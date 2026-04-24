Mersin'de 23 Nisan, Doğadan Bilime Uzanan Renkli Etkinliklerle Kutlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doğadan bilime uzanan renkli etkinliklerle kutladı. Kent genelinde düzenlenen programlarda çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerle çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Trafik Parkı ve Tarsus Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar bilimin derinliklerini keşfetti

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, hem bilimle tanıştı hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Atölyelere katılan, gezegenleri öğrenen ve çeşitli etkinliklerde yer alan çocuklar, merkezin sunduğu imkanlardan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, çocukları bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ezici, şöyle konuştu:

"Vahap Seçer'in önderliğinde ve bilimin ışığında vatandaşlarımızı ağırlıyoruz"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün bizlere armağan ettiği en büyük bayramlardan biri. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in önderliğinde ve bilimin ışığında vatandaşlarımızı ağırlıyoruz" dedi. Kent genelinde merkeze yoğun bir ilgi olduğunu belirten Ezici, şehir dışından gelen misafirlerin de gösterdikleri ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ezici, "Merkezimizde atölyelerimiz var, ziyaretçiler bireysel gezilerini yapabiliyor, planetaryumda film gösterimleri düzenliyoruz, güneş teleskobuyla gözlem yapıyoruz. Hem şehir içinden hem de şehir dışından yoğun bir katılım var. Bu yoğun ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve bütün vatandaşlarımızı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezine davet ediyoruz."

8 yaşındaki İpek Günaydın, merkezde birçok etkinliğe katılabildiklerini belirterek, "Burada etkinlikler yapabiliyoruz, atölyelere girebiliyoruz. Eğitmen eşliğinde gezebiliyoruz. Gezegenleri öğrenmemiz bizim için çok önemli. Bence 23 Nisan dünyanın en güzel bayramı . Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi.

7 yaşındaki Yusuf Çınar ise merkezin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Böyle bir yer yaptığınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yozgat'tan gelerek Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiklerini söyleyen Sevgi Özdal da çocukları için farklı bir etkinlik aradıklarını belirterek, "Yozgat'tan geldik, çocuğumuza değişik bir etkinlik olsun istedik. Vahap Bey'e çok teşekkür ederiz böyle güzel etkinlikler yaptığı için. Çocuğumuzu getirdik, gezdirdik ve çok memnun kaldık. Tüm Mersinlilere tavsiye ediyoruz; gelsinler, çocuklarını getirsinler. Umarım Yozgat'ta da böyle etkinlikler olur. Çocukların ölmediği, yüzlerinin güldüğü bir dünya istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in Trafik Parkı, 23 Nisan'da minik sürücülerle doldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren Trafik Parkı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Trafik kurallarını eğlenerek öğrenen minikler, akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşarken gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle bayramın tadını çıkardı.

Trafik Park Birim Sorumlusu Hasan Arkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trafik Parkı'nda yoğunluk yaşandığını belirterek tüm çocukların bayramını kutladı. Normal günlerde de parkın yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Arkan, 23 Nisan'da beklenenin de üzerinde bir katılım olduğunu ifade etti.

"23 Nisan'da Trafik Park'a beklenenin de üzerinde katılım oldu"

Trafik Parkı'nda verilen hizmetlerin ücretsiz olduğunu da hatırlatan Arkan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trafik Park'ta çocuk yoğunluğumuz var. Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Trafik Park'ta hizmetlerimiz ücretsiz. Gelen çocuklarımıza öncelikle teorik eğitimler veriyoruz. Trafik kurallarında uymaları gerekenlerin neler olduğunu anlatıyoruz. Ardından da öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimliyorlar. Alanımızda sadece akülü arabalarımız yok. Aynı zamanda üretici kadınlar burada el emeği ürünlerini satıyor" dedi.

Arkan, tüm vatandaşları ve çocukları Trafik Park'a davet etti.

Trafik Parkı'nda araç kullanan 7 yaşındaki Deniz Ali Avcı, çok eğlendiğini belirterek, "Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı saygıyla kutluyorum ve Atatürk'e çok değer veriyorum. Burada arabaları sürdüm ve çok eğlendim. Çok eğlenceli bir yer" dedi.

Mersin'de yaşayan Erdi Avcı da Trafik Parkı'nda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Avcı, "Başka şehirlere gittiğimizde Mersin'de yapılan bu güzel çalışmaları anlatıyoruz. Çocuklarımız burada araç kullandı ve çok hoşlarına gitti. Bu hizmetin ücretsiz olması da Mersin için büyük bir değer" diye konuştu.

Trafik Parkı'nı sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Zeynep Sarıçam ise 23 Nisan'ın çocuklar için çok özel bir bayram olduğunu belirterek, "23 Nisan çok güzel bir bayram. Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Doğamızı kirletmeyelim, çocukları üzmeyelim ve bayramı hep birlikte eğlenerek kutlayalım" ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Silin Kassab da Trafik Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiğini söyleyerek, "23 Nisan herkese kutlu olsun. Burada arabaları sürdüm, arkadaşlarımla oynadım. Atatürk'e bu güzel bayramı bize armağan ettiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuk gülücükleriyle şenlendi

23 Nisan dolayısıyla 18 yaş altı ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açan Tarsus Doğa Parkı, binlerce kişinin ziyaretiyle yoğun ilgi gördü. Güneşli havanın da tadını çıkaran çocuklar, çeşitli türdeki hayvanları gözlemleme imkanı bulurken, doğanın farklı renklerini de yakından inceledi.

Çocuğu ve yeğenleriyle birlikte parkı gezen Beren Karabulut, "Çocuklarımız için özel bir yere geldik. Tarsus'ta bulunan Doğa Parkı gerçekten çok gelişmiş ve çok güzel. Hayvanlar gayet bakımlı görünüyor. Güzel bir gün geçirdik. Çocukların, çocuk bayramını bir ömür boyunca bu şekilde kutlamamızı rica ediyoruz. Lütfen çocuklarımızı önemseyelim" dedi.

Tarsus Doğa Parkı'nda keyifli dakikalar geçiren 4'üncü sınıf öğrencisi Ege Köse ise "Atatürk'ün bize armağan ettiği çok güzel bir bayram. Bu bayramda etraf şenleniyor, bayraklar asılıyor. Ben bu bayramı çok seviyorum. Burası gibi birçok hayvanat bahçesi var ama burası çok güzel bir yer" diye konuştu.

Anne ve babasıyla birlikte Doğa Parkı'na gelen 4 yaşındaki Ozan Efe de "Aslanlar var, bir de kaplanlar var. Ben burayı çok beğendim. Buraya geldiğim için mutluyum. Bize bu bayramı Atatürk armağan etti" ifadelerini kullandı.