki vatandaştan yana tercih kullanarak o fiyat skalasını belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, yetki alanlarında yaptıkları hizmetlerin yanı sıra cami temizliği, evde sağlık ve bakım, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi, hayvancılık ve fide-fidan destekleri gibi hizmetlerin görev alanlarına girmemesine rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptıklarını kaydetti. Seçer, "Zorunlu olduğum görevler var. Tercihim olanlar var. Sosyal politikalar alanında hangi proje olursa olsun benim tercihim" dedi.

"Konut projesini haziran ayında Tarsus'tan başlatacağız"

Konut Projesi ile ilgili de açıklamada bulunan Seçer, 2 yıldır yer temini için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Konutların orta ve alt gelir grubu yurttaşlar için yapılacağını sözlerine ekleyen Seçer, "Biz ilk çalışmanın temelini Tarsus'ta Haziran ayında atacağız. 2 yıl arazi belirleme süresi. Biz belediye hizmet alanlarına konut yapamayız. Konut arazisi olmak zorunda. Yani bunların ticari değerleri var. ya bizim elimizde olacak ya satın alacağız. Mesela Tarsus'takini Tarsus Belediyesi'nden satın aldık. Şimdi Toroslardan bir yer satın alıyoruz. İmar çalışmalarından 80 dönüm bir konut yeri çıkabilir. Silifke'de de yer temini yapıldı. Erdemli Kargıpınarı'nda, Mezitli'de konut alanımız var. Mezitli'de İmar A.Ş. MESKİ'den o araziyi satın aldı. Bu konutları yaptırıp vatandaşlarımıza uygun maliyetlerle, uygun ödeme koşullarıyla sağlayacağız" diye konuştu. Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin de 1. etabı için ihaleye çıkıldığını söyleyen Seçer, Yumuktepe ile entegre bir proje yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"Hizmetlerimizde kentin refahını sağlamayı amaçlıyoruz"

Öğrencilerin otobüs ücretleri hakkında konuşan Seçer, merkez ve kırsal bölgeler arasında UKOME kararıyla geçerli olan 25 kilometrelik mesafe farklılıkları dışında değişiklik olmadığını belirtti. Emeklilere yönelik hizmetlere de değinen Seçer, söz konusu hizmet kalemini çok önemsediklerini kaydederek, aynı şekilde kadın sığınma evlerine de hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi. Tüm projelerin kentin refahını sağalamaya yönelik olduğunu söyleyen Seçer, "Bizim tüm amacımız kentin refahını sağlamak, kenti daha iyi bir hale getirmektir. Evde bakım hizmetini de geliştirdik. Önceden sınırlı olan bu hizmeti bütün bölgelere yaydık" dedi. Emeklilere yönelik hizmetlerde taleplere açık olduklarını ifade eden Seçer, planlanan etkinliklerde Büyükşehir daireleri ile iş birliği kurulmasına ilişkin çağrı yaptı.

Sağlık hizmetleri konusunda projelerin sürekli devam ettiğini belirten Seçer, Türkiye'de ilklere imza attıklarını söyledi. Sağlık hizmetlerinin çok yönlü olduğuna dikkat çeken Seçer, "Örneğin; Otizm Merkezimizde 100 öğrencimiz var. Bu konularda bütçesine, kimin görevi olduğuna hiç bakmadan derhal müdahale ediyoruz. Alzheimer ya da mola evleri de bu şekilde. Ortalama 9 bin öğrencimiz kurs merkezlerinde kayıtlı. Psikolog ve sosyologlarımız çocukların aileleri ile irtibatlıdır. Bu konulara çok önem veriyoruz. Aynı şekilde kadınlara yönelik de danışma merkezlerimiz var. Oraya özellikle dezavantajlı mahallelerden çok sayıda kadın gelerek, arkadaşlarımızla sorunlarını paylaşıyor" diye konuştu.

"Mersin'deki huzur iklimini bozdurmayız"

Mersin'de çok kültürlü bir yaşamın hüküm sürdüğünü söyleyen Seçer, kentteki huzur ortamının bozulmaması için çalıştıklarını kaydetti. Farklı siyasi partilere mensup yurttaşların güvenini kazandıklarını belirten Seçer, "Ben partime, partimin ideolojisine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çok bağlı bir siyasetçiyim. Ama hizmetlerimde parti farkı gözetmek aklıma gelmez. Bu nedenle toplumla çok rahat iletişim kurabilirim. Yurttaş gerçekleri biliyor. Her şeyden önemlisi şöyle anılmak isteriz; 'Bu başkan döneminde Mersin'de bir huzur iklimi vardı. Kentte ayrımcılık kalmadı.' Torunlarımızın, çocuklarımızın bunu böyle duymasını isteriz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan gelen 'Sosyalleşen şehir demokratlaşır' sözüne yönelik konuşan Seçer, "Kültür ve sanat etkinlikleri bir anlamda barışa ve kardeşliğe aracı görevi görüyor. Her arkadaşımızın görüşüne saygı duyarız, herkesin bir yaşam biçimi vardır. Kimisi için uygun olmayabilir ama kimisi için sanat, konser, kültürel etkinlik olmadan olmuyor. 'İnsan sosyal bir canlıdır' sözü bir felsefi bakış açısı. Bizi insan yapan sosyalleşmemiz, zekamız, ferasetimiz ve idrak gücümüz. Doğal olarak sosyalleşeceksiniz. Konser de, yılbaşı etkinliği de yapıyoruz ama Ramazan Şenlikleri de yapıyoruz" diyerek, her kesimin yaşam görüşüne saygı duyarak etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Sporu desteklemek amacıyla birçok yatırım yaptıklarını ve bu sayede amatör spor kulüplerini de desteklediklerini söyleyen Seçer, Macit Özcan ve Aziz Sancar Spor Tesisleri'nde yaptıkları yenilemeler ile amatör spor kulüplerine antrenman için alan açtıklarını belirtti. Seçer, belediyelerin bir yıllık gelirlerinin binde 7'sini amatör spor kulüplerine destek olarak ayırabildiklerini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve sorumluluklarını daha iyi hale getirmek için çalıştığını söyleyen Seçer, "Başarılı işler yaptıkça moralimiz artıyor ve kendimize güvenimiz tazeleniyor. Bu yüzden halkın karşısına çok rahat çıkabiliyoruz. Dileğim Mersin'in huzurunun daim olmasıdır" dedi.

Mersinli kentini yönetmekten mutlu

Mersin Büyükşehir'in herkesin sözüne yer verdiği bir toplantı düzenlediğini ilk defa öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) temsilcisi Serkan Aksay, "Şehrin her alanında bulunan örgütlerin, STK'lerin böyle bir organizasyona dahil olması çok güzel. Bu yönden Başkanımız Vahap Bey'i kutluyoruz. Umarım daha güzel organizasyonlarda elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir'in Tarsus'tan Mut'un Karaman sınırına, Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar hizmet veren bir Bütünşehir Belediyesi olduğunu söyleyen Genel Sağlık-İş Mersin Şube Başkanı Mustafa Selvi ise "Başkanımız Vahap Seçer sosyal belediyecilik anlamında Mersin'e çok büyük katkılar sundu" diyerek, ulaşımdan alt yapı ve üst yapı yatırımlarına, evde sağlık hizmetlerinden eğitime kadar birçok alanda Mersin'de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Katılımcı demokrasinin de Mersin'de güçlü olduğuna değinen Selvi, kentin ilerlemesinde söz sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.