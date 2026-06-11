MSB\'den KKTC\'ye Destek Mesajı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fransa ile GKRY arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasıyla ilgili, "Dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nedeniyle Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu'da haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Denizkurdu-2 Tatbikatı'na ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimizin harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 4-14 Haziran tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir. Deniz Kuvvetlerimizin en büyük tatbikatı olan Denizkurdu-2 kapsamında; harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları, lojistik bütünleme faaliyetleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca, "Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz, Özel Kuvvetler Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin görev aldığı Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında; milli üretim AKYA ağır sınıf harp torpidosu ile milli gemisavar Atmaca güdümlü mermisi atışları icra edilecektir. Tatbikat çerçevesinde ayrıca; 12-14 Haziran tarihleri arasında, 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 liman ziyareti yapılacaktır. Deniz Kuvvetlerimiz; sahip olduğu modern su üstü, denizaltı ve deniz, hava unsurları, nitelikli personeli ve gelişen milli savunma sanayimizin sağladığı üstün kabiliyetlerle ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir. Eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekata hazırlık seviyesini sürekli yüksek tutan Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve bölgesel istikrarın korunması için görevlerini azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeyi sürdürecektir" diye konuştu.

'4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 298 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 158 olmuş, engellenen 1804 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 36 bin 193'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam edildiğini belirterek, "Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından, 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansı 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanımız, 17-18 Haziran'da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi'ni ziyaret edecektir" diye konuştu.

'İSRAİL EN BÜYÜK ENGELDİR'

İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyduklarını kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Panter obüsü muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz; kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği yerli ve milli savunma sistemlerini uluslararası katılımcılarla buluşturmak amacıyla 15-19 Haziran tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarlarından Eurosatory 2026'ya iştirak edecektir. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda; SERDAR 100 sahil gözetleme radarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, IDENTA D5000 birleşik sorgulayıcı cevaplayıcı tanıma tanıtma sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK TUTARI

Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurarak, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" dedi.

'ADA'NIN GÜNEYİ İÇİN TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlıktan gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı bulunmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin, "Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmaları'na ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" denildi.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Yunan basınında yer alan, Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sanal medya hesaplarında paylaşılan Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu alarm reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

'DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ'

Bakanlıktan, İran-ABD/İsrail Savaşı'ndaki son durum hakkında ise "İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz" açıklaması yapıldı.