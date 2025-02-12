MİT\'in 2024 faaliyet raporu; Tehditler bertaraf edilmiştir

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 2024 faaliyet raporunda, "Ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir" dedi.

MİT, 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. 16 sayfalık raporun, 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 'Gizlilik gerektiren bilgiler' başlıklı 35'inci maddesi çerçevesinde hazırlandığı belirtildi. Raporda, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunuş yazısına yer verildi. Kalın, 2024 yılının, küresel kırılganlıkların had safhada yaşandığı, coğrafyada ve dünyanın farklı bölgelerinde küresel sistemin dayanıklılığının yeniden test edildiği, barış ve istikrarın çok boyutlu tehditlerle sınandığı bir yıl olduğunu belirterek, "Özellikle küresel belirsizlik ve bilinmezlik çağında, uluslararası toplumda güvensizlik duygusu giderek yaygınlaşmıştır. Karşı karşıya kalınan sınama alanları, bölgesel ve küresel iş birliği ihtiyacını artırırken iş birliği çabaları, güvensizlik ortamı ve güç mücadelesi ekseninde kırılgan bir zeminde sürmüştür. Ülkemiz de yeni jeopolitik gerçeklik karşısında kendi milli çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve milli duruşun ifadesi niteliğindeki 'Türkiye Ekseni' inşa sürecini başarıyla yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

'VATAN İÇİN HER AN HER YERDE'

MİT'in, devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkanlarını seferber ettiğini aktaran Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkanlarıyla hizmet etmiştir. Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir. Sahada yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra sağladığı doğru istihbarat ve isabetli öngörülerle ülkemizin hibrit tehditlerle mücadele etmesine ve farklı coğrafyalardaki menfaatlerimizin korunmasına önemli katkılar sunan teşkilat, ülkemizin varlık gösterdiği her alanda milli çıkarlar doğrultusunda dış istihbarat çalışmalarını sürdürmüştür" dedi.

'SURİYE'NİN İNŞA SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ'

Kalın, 2024 yılının son günlerinde bölgede tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin şanlı tarihi boyunca 'mazlumun yanında zalimin karşısında olma' düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olduğuna dikkat çekerek, "Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan teşkilat, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir" dedi.

'GAZZE MESELESİ GÜNDEMDE OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR'

Başta Rusya- Ukrayna savaşı ile İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları olmak üzere uluslararası alanda öne çıkan güvenlik sorunlarının da Türkiye tarafından yakından izlendiğini vurgulayan Kalın, "Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı da ara buluculuk girişimleri ve kriz yönetim süreçlerini yıl içerisinde aktif şekilde işletmiştir. Öte yandan teşkilat koordinesinde 2024 yılında Rusya ile Batılı ülkeler arasında 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana icra edilen en büyük takas operasyonu, güvene dayalı istihbarat diplomasisinin güncel bir örneğini teşkil etmiştir. Gazze'de süren çatışmaların sebep olduğu büyük insani kriz ve tüm çağrılara rağmen önüne geçilemeyen insanlık dramının son bulması için 'Adalet olmadan barış olmaz' şiarını benimseyen teşkilat; kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve 2 devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında sürdürmüştür. Gazze meselesi, 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

'CASUSLUK FAALİYETELİ AKAMETE UĞRATILDI'

Kalın, jeopolitik merkezin Atlantik'ten Asya coğrafyasına yönelimi ile bir kez daha kendini hissettiren iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş süreci kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatının, yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesine de ağırlık verdiğine işaret ederek, "Diğer taraftan devletimizin Türk dünyasında daha güçlü bağların tesis edilmesi, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere bilim, enerji ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda potansiyelin ortaya çıkarılması vizyonu doğrultusunda ilgili ülkelerle istihbari eş güdüm çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Askeri ve siyasi karışıklıkların hüküm sürdüğü darbe girişimlerine sahne olan Afrika'da Pan-Afrikanizm ve yabancı karşıtlığının da artması ile ilişki ve iş birliği ihtiyacı yükselmiş, teşkilat başta terörle mücadele, eğitim ve teknik yardım da dahil olmak üzere pek çok alanda Afrikalı muhataplarla ilişkilerini derinleştirmiştir. İstihbarata karşı koyma alanındaki yegane sorumluluğunun bilinciyle teşkilat, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve taşeron kuruluşlarının ülkemiz üzerinden yürüttüğü çalışmaları ortaya çıkarmış, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır" ifadelerini kaydetti.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜM ÇABALARINA GEÇİT VERİLMEDİ'

MİT Başkanı Kalın, 2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde; terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atıldığını belirterek, şunlara yer verdi:

"PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştur. Ayrıca her geçen gün gelişen operasyonel kabiliyetler kapsamında, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi sağlanmıştır. FETÖ ile mücadelede; liderinin ölümüyle uğradığı güç kaybı artan örgütün, yurt dışı merkezli olarak yürüttüğü ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon ağırlıklı faaliyetlerinin sonlandırılması, kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin yakalanması, öğrenci yapılanmasının sekteye uğratılması ve uluslararası kuruluşlarla tesis ettiği yakın ilişkilerinin engellenmesi amacıyla sonuç alıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesinin tespit edilerek eylem arayışlarının engellenmesi sağlanmıştır. 2024 yılında radikal örgütlerin sahadaki yapılanmalarının deşifresinin yanı sıra İsrail'in Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir. Aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmaları ivmelendirilerek sürdürülmüş, örgütlerin yurt dışı yapılanmaları üzerinden ülkemizi yıpratma çabaları engellenmiştir. Son yıllarda yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojilerin yaygınlaşması, teknik istihbaratın asli unsur haline gelmesini elzem hale getirmiştir. Siber güvenlik, kriptoloji, yapay zeka, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkanına kavuşan teşkilat; siber güvenlik atılımları ile kurumlarımıza yönelik siber saldırılara karşı attığı adımlarla milli güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynamıştır. Teşkilat, önümüzdeki dönemde de yapay zeka teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve 'Siber Vatan'ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır."

HEDEFLERİ ANLATILDI

Raporun devamında, MİT Başkanlığı'nın misyon ve vizyonu, yetki, görev ve sorumlulukları, fiziksel yapısı, teşkilat yapısı, teknoloji ve bilişim altyapısı, insan kaynakları ve sunulan hizmetlerine ilişkin genel bilgiler verildi. 2'nci kısmında MİT'in amaç ve hedefleri aktarıldı. Devamında mali bilgiler, performans bilgilerine dair bilgi verildi. Son olarak MİT Başkanlığı'nın kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirmesi yapıldı. Söz konusu değerlendirmede, " Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, mevzuat kapsamında kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için sahip olduğu yetenekler ve kapasitesini geliştirerek arttırma iradesindedir. Bu bağlamda çalışmalarında kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması ilkesiyle hareket etmekte olup 2024 yılı faaliyet raporunun da bu çabayı teyit ettiği değerlendirilmektedir" denildi.