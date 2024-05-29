MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

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EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırıyor. EFES-2024 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024'e milli unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ SİLAH SİSTEMLERİMİZ TATBİKATTA BAŞARIYLA KULLANILMAKTADIR'

EFES-2024 Tatbikatı'nın Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, Hibrit Harekat ortamının esas alınması, Meskun Mahal Muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçen yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar gösterdiğini dile getiren Aktürk, "Tatbikatın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta; müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta-kontrol usullerinin geliştirilmesi, katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta denenmesi, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin artırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması, asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Tatbikatta; jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilmekte; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz tatbikatta başarıyla kullanılmaktadır" dedi.

BİRÇOK SİLAH VE ARAÇ İLK KEZ KULLANILACAK

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında ilk defa kullanılacak silah ve araçları sıralayan Aktürk, "Kara Harekatında; Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, BAHA İnsansız Hava Aracı, TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi, Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü, MİLKAR Taarruz Sistemleri, C-70 Termal Silah Nişangahı, E-60 Termal Silah Dürbünü, A-960 Gündüz Görüş Dürbünü, A-600 Gece Görüş Dürbünleri, Silah Tespit Radarı, SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri, İHTAR İhasavar Sistemi, Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler kullanılacak. Deniz Harekatında TB-3 İHA kullanılacak. Özel Kuvvetler Komutanlığınca; Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Hudut güvenliği hakkında açıklamalarda bulunan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; 316'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen bin 442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur."

'İHTİYATİ TEDBİR KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara derhal açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha vurguluyor; İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını; uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ancak İsrail, Refah'a saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir. Çocukların ve anne karnındaki bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail, toplu katliamlarına derhal son vermelidir. Bugüne kadar İsrail'in saldırılarını durdurmasına yönelik alınan kararlar memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Filistinliler için acı ve zulmün son bulması adına bölgede kalıcı çözüme yönelik kararların alınması ve uygulanması gerekmektedir" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ SİSTEMLERİMİZLE TSK'NIN İMKAN VE KABİLİYETLERİ DAHA DA ARTMAKTADIR'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da artmaktadır" diyen Aktürk, "Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat helikopterinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevapları verdi:

"Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

'TASLAK KANUNDA MAKAM VE GÖREV ÜNVANLARININ KULLANILMASINA SINIRLAMA GETİRMEK AMAÇLANMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:

"Taslak kanun maddelerinin görüşülmesi halen Mecliste Milli Savunma Komisyonu'nda devam etmektedir. Taslak kanun maddelerinde makam ve görevlere ilişkin ünvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev ünvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde Meclis Genel Kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur."