Milli Savunma Bakanı Güler, 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı düzenledi: (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Yapılan yasal değişiklikler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan somut ve uygulamaya dönük adımlar atılarak taahhütlerin yerine getirilmesidir." dedi.

Bakan Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçildiğini belirten Güler, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin, iki ülkenin de yararına olacağına inancını dile getirdi.

Güler, 13 Kasım'da Ankara'da yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın Yunanistan ile ilişkileri daha da geliştirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu vesileyle, iki yıldan fazla bir süredir ara verilen 'heyetler arası görüşmeler' tekrar başlatılarak görüşmelere önümüzdeki sene de devam edilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası (Point of Contact) mekanizması kurma kararı da alınmıştır." diye konuştu.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 5'incisi kapsamında iki ülke adına önemli bir adım daha atıldığını dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır. İki ülke arasında imzalanan Atina Bildirgesi çerçevesinde de iyi komşuluk ilişkileri, diyalog ve pozitif gündemle süreci devam ettirmeyi hedefliyoruz. Tabii, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi ve bu konuda kararlılığımızın tam olduğunu da özellikle vurgulamak isterim."

"Ülkemizin en önemli önceliklerinden birisi"

Bakan Güler, Kıbrıs konusunda bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamadığına işaret ederek, "Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Ada'da tek ve kesin çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Güler, Kıbrıs'ta garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur, güvenlik ve refah için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan'la ilgili olarak, Azerbaycanlıların haklı davalarında her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Güler, "Terör unsurlarına yönelik icra edilen Anti-Terör Operasyonu ile bugün, Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Bu yıl, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla iki ülkenin gücünü ve kararlılığını ortaya koyan geniş kapsamlı Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı dahil 14 ortak tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Kafkasya'da güvenlik ve huzurun tesisi Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış antlaşmasından geçmektedir. Buna yönelik samimi çabaları destekliyor, bir an evvel olumlu bir şekilde neticelenmesini de arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde alınan iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyoruz."

"Libya'da barış, huzur ve güven ortamının oluşması için desteğimizi sürdüreceğiz"

Bakan Güler, Libya ile Türkiye'nin son yıllardaki işbirliğinin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, bugüne kadar 15 binden fazla Libyalı personele eğitim, yaklaşık 37 bin kişiye de sağlık desteği verdiklerini anlattı. Güler, "Amacımız, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan 'Tek ve Birleşik Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu konuda yoğun gayretler sarf ettiğimiz de bilinmelidir." dedi.

Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Güler, "Uzattığımız bu yardım eli, Libya'nın doğusu ile ilişkilerimizin gelişmesine ve böylece Tek Libya faaliyetine de katkı sağlayan önemli bir adım olmuştur. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya'da barış, huzur ve güven ortamının oluşması için desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya arasında devam eden çatışmalara ilişkin Türkiye olarak, ilk günden itibaren, bu krize çözüm bulabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gayretlerin sürdürüldüğünü dile getiren Güler, "Temennimiz, tüm dünyayı etkileyen bu savaşın bir an önce son bulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için de girişimleri sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Güler, Karadeniz'de barış ve istikrarın yeniden tesisinin tüm dünya açısından önemini vurguladı.

Güler, Karadeniz'deki dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulandığını ve bunda kararlı olduklarını söyledi.

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde başlatılan "üçlü girişim" kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Toplantısı'nın 3'üncü turunu 22-23 Kasım'da Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güler, "11 Ocak 2024 tarihinde üç ülkenin Savunma Bakanlarının katılımıyla İstanbul'da imza töreninin yapılmasını da planlıyoruz." dedi.

"NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin NATO'ya katkılarına ilişkin de Güler, Türkiye'nin NATO'daki görev ve sorumluklarını eksiksiz şekilde yerine getirdiğini bildirdi.

Bu yıl haziran ve ekim aylarında NATO Savunma Bakanları toplantılarına katılım sağlayarak ittifak bünyesindeki karar alma süreçlerinin, Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda şekillendirildiğini dile getiren Güler, "Türkiye, hem kuvvet katkısında hem de NATO misyon, operasyon ve karargahlarına katkıda ilk beş ülke arasındadır. NATO görevleri kapsamında Kosova'daki Barışı Destekleme Harekatına yüksek seviyede katkılarımızı da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, 10 Ekim'de devraldıkları Balkanlar'daki en büyük NATO misyonu olan NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin şeffaf ve tarafsız şekilde başarıyla yerine getirildiğine işaret ederek, "KFOR Komutanlığının yanı sıra, bu yıl NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini üstlenirken, 3'üncü Kolordumuz da halen NATO Muharip Kolordu Karargahı görevini yürütmektedir." dedi.

Hava Kuvvetleri unsurlarının, NATO Hava Polisliği Görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlandığını ve 4 ay süreyle bölgede görev yapacaklarını da söyleyen Güler, "NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyoruz. Bunu Finlandiya'nın üyeliğinde bir kez daha gösterdik. İsveç konusunda ise yapılan yasal değişiklikler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan somut ve uygulamaya dönük adımlar atılarak taahhütlerin yerine getirilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemlerde Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik "küstah" ve "iğrenç" saldırılar yapıldığını belirten Güler, Danimarka'nın geç de olsa bu durum karşısında kutsal kitaplara karşı "uygunsuz bir şekilde muamele etmeyi" yasaklayan yasayı kabul etmesini olumlu bulduğunu ifade etti. Güler, "Temennimiz, benzer eylemlerin yaşandığı, terörün farklı biçim ve tezahürlerinin bulunduğu diğer ülkelerin de gecikmeksizin benzer ve somut adımlar atmasıdır." diye konuştu.

Bakan Güler, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildiğini, üyelikle ilgili son kararı TBMM'nin vereceğini anımsattı.

"85 tatbikat başarıyla icra edildi"

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonlar ve görevlerin yanı sıra karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren 21'i NATO, 15'i milli, 33'ü davet ve 16'sı özel olmak üzere toplam 85 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 2023 yılında, kara kuvvetlerimiz, 10 bölgede aynı anda harekat icra etmiş, etmektedir, deniz kuvvetlerimiz,122 bin 567 saat seyir gerçekleştirmiş, hava kuvvetlerimiz 65 bin 118 sorti, 103 bin 125 saat uçuş, nakliye-ulaştırma uçakları ile de 12 bin 114 sorti icra etmiştir. Ayrıca, bölgesel ve küresel barışa destek faaliyetleri kapsamında 19 farklı bölgede 16 görev icra edilmektedir."

(Sürecek)